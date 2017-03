General Divjak u Pressingu : Najveći moralni čin u životu je ostanak u BiH u ratu

Penzionisani general Armije RBiH, sarajevska legenda i dokaz multietničkog Sarajeva, Jovan Divjak je gostujući u večerašnjem Pressingu kazao da je ostanak u BiH za vrijeme rata najveći moralni čin koji je napravio u životu.

Divjak je kazao da je u ratnim sukobima puno više žrtava bilo u sukobu između HVO-a i Armije RBiH nego između HVO-a i Vojske Republike Srpske.

“Kako se može desiti da neko ko se deklariše kao antifašista za Jasenovac kaže da je mislio da je radni logor? To vam govori o intelektu rukovodstva Hrvatske. Hrvati su razoružali Bošnjake u Hercegovini. Ko je počeo etničko čišćenje? Počeli su Hrvati. Nisu Bošnjaci napali Ramu gdje je većinsko hrvatsko stanovništvo, nego je bilo obrnuto“, kazao je Divjak i dodao:

“Puno više žrtava je bilo u sukobu između HVO-a i Armije RBiH nego između HVO-a i VRS”.

Na pitanje da li se kaje što je ostao u BiH za vrijeme rata, Divjak je kazao:

“Najveći moralni čin koji sam uradio je ostanak u BiH za vrijeme rata. Moj doprinos je u tome što sam išao od vojnika do vojnika i učio ga da nikada prvi ne puca, sve dok nije prvi napadnut. Živim u Logavinoj 59 godina“.

General Divjak je kazao da se deset godina zakasnilo sa revizijom slučajeva koji su danas pred Haagom, a da je Haag igrao prema onima koji su jači.

Glede svih trenutnih slučajeva koji se vode u Haagu, a u vezi sa ratom u BiH, Divjak je kazao da je problem u činjenici da se deset godina nije reagovalo putem Haaga prema Beogradu.

“Problem je u činjenici da deset godina naši nisu reagovali putem Haga prema Beogradu. Beograd je bio dužan da kazni i hvata odgovorne za genocid u Srebrenici. 2007. im je Softić na Krugu 99 dao izjavu koju niko nije prihvatio, osim mene. Ispada da ljudi koji nisu meritorni ni adekvatni, vode tu stvar“, kazao je Divjak.

Danas bi taj potez djelovao kao revanš, s obzirom da se radi o istoj stvari ali deset godina kasnije, kazao je Divjak.

“Mislim da bi sad taj potez djelovao kao revanš. Hag je rekao svoje i toga se treba držati. Mislim da naši nisu dobro procijenili situaciju. Da su osuđeni Perišić i Gotovina, prošao bi naš zahtjev za obnovu postupka iz razloga što su njih dvojica bili direktno povezani sa komandom iz Srbije i Hrvatske“, kazao je Divjak i dodao:

“Mislim da je Haag igrao prema onima koji su jači. Sve ove kazne koje su se dešavale nemaju namjeru da dovedu do pomirenja. Ako je Krajišnik dočekan kao heroj, ako je Kordić dočekan kao zvijezda i proglašen svecem onda nema izgleda da dođe do bilo kakvog odnosa između trenutnih vlasti“.

Penzionisani general Armije RBiH je govorio i o svojim iskustvima u borbi za sve građane BiH, te kako smatra da je greška što BiH nije pokrenula tužbu protiv Hrvatske.

“Nikada ne govorim da zastupam samo jedan narod, nego građane Sarajeva i BiH. Uvijek je bio naglasak na teroru građana, nisu samo Srbi stradali, nego i drugi građani”, kazao je Divjak.

Na pitanje kako je doživio svoje hapšenje u martu 2011. godine, Divjak je kazao:

“Poslije hapšenja sam kontaktirao nadležne organe u Hrvatskoj i Sloveniji da provjerim da li mogu putovati i rekli su da nema problema. Nedavno sam zadržan na aerodromu u Briselu dva sata, i u tom slučaju odlučuje dežurni tužilac. Išao sam prema Hong Kongu, i nije problem zbog mene nego zbog porodice koje dožive traumu”.

Divjak je kazao da se ne plaši putovanja jer niko nema dokaza protiv njega za bilo šta.

“Jučer je aerodrom dobio naziv Franje Tuđmana. Ne plašim se putovanja niti ičega jer nemaju dokaza za bilo šta. Nismo se plašili onda ni Ganić ni ja, jer je odluka na Tužilaštvu gdje će nas u tom trenutku vratiti“.

Dodao je da Tužilaštvo BiH i država trebaju štititi građane.

“Tužilaštvo i država BiH treba nas da štiti. U prvoj presudi iz Haaga se kaže da je izvršena agresija iz Hrvatske i sad vidim da je bila greška što nije podignuta optužnica protiv Hrvatske iz prostog razloga jer je njihova vojska bila na teritoriji BiH. Samo bi se potvrdilo ono što je potvrdio Hag. Nažalost i danas postoje nazivi “Vode HB”, “Šume HB” što znači da nema razlike u strukturi i organizovanju sadašnjeg dijela Hercegovine“.

Penzionisani general Armije BiH Jovan Divjak je u večerašnjem Pressingu ispričao kako je izgledao njegov posljednji susret sa Alijom Izetbegovićem.

Na pitanje zašto nikada nije nagrađen od Armije RBiH, Divjak je kazao da ne želi ulaziti u te razloge, ali da ima jednu satisfakciju.

“Imam jednu satisfakciju. U vrijeme kada je Alija Izetbegović bio u bolnici pred preseljenje, pitao sam svoje Udruženje da li da odem. Rekli su da ne idem jer je on mene ignorisao. Pustili su me nakon priče sa Gavrankapetanovićem. Proveo sam pola sata s njim. Odnio sam mu saksiju cvijeća, iako to nije muški. Kazao mi je: ‘Uradio si mi čast što si došao’. Stvar je da je on shvatio u nekom trenutku da je pogriješio. Pitao sam ga zašto mi nije došao kada sam bio zatvoren u Parsovićima u decembru, a on mi je rekao da je i on bio u zatvoru“, ispričao je Jovan Divjak.

(Kliker.info-N1)