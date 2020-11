George Cloney potvrdio istinitost priče : „Kupio sam 14 torbi brenda Tumi i u svaku stavio po milion dolara“,

„Bilo je to vrijeme kada sam tek upoznao Amal, ali još nismo hodali. Bio sam samac. Svi smo polako starili. Ja sam imao 52 godine, većina mojih prijatelja bili su stariji od mene“, kazao je Clooney dodajući kako se to zbilo 2013. godine, u vrijeme kada se film „Gravitacija“ počeo prikazivati u kinima. „Producenti filma nisu nas željeli platiti već su se obvezali na isplatu postotka od zarade filma. Mislili su da će film propasti, na kraju je to bio sjajno obavljen posao“.

„Pomislio sam, sve što imam su ti momci koji su mi tijekom 35 godina pomagali na ovaj ili onaj način. Spavao sam kod njih na kauču kada sam bio bez novaca. Posuđivali su mi novac kada sam bio bez prebijene pare. Pomagali su mi kada mi je pomoć bila potrebna. I ja sam njima pomagao. Svi smo mi dobri prijatelji“, objasnio je Clooney i dodao „Bez njih ne bih imao ništa od ovoga. A kako smo doista bliski, onda sam ih uvrstio u oporuku u slučaju da me pogodi autobus. Ali zašto da čekam da me pogodi autobus?“. I zato je odlučio svakom od 14 prijatelja pokloniti po milion dolara.

„Kupio sam 14 torbi brenda Tumi i u svaku stavio po milion dolara“, prepričao je dalje Clooney koji je nakon toga okupio 14 prijatelja. „Držao sam zemljopisnu kartu i pokazao sva mjesta na kojima sam bio, sve zahvaljujući njima. Rekao sam ‘Kako da vam uzvratim?’ i odmah odgovorio ‘Što kažete na milion dolara?“

Ono što je zanimljivo jest da se to dogodilo 27. ili 28. septembraa, Clooney se ne sjeća tačno, ali godinu dana kasnije, 27. septembra, Clooney se vjenčao s Amal. Ujedno se prisjetio da je, nakon što je ta informacija iscurila u javnost, u Las Vegasu susreo jednog ekstremnog bogataša koji ga je pitao zašto je to učinio. „A zašto ne bi, šupčino“, odgovorio mu je Clooney.

