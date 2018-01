Jovan Divjak : Koliko smo se borili za Bosnu i Hercegovinu , toliko je i imamo

Penzionirani general Armije RBiH i izvršni direktor Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” Jovan Divjak u razgovoru za Radiosarajevo.ba otvoreno je komentirao dešavanja u Banjoj Luci na obilježavanju neustavnog dana RS-a.

Divjak je komentirao i upućene poruke i dvostruku politiku Srbije, ali i hipokriziju Sarajeva i nedosljednost u odbrani ideala Bosne i Hercegovine za koju se, navodno, svi borimo. Legendarni general se osvrnuo i na prilike u regionu, priče o ratu i sukobima, ali i sve naše deklaracije…

Radiosarajevo.ba: Kako komentirate ovosedmična dešavanja u Banjoj Luci i poruke upućene s obilježavanja neustavnog dana RS-a. Od Milorada Dodika, do Tomislava Nikolića, patrijarha Irineja i glumca Lazara Ristovskog?

“To je rušenje Ustava BiH. Ta je Republika stvorena na temelju ratnog zločina, da ne kažem genocida. Ona je stvorena tek poslije Daytona. S druge strane, zaista, u procesima od 25 godina, to pitanje nije rješavano na pravi način, nego tek u posljednje vrijeme. Na taj način je, ne provociralo, već je samo podržalo tu tendenciju koja se iznosi iz RS, da Dodik više puta kaže da je to država. Ono što je bitno, ne bih s tolikom vikom i galamom išao preko sredstava informisanja. Treba ignorisati, iz prostog razloga što nema dosljednosti u odnosima partnera.

Jer, prije samo pola godine predstavnik Bošnjaka je sjeo s Dodikom da bi potpisali sporazum s MMF-om itd. Znači, nema konzistentne politike u BiH prema propisima, zakonima i Ustavu. Slažem se s eventualnom konstatacijom da je Aleksandar Vučić ignorisao taj događaj u Banjoj Luci. Međutim, on je poslao ljude koji su prenijeli ono što je on mislio. Ne bi Nikolić mogao reći ono što je rekao, ili, ne znam, glumac (Lazar Ristovski), da kaže uradimo most, Drina nas ne dijeli.

U našem bosanskohercegovačkom biću, nažalost, malo nas ima tog bosanskohercegovačko bića, nema jedinstvenog stava. To su pojedinačne reakcije. Ali, ne reaguje se samo jednog dana, reaguje se 365 dana, da se traže zajednička rješenja. Jer, i Srbi i Hrvati bez obzira što imaju rezervne domovine, ne mogu živjeti u BiH ako to nije zajedno s Bošnjacima.

Radiosarajevo.ba: Primjećujete li da postoji zbunjenost u javnosti i na političkoj sceni, kako uopće reagirati na ovakve situacije poput ove u RS-u? Nije li sve manje države, barem se tako čini, ali i sve manje prametne i dosljedne reakcije onih koji bi ju trebali braniti. Postoji li uopće neko ko je spreman da brani BiH za koju smo bili 1992. godine?

“Ne volim kada se upotrebljava plural narod, narod… Pa, tri naroda imaju svoje viđenje. Dva naroda imaju ideje, eto, da imaju svoju republiku, svoja odcjepljenja, a jedan narod hoće da dominira!

Nema tu jedinstvenog stava. Pogledajte samo prije dva mjeseca je bila jedna međunarodna anketa gdje je mladima, njih oko 1.500, između 16 i 26 bilo postavljeno pitanje šta je za njih BiH. Mladi Bošnjaci, 77 posto njih, su za BiH, a svega devet posto mladih u RS-u su rekli da im je BiH domovina. Treba raditi svakodnevno. Ne samo 8. ili 11. januara. Jer, djeca su otrovana činjenicama iz rata…

Radiosarajevo.ba: Koliko Vas plaši vraćanje u javnost termina kao što je rat. Te stalne tenzije. Ljudi s pravom pitaju kamo vodi ovo čemu svjedočimo u regionu?

“Plašim se da svako ima svoju priču. Hrvati se naoružavaju preko NATO-a, Srbi preko Rusa, a mi se hvalimo da smo podigli proizvodnju oružja, municije na veći nivo. Znači, to su priče koje kod sva tri naroda na neki način drže tenziju. Nema nikakvih šanse, izgleda za rat! Ta je tendencija jeste samo zato što su izbori na vratima. Ako nisi s nama, čuvaj se onih drugih. To su međusobna prepucavanja, prijetnje… A ne volim da se opet jučer ponovi nekakva izjava u smislu “Aija je dao da nas čuva Turska”, u reakciji na put predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Tursku.

Radiosarajevo.ba: Kako vidite takva i inače strana uplitanja, pa i ova domaća pristajanja na takve odnose?

“Znate šta… Nacionalizmi, znamo da postoje i srpski i hrvatski, ali pomalo mene zabrinjava bošnjački nacionalizam. Jer, pazite, ako je prošle godine, sad će godina, rečeno, idemo u Hag, mi ćemo oboriti presudu po tužbi protiv Srbije i sve to, a nismo dobili objašnjenje s kojim argumentima se išlo. Jednostavno zamajava se sopstveni narod. Zamajava se time ako se kaže da je 100.000 zaposleno. Zmajava ga se kada u štampi govoriš o slomu RS itd. Mene ne insteresuje komšija, mene interesuje ovdje, ovaj ovdje grad, koji, nažalost, nema ništa od onoga M-M-M. To je pokazao i posljednji popis. Za BiH, za njezinu budućnost je važno, ako imamo jaku FBiH, može biti jake BiH.

Radiosarajevo.ba: Za februara je najavljena Deklaracijao zaštiti i očuvanju srpskog naroda, koja će sigurno izazvati ponovne tenzije. Posebno jer ona, i prema mišljenju beogradskih intelektualaca, korespondira sa Memorandumom SANU-a. To se donekle poklapa sa Vašom tvrdnjom o toj dvostrukoj politici Vučića. Da li Srbija ima dvostruku politiku prema BiH?

“Možda malo da pogledamo ove naše deklaracije u BiH, u Bošnjaka, i oni su u godinama poslije rata imali svoje razne deklaracije. Vi dobro znate da je i BANU formiran na toj deklaraciji. Dakle, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti. A imamo Akademiju nauka i umjetnosti ANU koju oni ignorišu. Zbog čega?!

Ako smo za Bosnu i Hercegovinu, trebamo se suprotstaviti svim tim tendencijama. To nas (Deklaracija iz Beograda) uopšte ne treba da sikira. To je tema da žive i novinari, i štampa, i društvene mreže… Napisano je kao što je mnogo toga napisano.

Mi smo imali najbolju Platformu, Platformu Predsjedništva iz juna 1992. godine. To je najjači dokument poslije 1943. godine. Platforma o odbrani BiH! Postavljate pitanje svaki dan zašto to nije realizirano. To je naš odgovor toj eventualnoj priči o Deklaraciji Srba. Dajte neka ljudi vide i jedno i drugo, pa neka ljudi vide šta znači i jedna i druga. Jer ova naša je civilizacijska, evropska, svjetska, naj u svemu… Pa uporedim. Neka se vidi šta su ljudi željeli. Kažete nemamo zemlju za koju smo se borili. Za koliko smo se borili toliko je imamo.

Faruk Vele (Radosarajevo.ba)