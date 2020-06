Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres : Virus je bacio svijet na koljena

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio je na virtualnoj ceremoniji obilježavanja 75. godišnjice potpisivanja Povelje UN-a da “globalni pritisci jačaju”.



Kazao je da ljudi nastavljaju da gube povjerenje u političare i istaknuo da rastući populizam prijeti multilateralizmu, osuđujući također ksenofobiju, rasizam i netoleranciju.



– Današnjim marševima protiv rasizma prethodili su široki protesti protiv nejednakosti, diskriminacije, korupcije i manjka prilika za sve ljude širom svijeta – izjavio je on u video obraćanju.



– U međuvremenu su temeljne slabosti samo počele da rastu: klimatska kriza, degradacija okoliša, cyber napadi, nuklearno širenje i rizik druge pandemije – kazao je Guterres.



Istaknuo je urgentnu potrebu za globalnom saradnjom.



– Jedan virus bacio nas je na koljena i mi nismo u stanju da mu se efikasno suprotstavimo. On se sada širi svuda. Nema kontrole. Nema efektivne saradnje među zemljama članicama. Mi smo podijeljeni u borbi protov COVID‑19 – izjavio je novinarima čelnik svjetske organizacije, prenosi Associated Press.

