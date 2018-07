Ganićev univerzitet bolji od svih ostalih u regiji : „Ako u nogometu male zemlje mogu biti na vrhu svijeta, zašto to ne bi mogle postići i u obrazovanju “

Bivši BiH političar Ejup Ganić dao je intervju zagrebačkom listu Nacional gdje objašnjava zašto se nakon završetka rata vratio znanosti te prije 14 godina otvorio vlastito sveučilište Sarajevo School of Science and Technology (SSST) koje je na nedavno objavljenoj listi QS World University Ranking, najprestižnije svjetske agencije za rangiranje visokoškolskih ustanova, zauzelo 571. mjesto u svijetu, daleko ispred svih ostalih

„Male zemlje moraju pobijediti svoje komplekse. Ako u nogometu mogu biti na vrhu svijeta, zašto to ne bi mogle postići i u obrazovanju, kaže Ejup Ganić, jedan od vodećih bosanskohercegovačkih političara iz ratnih devedesetih godina, referirajući se kako na uspjeh koji je Hrvatska postigla na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, za što se u Sarajevu, kako sam ističe, zdušno navijalo (“Bilo bi grehota ne navijati za Hrvatsku”, kaže.) ‒ ali isto tako se referirajući na jednako nevjerojatan uspjeh kojim se može pohvaliti njegovo vlastito sveučilište.

Na nedavno objavljenoj listi QS World University Ranking 2019, najprestižnije svjetske agencije za rangiranje visokoškolskih ustanova, Sarajevo School of Science and Technology (SSST) zauzima 571. poziciju. Tako je privatno sveučilište u Ganićevom vlasništvu, formirano prije četrnaest godina, preteklo sva druga sveučilišta u regiji. SSST se plasirao daleko ispred sveučilišta u Ljubljani (651), a pogotovo onih u Zagrebu, Beogradu i Mariboru koji su ostali na repu, u grupi od 801. do 1000. mjesta…

