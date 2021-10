Gabriel Escobar : Kamen temeljac američke administracije je podrška teritorijalnom integritetu BiH, bićemo aktivni i imamo odgovor na uticaj Rusije

Nova američka administracija će biti vrlo aktivna u regionu, SAD ima odgovor na uticaj Rusije. Rekao je ovo zamjenik američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik predsjednika SAD za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.

Govoreći o angažmanu nove američke administracije u regionu, Eskobar je u onlajn obraćanju učesnicima 2BS foruma u Budvi rekao da u Washingtonu vjeruju da je dugoročno rješenje mnogih problema na Balkanu članstvo u EU za sve zemlje regiona.



“To se nije promijenilo ni u jednoj administraciji od devedesetih i raspada Jugoslavije”, rekao je Escobar i podsjetio da su sve administracije od tog vremena “gurali vlade iz regiona da napreduju u kandidaturi za EU, da izvrše reforme za borbu protiv korupcije, primjenu vladavine prava i stvaranje demokratskih mogućnosti za različite glasove u društvu, te unaprijeđenje ekonomije tako da ona ne bude samo za ljude povezane s političkim strankama i vladom, već za sve koji žive u vašoj zemlji.



On je rekao da ni ova američka administracija neće imati drukčiji pristup Balkanu, poručujući da “ćete nas vidjeti vrlo aktivnima”, te da će biti partner s onim vladama koje žele zadržati nezavisne, suverene, inkluzivne i demokratske vlade”.



“Za nas je kamen temeljac naše politike u Bosni podrška Dejtonu, podrška bosansko-hercegovačkom teritorijalnom integritetu i podrška svim reformama koje su potrebne za ulazak Bosne u EU. Kada su u pitanju Srbija i Kosovo, naš pristup je – nastavljamo da podržavamo dijalog pod vođstvom EU… kako napredujemo, nadamo se da možemo s obje vlade sarađivati u svim rješenjima koja one nalaze zajedno. Što se tiče Crne Gore, imate novu vladu i ta nova vlada ima našu podršku, sve dok ostane demokratska i fokusirana na svoju evropsku budućnost ”, rekao je Escobar.



Prema njegovim riječima, Evropa bi trebala ubrzati dinamiku procesa integracije Zapadnog Balkana, dok se na samom Balkanu događa dinamična ekonomska integracija.



“Mi želimo biti partner u tome, te tražiti mogućnosti da iskoristimo Balkan da objasnimo ostatku svijeta da je Balkan kakvog ga mi vidimo region s ogromnim mogućnostima”, naglasio je Escobar i dodao da će nova administracija “puno raditi na komercijalnim i ekonomskim inicijativama”.



Upitan da li Sjedinjene Američke države imaju odgovor na uplitanje Rusije u politički život Crne Gore i regiona, Eskobar je odgovorio potvrdno:



“Imamo mnogo sredstava da odgovorimo na to. Prije svega, da budem jasan, ne mislim da Rusija ima na umu evropsku integraciju za Crnu Goru. Zato ćemo diplomatski i politički odgovoriti radeći na izolaciji onih snaga koje zaista ne žele inkluzivnu, demokratsku i zapadno orijentisanu Crnu Goru”.



Odgovarajući na pitanje o prosrpskim i proruskim snagama u Crnoj Gori, on je rekao da ne vidi “da je biti prosrpski i proruski u Crnoj Gori ista stvar”, te da je “srpsko pitanje drugo pitanje”.



“Snage koje su pro-srpske trebale bi shvatiti da Crna Gora mora biti demokratska, nezavisna, suverena i zapadno-orijentisana, te ostati dio NATO-a”, rekao je Escobar i dodao da je problem u strankama koje rade na potkopavanju tih aspekata Crne Gore.



“U posljednjih 25 godina Crna Gora je bila uspješna, bila je model novih članica u NATO-u i novih aspiranata za EU. Dakle, onima koji ga žele oštetiti imamo mnogo načina da odgovorimo. Neke od njih su sankcije, neke su diplomatska i politička izolacija, a neke su angažman s onima koji ih imaju sposobnost izolovati i unutar Crne Gore”.



Eskobar je rekao da postoji zabrinutost kada je u pitanju opasnost za NATO u razmjeni podataka sa novom crnogorskom Vladom, zbog interesa Rusije.



“Zabrinutost je stvarna i to bi crnogorski narod trebao shvatiti vrlo ozbiljno”, rekao je Escobar I dodao da NATO ima mehanizam na kome može odlučivati o razmjeni ili uskraćivanju informacija.



“To bi bilo žalosno ako bi morali uskratiti informacije od određene zemlje ili vlade, jer to samo slabi tu vladu i trebali bismo biti vrlo oprezni u pogledu izazova koji bi mogli natjerati NATO da preispita”.

(Kliker.info-Vijesti)