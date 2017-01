General Atif Dudaković : Budem li trebao sutra, neka znaju da ću se opet boriti !

U subotu navečer je u Luksemburgu u organizaciji “Odbora za obilježavanje 11. jula Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici”, koji okuplja 15 bošnjačkih organizacija i asocijacija iz ove zemlje Beneluxa, održan skup pod nazivom “Da li je genocid sudbina Bošnjaka?” povodom 9. januara, kako su organizatori istakli, Dana početka genocida nad Bošnjacima.

U ime organizatora obratio se Almir Mehonić, novinar i publicista koji je istakao da je “9. januar Dan kada su davno skrojeni planovi o uništenju Bosne i Bošnjaka izašli na svjetlost dana, oličeni u vjerskoj, političkoj, akademskoj i kulturnoj eliti srpskog naroda”.

-Sve ono što se dešavalo nakon toga, genocid, masovna istrebljenja i etnička čišćenja, ratni zločini, masovne grobnice, silovanja, ubijanja djece, rušenje vjerskih i kulturno-historijskih objekata su samo tekovine 9. januara i odluka donijetih na tom zasjedanju – istakao je Mehonić i dodao da “ako, entitet Republika Srpska, njegovo politčko rukovodstvo, i političko i vjersko rukovodstvo cijelokupnog srpskog naroda, prihvata i ponosi se ovim tekovinama i još želi da taj datum proglasi i obilježava kao dan entiteta RS, onda pridjev koji opisuje entitet Republika Srpska se ne može izvući od polja ljubičica i jorgovana, već od polja masovnih grobnica i genocida”.

-Zato srpska elita danas sama definiše ovaj pridjev koji opisuje RS prihvatajući genocid kao uzoritu tradiciju a 9. januar kao dan ponosa. Zato je danas obaveza da glasno izgovorimo da je entitet RS genocidan-rekao je Mehonić.

On je naglasio da postoji konstanta odnosa prema Bosni i za vrijeme Miloševića, Đinđića, Koštunice, Tadića i sada Nikolića.

-Milošević je ratom krenuo da cijepa Bosnu i stvara Veliku Srbiju, Đinđić je “demokratski” govorio o planu Saveza srpskih država u koji bi ušli Srbija, Crna Gora i RS, Koštunica se kitio Karadžićevim ordenima i pucao po opkoljenom Sarajevu, Tadić je sa Dodikom otvarao škole po RS-u nazvane “Srbija”, a Nikolić nastavio samo ono što je sa Šešeljem radio 90-tih godina. Zbog toga samo naivni Bošnjaci se mogu zanijeti i povjerovati u neke taktičke izjave i rečenice koje s vremana na vrijeme dođu iz Srbije a samo zarad uslova regionalne saradnje koje nameće EU. Jedno su naša nadanja a drugo procesi na koje mi kao narod ne možemo uticati. To su pitanja za srpski narod i njegovu elitu. Oni su ti koji trebaju da izvrše denacifikaciju sopstvenog nacionalnog bića. Ono što je u našoj obavezi jeste da radimo da nam se tekovine 9. januara više nikada ne ponove i da očuvamo naš narod i državu BiH-zaključio je Mehonić.

Na skupu je prikazan i dokumentarni film ratnog reportera Saliha Brkća, nakon čega je on govorio o doživljajima sa ekshumiranja posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica i stravičnih slika i prizora ubijenih Bošnjaka Podrinja i drugih dijelova BiH. Brkić je istakao da poslije ovakvih scena “niko Bošnjacima nema pravo da drži moralne pridike i niko nema pravo da nas miri sa našim ubicama”.

General Atif Dudaković je naglasio da je žalosno što danas imamo predsjednika Srbije koji je vojvoda i premijera Srbije koji je rekao da “za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana”.

-Radovan Karadžić je davno napisao pjesmu koja kaže: “doćemo u gradove da pobijemo gadove”. Pametan čovjek ne može da kaže nekoga ću ubiti- rekao je general Dudaković i dodao:

-Sva ova farsa oko 9. januara je zamajavanje. Nije u pitanju da ili ne 9. januar, u pitanju je sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH a posebno su pitanje ljudi koji su trebali da sprovode te odluke i zakone. To je negiranje države. Svaki praznik mora biti veselje i niko u svijetu ne slavi početak Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, slavi se kraj rata. U entitetu RS slave početak rata, kada su najavili genocid. Međutim, da ima pameti kod tog srbijanskog rukovodstva i srpskog naroda oni bi njihove generale pozvali na odgovornost što nisu realizovali ciljeve. Nije stvorena Velika Srbija, nisu izašli na more, nisu pocijepali BiH. Da se razumjemo, Atif Dudaković se nije borio ni protiv muslimana, ni pravoslavaca, ni katolika. Atif Dudaković se borio protiv agresora na svoju zemlju. I budem li trebao sutra, neka znaju da ću se opet boriti. Postavlja se pitanje hoće li imati kritična masa patriota da odbrane Bosnu? Ima je i ta snaga se vidi. I ja sam došao ovdje među vas da vam otvoreno kažem da ću raditi na našem umrežavanju- podvukao je Dudaković.

On je dodao da smo olako napustili služenje vojnog roka.

-Ali ja ću otvoreno reći da svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi kupiti “alfa uniformu”, čizme, vreću za spavanje, ranac i kraj priče. Kao što imamo fizičku kulturu, radnu kulturu, kulturu ishrane, mi moramo razvijati kulturu pamćenja i kulturu odbrane. Moramo sebi priznati da su Bošnjaci prilično zapušten narod. Ali moramo znati da smo i takvi po prvi put u historiji se borili za našu Bosnu i Hercegovinu. Nije to bila ni Handžar divizija, ni 16. Muslimanska, nije to bila ni Osma muslimanska krajiška, nego je to bio prvi, Drugi, Peti… korpus Armije BiH-kazao je Dudaković.

General Dudaković je istakao da Slovenci kažu: “Mi ne pripadamo Balkanu”, Hrvati: “Moglo je bit drugačije”, Srbi: “Što nam je bre ovo trebalo”, a Mujo: “Šta se ovo dešava”.

-To je ono što moramo mijenjati, odnosno da ne djelujemo sa zakašnjenjem. Pametni ljudi imaju predviđanje i pametni ljudi imaju organizaciju. Majka se ne može poroditi bez pomoći, ni dijete prohodati, niti se školovati bez pomoći. Tu neki narodi imaju kodeks, Albanci kažu “besa”. Dakle, mi moramo jedan drugog pomoći. Mi lako planemo, lako se zamjerimo, posvađamo i podijelimo. Mi se lako okrećemo jedni protiv drugih i to moramo prestati i mora se jednom povući ta linija. To zahtijeva i naša vjera. Da jedan drugom halalimo. Čuveni filozof Niče je rekao: “Ako želite nešto obezvrijediti – omasovite ga” i zato mi u našoj državi imamo bezbroj političkih organizacija, bezbroj boračkih organizacija. Jednom se moramo dignuti od tih hajduka. Prošlo je vrijeme hajduk Stanka, hajduk Veljka i hajduk Novaka-kazao je Dudaković.

Kada je 1992. godine napadnuta moja zemlja, ja sam osjetio obavezu ili moranje da dođem tamo gdje se pruža otpor, odnosno u Bihać i učestvovao sam u organizaciji i pripremi za odbranu moga naroda sa ciljem da se ne ponovi Foča i Pavle Đurišič, dodao je.

-Ja sam dane i noći proveo proučavajući Drugi svjetski rat. Plašio sam se kada dignem ruku hoće li ljudi ići za mnom, kada naredim hoće li se naređenje izvršiti, pa i danas zemlja je onolika i onakva koliko je silom uspostavljena. Zakoni moraju funkcionisati. A neprijateljima nemamo pravo praštati, samo Onaj gore ima to pravo jer, On zna pravu istinu, a ovdje kod nas postoji sud- zaključio je Dudaković.

Inače, na skupu je prisustvovao veliki broj Bošnjaka koji porijeklo vode iz BiH, Sandžaka i Kosova. Skup je počeo intoniranjem himni BiH i Luksemburga, a u pauzama se mogla čuti u pozadini i pjesma “Ja sin sam tvoj zemljo”.

