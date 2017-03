General Blagoje Grahovac: Preko BiH su prešli svi evropski jadi i balkanski “banditosi”, ali ona će opstati

Blagoje Grahovac nosilac je zlatnog pilotskog znaka kao najvišeg priznanja u toj profesiji u bivšoj SFRJ.Nakon prisilnog penzionisanja, napisao je više knjiga u kojima analizira geopolitičke i društvenopolitičke procese u regiji i gostujući je predavač iz tih oblasti na nekoliko univerziteta u regiji.

Tri cunamija prijete Evropi

U razgovoru za Faktor ovaj rođeni Nevesinjac, koji je gimnaziju završio Mostaru, Komandnoštabnu akademiju Ratnog vazduhoplovstva i protuvazdušne odbrane i Školu nacionalne odbrane JNA u Beogradu, i koji je kao oficir-pilot službovao u Zadru, Titogradu, Sarajevu i Beogradu, smatra da uzroke krize ne treba tražiti samo na Balkanu kojim, kako kaže, vladaju “banditosi” koji se grčevito bore da ostanu na vlasti.

– Postojeći sistemi u većini država su istrošeni i oni su generator kriza u svijetu. Neoliberalizam je postao najopakiji oblik fašizma. Generator mu je na Zapadu. Najviše su ugrožene upravo zemlje Zapada. On kao cunami hara planetom. Drugi cunami dolazi sa istoka, a to je organizirani kriminal i korupcija sa mafijama kao svojom vojskom koji također hara planetom. Ta dva cunamija su prešla južne paralele i napravila su haos i u Africi i u Južnoj Americi. Na Bliskom Istoku je izmiksala religija i politika i iz tog miksa u takvoj socijalno frustriranoj masi nije se moglo ništa drugo izroditi nego naoružani fanatizam koji sad kao treći cunami prijeti planeti – ocijenio je Grahovac za Faktor.

On smatra da niko nije ugrožen od ova tri cunamija kao Evropa “koja je ranjena i ukliještena između ova tri cunamija”.

– Balkan je historijski bio izvorište i povod svih evropskih problema i uopće nemam dilemu da je jedino rješenje protiv ova tri cunamija američko-evropsko-rusko partnerstvo na novim osnovama. Ono će se desiti kao odgovor na istrošenost svih današnjih društvenih sistema. Izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a nije ništa drugo nego početak te revolucije. Na to ne treba gledati negativno. Bilo ko da je došao na čelo SAD-a, neminovno bi došlo do društvene revolucije. Nje se ne treba plašiti. Sve revolucije koje su došle iz SAD-a su imale blagotvoran utjecaj – predviđa ovaj penzionisani general avijacije.

Balkanom vladaju banditosi

On smatra da će Balkan u budućnosti biti štit Evrope, a u tom štitu će “noseća greda” biti srpsko-hrvatski i srpsko-albanski odnosi i prijateljstvo.

– To danas djeluje nestvarno. Ali zašto su dosadašnji odnosi Srba i Hrvata i Srba i Albanaca bili na nivou bezobrazluka? To je posljedica geopolitičkih igara Istoka i Zapada, ali u budućnosti će velike sile morati sarađivati, a time će se i uzroci svih problema na Balkanu otkloniti – smatra Grahovac.

Kao razlog zašto sad Balkan potresaju ovakve krize i ekscesi Grahovac navodi to što još nije utvrđeno kako i zašto je razbijena Jugoslavija. On smatra da se SFRJ nije sama od sebe raspala.

– Razbila ju je sprega vojnih i državnih službi, kriminogenog nadzemlja i podzemlja i političara po profilu ličnosti koju su gladni za parama, moći i vlasti, koju ja nazivam ‘banditosima’. I na Istoku i na Zapadu Jugoslavija je mnogima bila trn u oku. KGB je bio glavni razbijač te države i to iz geopolitičkih razloga i on je napravio tu udarnu mrežu koja je odrađivala kako su i planirali. Nama su ‘banditosi’ ostavili ratna razaranja, masovne grobnice, zavadu, zločine, pljačkašku privatizaciju, potjernice, lažne patriotizme, lažne autoritete, osiromašenog seljaka i napaćenog radnika te su osramotili časne profesore, časne oficire i časne policajce. Danas potrese imamo isključivo zato što te iste partije i ličnosti imaju vlast. Njima spasa nema ukoliko dođu sloboda, vladavina prava i demokratija. Morat će se suočiti sa svojim teškim biografijama i prošlošću i zato se oni grčevito bore da ostanu na vlasti – kazao je Grahovac za Faktor.

Preko BiH su prešli svi evropski jadi

Što se tiče BiH, Grahovac podsjeća da je ova država “prodeverala” sve bure i oluje.

– Preko nje su prešli svi evropski jadi koji su vjekovima bili na Balkanu. BiH je opstala. Mogu se ‘banditosi’ iz BiH koprcati koliko god hoće, ali ona će opstati. Godinama upozoravam da je jedan od prvih lijekova udaljiti što brže i što prije iz politike sve sadašnje političke lidere. Odmah će biti vidljivo djelovanje tog lijeka. Građani BiH, iako ti lideri udaraju u ratne bubnjeve, neće rat i ti ‘banditosi’ džaba bubnjaju – naglasio je Grahovac.

Što se tiče Srbije, Grahovac smatra da bi ta država koliko je u prošlosti decenijama negativno utjecala na regiju toliko u budućnosti mogla blagotvorno utjecati na regiju.

– Uzrok je to što se većina građana Srbije definitivno osvjedočila da su zlim politikama prevareni, osramoćeni, osiromašeni i nema više te politike koja će ih podići na rat. Često kažem da Srbi više ne bi ratovali ni za Kragujevac, a kamoli za Kosovo – ocijenio je Grahovac za Faktor.

Što se tiče Hrvatske, Grahovac ističe da, nažalost, nije zaliječen neofašizam koji ju decenijama opterećuje.

– Endehaizacija, ustašizacija, hadezeizacija, tuđmanizacija i danas grabarizacija je fašizacija Hrvatske u kontinuitetu. Međutim, ne treba se toga plašiti jer su u Hrvatskoj vidljivo profilirane antifašističke snage i one vode borbu protiv fašizacije. Premijer Andrej Planković ima šansu kao predsjednik stranke koja trpi zbog neofašista. On je europejac i on može izvući i tu stranku i Hrvatsku iz problema. Braniteljske udruge u toj zemlji su generator fašizacije, iako su kroz historiju zaslužne za odbranu zemlje. One danas generiraju snažan animozitet prema drugima, posebno prema Srbima i cijelo društvo bi moglo, ukoliko se te udruge ne ukrote, oboljeti od PTSP-a – ocijenio je Grahovac.

Za Crnu Goru ističe da je fenomen da stranka koja je došla na vlast pučem i danas drži vlast u toj zemlji.

– Demokratska partija socijalista na čelu sa Milom Đukanovićem je kriminalna, zločinačka i neofašistička organizacija. Crna Gora je ogrezla u korupciju i organizirani kriminal. Pojavio se ovdje otpor i siguran sam da će se zemlja uskoro izliječiti – kaže Grahovac koji je nekad bio savjetnik Đukanovića, a danas je njegov žestoki protivnik.

Metastaze u Makedoniji i Kosovu

Što se tiče Makedonije, on smatra da je ta zemlja žrtva istih onih snaga koje su razbile SFRJ.

– Ona je najnevinija država u svim ovim balkanskim procesima, a mogla bi platiti najveću cijenu. Upravo ti ‘banditosi’ izrasli na sprezi politike i kriminala drže vlast već duže od 11 godina. Nikolu Gruevskog se mora što dalje udaljiti od politike. Makedonija je ušla u metastazu kancera zvanog organizirani kriminal i korupcija. To vješto koriste pojedine albanske partije čiji su predstavnici opterećeni nacionalističkim strastima – ocijenio je Grahovac.

Za Kosovo kaže da je “tradicionalno” centar svih društvenih pošasti ovog vremena – organiziranog kriminala i korupcije.

– Kad boravim u Prištini uvijek im kažem da više nikad neće ratovati protiv Srbije, ali da hoće unutar sebe i svoje mafije. Prvi put sam im to govorio 2004. godine, a danas to postaje realnost – kazao je Grahovac.

Za Albaniju kaže da se i tamo dešava eho svega onoga što se dešava prema sjeveru, ali da je sreća te zemlje što ima jaku dijasporu na Zapadu koja tu zemlju i civilizira i razvija.

– Tu zemlju treba u budućnosti posmatrati kao faktor stabilnosti – naveo je Grahovac.

Za Sloveniju, gdje je počeo pilotsku karijeru, ističe da je oduvijek bila istinski antifašistička zemlja i da ona najbolje čuva tu tradiciju.

– To je njena najveća garancija stabilnosti – smatra Grahovac.

P.Zvijerac (Faktor)