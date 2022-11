Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg : Rusija mora shvatiti da u nuklearnom ratu neće biti pobjednika

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Rusija treba da shvati da u nuklearnom ratu neće biti pobjednika i da Ukrajina ima pravo da se brani, javlja Anadolu Agency (AA).

“Moramo razumjeti da je ovaj rat Putin (ruski predsjednik Vladimir Putin) započeo. To je bio njegov izbor. Ako želi, može ga sutra okončati”, rekao je Stoltenberg za AA u Istanbulu.

AA: Vidjeli smo poruku koju ste podijelili nakon sastanka s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Koja je bila najvažnija poruka koju ste dobili?

Stoltenberg: Najvažnija poruka je, naravno, bila da smo se obojica složili oko važnosti podrške Ukrajini i okončanja ovog ruskog rata protiv Ukrajine. Zahvalio sam predsjedniku Erdoganu i Turkiye na njihovim naporima koje su uložili kako u pružanju podrške Ukrajini tako i u olakšavanju sporazuma o izvozu žitarica iz Ukrajine. To pomaže snižavanju cijena hrane i važno je za cijeli svijet, posebno za siromašnije zemlje. Turkiye je odigrala ključnu ulogu u omogućavanju toga.

AA: Posjetili ste Canakkale. Kako ste se osjećali?

Stoltenberg: Bila je velika čast otići tamo sa ministrom nacionalne odbrane Hulusijem Akarom da vidimo spomenike i prisjetimo se važnosti očuvanja mira sprečavanjem rata. Upravo zato NATO postoji da bi održao mir. Zato moramo stati rame uz rame u NATO-u kako bismo osigurali da nijedan od naših NATO saveznika ne bude napadnut.

AA: Da li unutar NATO-a postoje članice koje ne žele da prekinu rat Rusije i Ukrajine, već da ga produže tako da Rusija bude iscrpljena? Kako to utiče na NATO? Vidite li da su sve članice saglasne da rat treba odmah da se završi?

Stoltenberg: Naravno da svi žele da se ovaj rat završi, ali moramo da shvatimo šta je to. Ovo je ofanzivni rat. Rusija, Putin okupira drugu zemlju. Naravno, Ukrajina ima pravo da se brani kako bi ponovo vratila teritorije koje je Rusija zauzela. Moramo shvatiti da je Putin započeo ovaj rat, to je bio njegov izbor i on može sutra da završi ovaj rat ako želi. Istovremeno, moramo shvatiti da ćemo imati mir ako Putin i Rusija prestanu da se bore. Ako Zelenski (ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski) i Ukrajina prestanu da se bore, Ukrajina će prestati postojati kao nezavisna suverena nacija. Stoga imamo odgovornost da podržimo Ukrajinu, da im omogućimo da se brane. Naravno, vjerujem da će se ovaj rat u nekoj fazi završiti za pregovaračkim stolom, ali isto tako znamo da ono što Ukrajina može postići za pregovaračkim stolom definitivno zavisi od snage na bojnom polju. Dakle, ako želimo da Ukrajina ostane kao nezavisna nacija, moramo pružiti vojnu podršku Ukrajini da ojačamo ruku zemlje i maksimalno povećamo mogućnost prihvatljivog ishoda ili pregovora za Ukrajinu.

AA: Ako Finska i Švedska uđu u NATO, da li će tehnički biti moguće rasporediti nuklearni kapacitet organizacije u ovim zemljama?

Stoltenberg: Nemamo planove da mijenjamo naš nuklearni stav i raspoređivanje, tako da to nije bio problem. NATO je odbrambeni savez. Naravno, pozdravljam sve NATO saveznike, uključujući Turkiye, da pozovu Finsku i Švedsku da se pridruže Alijansi na našem samitu u Madridu. Osim toga, Turkiye, Finska i Švedska usvojile su zajednički memorandum. A sada smo vidjeli kako Finska i Švedska provode jačanje zakona o borbi protiv terorizma, uklanjajući sva ograničenja na izvoz oružja u Turkiye. Stvorili smo stalni mehanizam, strukturu u kojoj se Turkiye, Finska i Švedska sastaju i zajedno rade na mnogim drugim pitanjima u borbi protiv terorizma. Zato mislim da je vrijeme da ratificiramo protokol o pristupanju koji smo potpisali u junu i da završimo proces pristupanja.

AA: Svijet ne može zaboraviti opasnost od nuklearnog rata. Ima li NATO kapacitet da zaštiti sve svoje članice od takvog scenarija katastrofe?

Stoltenberg: NATO je najjači savez u historiji. NATO predstavlja 50 posto svjetske vojne moći. Naravno da smo spremni da zaštitimo i branimo sve NATO saveznike. Ovo je da spriječimo sukob, a ne da izazovemo sukob. Apsolutno je jasno da Alijansa će odgovoriti osnovnom misijom NATO-a “svi za jednog, jedan za sve”. Tada možemo održati mir i spriječiti rat. Ono što vidimo iz Rusije je bezobzirno opasna nuklearna retorika. Rusija mora shvatiti da nuklearni rat nema pobjednika, da ga nikada ne treba voditi i da će imati ozbiljne posljedice po Rusiju. Dakle, svaka upotreba nuklearnog oružja je nešto što bi Rusija trebala apsolutno spriječiti.

AA: Uprkos Putinovim izjavama, da li je vjerovatnoća da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini po vašem mišljenju i dalje velika?

Stoltenberg: Vjerovatnoća da Rusija koristi bilo kakvo nuklearno oružje je još uvijek mala, ali su u isto vrijeme posljedice ogromne i razorne. Zato moramo ozbiljno shvatiti rizik. Zato smo budno pratili šta Rusija radi. Nismo vidjeli nikakvu promjenu, ali ćemo nastaviti posmatrati i na oprezu smo jer moramo spriječiti Rusiju da koristi nuklearno oružje u Ukrajini.

AA: Poznato je da NATO Ukrajini pruža pomoć kao što su sigurna komunikacija, bespilotni sistemi i gorivo. Mislite li da bi priroda ove pomoći sada trebalo da se pretvori u teško naoružanje? Postoji li jaka potražnja vaših članica u tom pogledu?

Stoltenberg: NATO saveznici i NATO pružaju Ukrajini mnogo različitih vrsta podrške. Takođe, podrška kao što su gorivo, zimska odjeća, komunikacioni sistemi je od velike važnosti, ali je naravno važno i smrtonosno oružje i teško naoružanje. Pozdravljam i NATO saveznike da Ukrajini obezbijede teško i moderno naoružanje, oklopna vozila, dalekometnu artiljeriju i sisteme dugog dometa.

Ove zalihe i moderni sistemi naoružanja čine razliku na bojnom polju iz dana u dan. Pobjede ukrajinske vojske na bojnom polju, naravno, pripadaju ukrajinskim vojnicima i njihovoj svakodnevnoj hrabrosti, ali naravno podrška koju su dobili od NATO saveznika i partnera omogućila im je da vrate svoju teritoriju i održe zamah u ratu.

(AA)