Garda na ulicama : U Minneapolisu uveden policijski sat zbog nasilnih protesta

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey potvrdio je u petak navečer uvođenje policijskog sata zbog nasilnih prosvjeda koji traju već tri noći nakon što je brutalnim policijskim postupanjem ubijen 46-godišnji Afroamerikanac George Floyd.

Iako je danas uhićen policajac koji je Floydu koljenom gnječio vrat i prijeti mu zatvor zbog ubojstva, prosvjedi su se nastavili, a Frey je naredio policijski sat tijekom vikenda. To znači zabranu okupljanja na svim javnim mjestima, uključujući i ulice. Policijski sat stupa na snagu u petak navečer, a trajat će od osam navečer do šest ujutro.

U Minneapolisu stanje na ulicama osigurava Nacionalna garda koja je stigla u petak. Oko petstotinjak pripadnika garde došlo je u grad u kojemu već tri noći traju nasilni prosvjedi u kojima ljudi pale i razbijaju.

Policijski sat neće vrijediti za policiju, vatrogasce i hitnu službu. Tko ga prekrši, bit će kažnjen s hiljadu američkih dolara i prijeti mu zatvor od devedeset dana.

Chauvin uhićen, sudit će mu se za ubojstvo trećeg stupnja i ubojstvo iz predumišljaja

Podsjetimo, sada već bivši policajac Derek Chauvin uhapšen je u petak navečer i na teret mu se stavlja ubojstvo trećeg stepena, kao i ubojstvo iz predumišljaja, potvrdio je tužitelj okruga Henepin, Mike Freeman.

“Ovo je daleko najbrže hapšenje i stavljanje nečega na teret jednom policajcu”, kazao je Freeman.

Freeman je naveo da Chauvina nisu priveli u četvrtak jer u tom trenutku za to nisu imali dovoljno dokaza. No nakon što su pregledane sve moguće snimke nadzornih kamera i one s kamera koje policajci nose na uniformama, te saslušani svi svjedoci incidenta, donesene ja ova odluka.

Također, dodao je i da su spremne tužbe za preostala tri policajca, ali nije iznio detalje. Napomenuo je da ih neće privoditi dok istraga traje.

Chauvin je otprije imao čak 18 prijava koje su podnesene protiv njega, javio je CNN.

Guverner Minnesote pozvao na prekid nasilnih protesta

Ranije u petak je demokratski guverner Minnesote Tim Walz pozvao na prekid nasilnih protesta u Minneapolisu i kazao da će Nacionalna garda, koju je poslao u grad, uspostaviti red, nakon tri noći paleža, pljačke i vandalizma.

Walz je također kazao da očekuje “brzu” pravdu te je obećao da će adresirati rasne nejednakosti.

Prosvjednici su sinoć zapalili policijsku postaju, a Walz je izrazio solidarnost s prosvjednicima koji “izraizaržavaju gnjev i traže pravdu”, ali “ne i sa onima koji bacaju bombe”.

(Kliker.info-Hina)