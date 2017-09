Genjac odgovorio Kolindi Grabar -Kitarović : „Hrvatska se plaši presude Haškog tribunala jer bi žrtvama morala isplatiti odštetu“!

Predsjednik Glavnog odbora SDA, Halid Genjac, ocijenio je nelogičnom tvrdnju hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarević da će Haški sud “izgubiti svaki kredibilitet” ako šestoricu bosanskohercegovačkih Hrvata, optuženih za zločine tokom rata u BiH osudi za udruženi zločinački pothvat.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da će Haški sud “izgubiti svaki kredibilitet” ako šestoricu bosanskohercegovačkih Hrvata, optuženih za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, osudi za udruženi zločinački pothvat.

“Ne želim prejudicirati, ali sud bi, po meni, u tom slučaju izgubio svaki kredibilitet. Uzmimo jednostavno činjenice. Slobodan Milošević je optužen pred sudom u Haagu, a njegovom smrću je završio postupak. U ovom slučaju imamo hrvatske državnike, od predsjednika Franje Tuđmana do tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, načelnika glavnog stožera Janka Bobetka, koji su već godinama bili preminuli prije samog postupka i na neki način, govoreći kolokvijalnim jezikom, na sudu su duhovi koji se ne mogu braniti. Hrvatskoj je onemogućeno da bude prijatelj suda”, izjavila je Grabar-Kitarović.

Predsjednik GO SDA, Halid Genjac, kaže da Haški tribunal sigurno neće izgubiti kredibilitet ukoliko potvrdi prvostepenu presudu Jadranku Prliću i ostalima, kako to tvrdi hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.Genjac kaže da se Hrvatska plaši jer bi u slučaju potvrđivanja presude, o udruženom zločinačkom pothvatu, Hrvatska žrtvama morala isplatiti odštetu.

“Izjava predsjednice Hrvatske je logički nerazumljiva i čudna. Da su Tuđman, Šušak i Bobetko to što su radili, radili kao privatne osobe – to bi imalo smisla. Međutim, sve što su radili, radili su kao najznačajniji činioci tadašnje Hrvatske. Na taj način su sve svoje resurse stavili na raspolaganje Herceg-Bosne. Upravo onim što je stavljeno na raspolaganje Herceg-Bosni učinjeno je sve što je učinjeno, logori i tako dalje. Bez podrške Hrvatske, Herceg-Bosna ne bi mogla sve to učiniti. Djelujući tako, Tuđman, Bobetko i Šušak su Republiku Hrvatsku uveli u udruženi zločinački pothvat. I to je činjenica”, stav je Halida Genjca.

(Kliker.nfo-SB)