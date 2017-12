General Atif Dudaković : “Mi smo žrtve u prošlosti, sadašnjosti, a bojim se, i budućnosti”

Penzionirani general Armije RBiH Atif Dudaković, legendarni ratni komandant Petog korpusa, kazao je u izjavi za Radiosarajevo.ba nakon najnovijih informacija o tom da će hrvatsko tužilaštvo uskoro objaviti optužnice protiv 17 generala i nekadašnjih visokih oficira bh. vojske, da je ogorčen na takve pokušaje, kako su mediji prenijeli, osvete Sarajevu zbog pravosnažne presude Haškog tebinulana u slučaju “Prlić i ostali”.

Pita se, ako je on ratni zločinac, zašto su čekali duže od 25 godina da bi ga optužili? Tim prije jer je i odlikovan od Ministarstva odbrane Hrvatske!

“Meni je jasno da je na pozornici ratno-politička igra. Istine su torture, logori, ubistva, rušenja… Neka odgovaraju oni koji su za to odgovorni bez tutorstva, ucjenjivanja, sklanjanja, skrivanja, pomaganja nekih država i vapaja o ugroženosti nacionalnih interesa. Dosta tog glumatanja! Neka svaki sud radi po svojoj nadležnosti i savjesti. Šta su čekali do sada, 25 godina ili je u pitanju nova-stara politika. Žao mi je što se to sve toliko prelama preko BiH”, kazao je Dudaković za Radiosarajevo.ba.

Pita i koja je hrvatska porodica stradala u Bihaću?

“Koje je srpsko ili hrvatsko selo Dudak opkolio i napravo nešto?! Prema tome, zna se ko je silovao, ko je držao logore i dozvoljavao ubijanje ljudi… Nismo mi donijeli presudu u slučaju “Prlić i ostali” već Tribunal u Hagu i ona se mora poštovati. Sud nije švedski stol pa da se uzme šta kome odgovara… Moj narod je najveća žrtva ovih ratova, žrtva je naša BiH. Mi smo žrtve u prošlosti, sadašnjosti, a bojim se, i budućnosti”, dodao je Dudaković.

Pošto je posije izricanja presude u slučaju “Prlić i ostali” za “udruženi zločinački poduhvat” mnogo puta spomenuto da je Hrvatska spasila Bihać i spriječila novu Srebrenicu u Bosanskoj krajini, Dudaković je za naš portal, taođer, kazao:

“Mi smo odbranili Zagreb, a ne oni Bihać! Šta da smo bili inertni pa da se sva sila srpske vojske slila prema Hrvatskoj, Srbija bi imala to Šešeljevu liniju Karlovac, Karlobag, Virovitica”, naglasio je Dudaković.

Ponovio je da se nikog ne boji i da se ne stidi svog časnog vojničkog i ratnog puta.

“Može Jelić (Mijo, op. a.)pobjeći u Hrvatsku, jer ima skolnište tamo, može Đukić (Novak) pobjeći u Beograd jer tamo ima sklonište, može Jelavić (Ante), Dudak ostaje u svojoj BiH i nikog se ne boji”, poručio je general Dudaković.

Beorgaradski “Blic” je objavo da hrvatsko Državno odvjetništvo (DORH) poslije nedavne pravosnažne haške presude šestorici ratnih vojnih i političkih lidera tzv. Hrvatske Republike Herceg-Bosne ponovo aktiviralo predmete protiv brojnih čelnika bošnjačke vojske.

List navodi da se na DORH “vrši ogroman pritisak iz državnog i političkog vrha Hrvatske” da u najkraćem roku pripremi i objavi optužnice protiv ratnih komandanata Armije RBiH zbog zločina nad Hrvatima u Bugojnu, Trusini, Travniku, Grabovici kod Mostara, ali i zbog navodnih zločina koje su pojedini bošnjački oficiri, u vrijeme kada su još nosili uniforme JNA, počinili na teritoriji Hrvatske .

Prema informacijama koje su početkom godine objavili hrvatski mediji, Državno odvjetništvo te zemlje je, osim Atifa Dudakovića, pripremilo optužnice za počinjene ratne zločine nad zarobljenim hrvatskim civilima i vojnicima i protiv Jovana Divjaka, Sefera Halilovića, Vehbije Karića, Selme Cikotića, Envera Hadžihasanovića, Asima Koričića, Sakiba Mahmuljina, Amira Kubure, Šerifa Patkovića, Đemala Merdana, Ramiza Drekovića, Salka Gusića, Enesa Kovačevića, Bakira Alispahića, Fahrudina Agića i Midhata Cerovca.

Faruk Vele (Radiosarajjevo.ba)