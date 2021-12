Gabriel Escobar za CNN: Dodik udara u samo srce Daytona (VIDEO)

Gabriel Escobar, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan i pomoćnik asistenta državnog sekretara SAD-a, u vrlo opširnom intervjuu za CNN je govorio o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Christiane Amanpour koja već tri decenije detaljno prati ono što se dešava u našoj zemlji seriju intervjua o posljednjim dešavanjima nastavila je nakon Christiana Schmidta i Arminke Helić preko Harisa Silajdžića sa Gabrielom Escobarom. Escobar koji je već bio diplomata na Balkanu poručuje kako lider SNSD-a Milorad Dodik udara u samo srce Daytona. Escobar također ističe kako SAD potiče i druge da razmotre sankcije odnosno da “umjesto šargarepe, razmotre i štap”.

“Za početak, da bismo razumjeli trenutnu krizu, važno je razumjeti dio konteksta u kojem se ona dešava. Ako pogledate priču o bivšoj Jugoslaviji, sedam – od sedam zemalja, dvije su članice Evropske unije, četiri su članice NATO-a, a većina njih uživa ogroman ekonomski uspjeh. Ako pogledate države Zapadnog Balkana, to je šest zemalja Balkana koje nisu članice Evropske unije, četiri dobro napreduju ka članstvu u Evropskoj uniji. U svemu tome, Bosna je potpuna strana. To je njena korupcija je najgora u Evropi, sa izuzetkom Belorusije i Azerbejdžana. Ima 10 puta veću emigraciju mladih od Srbije. Ima toliko negativan bilans po pitanju stranih investicija da joj javni sektor čini 70 posto privrede. A sve je to vođeno duboko ukorijenjenom korupcijom. Ljudi odlaze iz zemlje ne zato što ne žele da žive u multietničkoj državi, već zato što ne mogu da se zaposle bez korumpiranih veza. Ovo je kontekst u kojem se dešava sadašnja kriza koja je maskirana kao etnička kriza. Postoje neke stvarne prijetnje Daytonu, a većina njih dolazi od Milorada Dodika. Dakle, ako naši napori u Bosni propadnu, to će dovesti u pitanje sav uspjeh koji region trenutno uživa”, kazao je Escobar na početku intervjua.

Amanpour je interesovalo da li je Escobarov zadatak da se pobrine da se spriječi totalna katastrofa u našoj zemlji.

“Moram početi tako što ću reći da smo potpuno jedinstveni sa našim evropskim partnerima po ovom pitanju. Dakle, da, postoji višestruki diplomatski napor. Prvi će, kao što ste spomenuli, uključiti da se Milorad Dodik odmakne od pokušaja da razori centralne institucije, što zaista zabija nož u srce, udara u srce Dejtona. Drugi je da se Srbi vrate u centralne institucije, ali da te centralne institucije rade za sve ljude u Bosni i Hercegovini, bili oni Hrvati, Bošnjaci, Srbi ili drugi, i da te institucije rade. Odatle bismo se željeli fokusirati na izbornu reformu i ograničenu ustavnu reformu kako bi zemlja bila u mogućnosti da postigne politički konsenzus”, poruka je Escobara.

Citirajući nedavno imenovanu ministricu vanjskih poslova Njemačke Annalenu Baerbock i njen zahtjev za uvođenjem sankcija Amanpour je interesovalo kakvo je gledište SAD-a po tom pitanju.

“Podstičemo sve naše partnere, odnosno Veliku Britaniju, Evropsku uniju, bilateralne partnere, da počnu da gledaju i na štapove, osim na šargarepu. To nisu samo sankcije, već dodatne finansijske mjere koje će natjerati ljude da se odmaknu od ruba i natjerati ih da poštuju Daytonski sporazum”, ističe Escobar.

Escobar je odbio i stav koji je u nedavnom intervjuu Amanpour izrekao Haris Silajdžić a po kojem bi se mogao desiti novi rat u BiH ukoliko međunarodna zajednica ne reaguje.

“Uopšte se ne slažem s tim. Prije svega, ovo nije 1991. Sada postoji mandat Vijeća sigurnosti UN-a za očuvanje mira. I mi imamo misiju evropskih snaga u regionu. Imamo visokog predstavnika s nizom alata koji mogu spriječiti političke aktere da poduzmu dalje akcije deeskalacije. Postoji obaveza i Hrvatske i Srbije, koje su potpisnice, da neće biti rata. Dakle, povrh toga, ne vidimo kapacitet, da budem iskren, bilo koje institucije da može da vodi rat. Ja… u razgovoru sa mladim ljudima nema volje da se pod ovim uslovima zaštiti Milorad Dodik”, stava je američki izaslanik.

Američki zvaničnik smatra da postoji dovoljno međunarodnog pristustva i sile koji mogu zaustaviti da se desi najgore.

“Postoji evropska sila. A mirovni mandat se proteže i na NATO. U Bosni je prisustvo NATO-a. I, takođe, Bosna i Hercegovina je — mi smo partner u Daytonu. Potrudićemo se da nastavi da opstaje i napreduje. Pokušaćemo da to uspe. Ali postoji apsolutna politička volja da se to ne ponovi. Ali moram se vratiti na svoju raniju poentu. Sadašnja kriza je kriza disfunkcije i korupcije maskirana etničkim jezikom. Dakle, ono što Milorad Dodik želi da uradi nije zapravo nezavisnost bosanskih Srba. Ono što on pokušava da uradi jeste da pokušava da zaštiti svoju korupciju eliminacijom svih federalnih struktura koje bi to istraživale. Ne želi da to gledaju federalni regulatori, federalni sudovi ili ustavni sud, zbog čega stalno govori da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ono što on ne podržava je federalna struktura koja bi mogla spriječiti njegovu korupciju. E sad, ako poznajete Milorada Dodika, a znam da poznajete, on je na samom početku bio veoma za Dejton. Bio je vrlo pro-SAD, za EU, pro-visoki predstavnik. A on je, zapravo, bio jedan od lidera koji je pomogao SFOR-u više ljudi osumnjičenih za ratne zločine nego bilo ko drugi u regionu. Ono što je drugačije je da je sada duboko korumpiran i traži način da to nastavi”, zaključio je Escobar.

Escobarovo gostovanje na CNN-u se desilo samo nekoliko sati prije nego je američki Senat nakon višemjesečne blokade posljednjeg radnog dana u sedmici i u ovoj kalendarskoj godini potvrdio dolazak Michaela Murphyja, novog ambasadora SAD-a u Sarajevo.

