Fuad Kasumović žestoko odgovorio na prozivke iz SDA : Jesam, zaposlio sam svojih dvoje, ali još se borim s vašim naštimanim tenderima

Zenički gradonačelnik Fuad Kasumović uputio je otvoreno pismo gradskom povjerenstvu SDA u kojem je oštro prozvao ovu stranku.

– Poštovano povjerenstvo SDA Zenica, ako vas niko nije izvijestio da su 02. oktobra 2016. godine održani izbori, ja vas sada informišem. Na Lokalnim izborima građani Zenice kaznili su vaše bahato ponašanje i politiku koju ste vodili protekle dvije decenije. Podsjećam vas, da ste pomenutog datuma izgubili poziciju i gradonačelnika i većinu u Gradskom vijeću. Svjestan sam da istina boli ali što se prije s njom suočite, to će vam biti lakše.

Naši sugrađani su vam skrenuli pažnju da znaju za vaše tendeciozno ponašanje, koje ste pokazivali zapošljavanjem svojih familija i stranačke vojske u gradskoj upravi i javnim preduzećima. Zeničani su kaznili SDA i ona se mora pomiriti s činjenicom da svojim ublehama sebi nastavlja kopati još dublju jamu i izaziva veći revolt građana.

Kao gradonačelnik svih Zeničana, a ne samo članova jedne stranke, iznosim upravo ono što su građani rekli, a to je, da je SDA gradom carovala strahovladom. Fuad Kasumović samo otkriva sve ono što su građani znali ali u strahu od revanšizma nisu smjeli pričati ili reagovati.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je u izbornoj kampanji rekao da će promijeniti 90 posto šefova službi u Gradskoj upravi i javnim preduzećima, a koje je SDA redala kao da joj je to privatna imovina. Dobio sam mandat građana koji su ojađeni vašim neradom, te vaše bilo kakvo spinovanje problema znat ću materijalizovati tako što će vam građani u još većem broju okrenuti leđa. Ponavljam vam i ovom prilikom, promijenit ću nesposobne i poslušne, mladim, sposobnim i obrazovanim ljudima.

Postavljajući svoje, uglavnom islužene kadrove, na mjesta u nadzornim i upravnim odborima i za direktore javnih preduzeća, SDA je krala građane Zenice. Gospodo, da imate imalo savjesti kao što nemate, morali bi sami uradili ono što tražim od sekretara SDA Zenica, a to je, da podnese ostavku iz moralnih razloga jer je, u vrijeme dok dobar dio građana nema šta da jede, direktoru Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” isplatio nagradu od 150.000 KM. To je nemoralan čin jer su to novci građana Zenice i zbog toga će isti uskoro biti smijenjen.

Javno preduzeće “Tržnica” milion i četiri stotine hiljada konvertibilnih maraka zaradi zakupninama i umjesto da investira u nove projekte, sav novac bez ikakvog ulaganja potroši na 46 stranačkih i po familijarnoj liniji, zaposlenih osoba. Je li ovo mobing ili kriminal? Javno preduzeće “Parkinzi” članovima SDA i poslušnicima ove stranke dijelilo je besplatne parking kartice. Molim građane da mi se jave, da li je neko od njih dobio besplatne kartice ili je to opet stranačka vojska u pitanju. Pitam vas, je li to mobing ili kriminal?

Građani Zenice, navijači Čelika, svjesni su da zadnjih 20 godina SDA upravlja Nogometnim klubom Čelik. Podsjećam vas, posljednji predsjednik Skupštine kluba bio je Nihad Pašalić, šef kadrovske politike SDA. Prije njega to je bio Mirsad Ibraković, takođe šef kadrovske komisije SDA Zenica.

Vi iz SDA Zenica, ne perite se mutnom vodom od toga jer ste vi svojim kriminalnim radnjama i nestručnim vođenjem doveli NK Čelik do propasti. Fuad Kasumović želi na legalan i transparentan način riješiti problem našeg najpopularnijeg kluba. Međutim, ako ste zaboravili, vi iz SDA Zenica ste slušajući Hercegovce i svoju centralu u Sarajevu, spriječili da na legalan način namaknemo više miliona konvertibilnih maraka kojim bi riješili problem finansiranja Čelika i svih drugih klubova, ustanova kulture…

Politikom koju vodite, nastavljate gurati Zenicu i svoje sugrađane u probleme. Posljednji put vas opominjem, jer ću na narednoj sjednici Gradskog vijeća pokazati da i pored vaših opstrukcija, mogu imati većinu. Na sreću građana, ostale su stranke svjesne šta vi hoćete i gdje ste svojom katastrofalnom politikom doveli Zenicu. Gospodo iz SDA Zenica, ostajete sami i i sve ste omraženiji kod građana Zenice.

Vaša je politika propast jer vama i dalje upravljaju iz Kaknja i Sarajeva, što je pokazalo i imenovanje povjerenika. Odgovorno tvrdim, dok članstvo SDA Zenica ne izabere legalnog predsjednika, u meni nećete imati saradnika. Građanima prešućujete istinu, da sam raskinuo sve ugovore kojima ste ilegalno svoju stranačku vojsku postavili u javna preduzeća i Gradsku upravu. Je li to mobing ili kriminal?

Što se tiče zaposlenja mojih saradnika koji vam smetaju, vama iz SDA Zenica poručujem. Pošto ste svojom rodbinom i stranačkom armijom pretrpali gradsku upravu, dok ne napravim novu sistematizaciju, doveo sam dvoje ljudi koji su vodili moju pobjedničku izbornu kampanju i pokazali da su jači od vaših decenijama stvaranih sistema i struktura. Ako neću sa pobjednicima ići naprijed, onda je sigurno kako neću ni sa vama gubitnicima, a opet vas podsjećam da ste vi 02. oktobra izgubili.

Danas je mjesec dana kako sam preuzeo časnu dužnost gradonačelnika Zenice i slušajući vaše saopćenje usmjereno protiv mene, čuo sam kako mi zamjerite navodno gomilanje problema. Poslušnici iz SDA Zenica, ne gomilaju se problemi, nego dokumenti kako bih kontrolisao vaše naštimane tendere. Tebate znati da želim osujetiti sve vaše malverzacije i da ću sve ono sredstava što pripada gradu Zenici i našim građanima – vratiti u budžet Zenice, a ne davati vašim stranačkim liderima u Sarajevu i nekim manjim gradovima.

Stojim na tome, da ću u roku tri mjeseca riješiti problem nezbrinutih životinja. Ja Zeničanima nisam obećao sultanat, nego evropski grad. I na evropski način ću riješiti problem pasa lutalice. Da bih riješio problem finansiranja sporta, ustanova kulture, kao i objekata koje je SDA upropastila, želim uvesti komunalne takse na kladionice i repetitore telefonskih operatera ali SDA to nije htjela. Fuad Kasumović nikoga ne omalovažava, a posebno ne svoje gradske vijećnike. Međutim, ljudi rade protiv interesa građana Zenice i ne misle svojom glavom, ne mogu da cijenim. U predizbornoj kampanji i vi ste kao i ja obećavali bolju Zenicu i zato neću cijeniti one koji sjede u Gradskom vijeću Zenice i zarađuju novce, a razmišljaju sarajevski.

Podsjećam vas da sam prvi potpisao nalog da se zatvoreni bazen ponovo stavi u funkciju građana i da ću uz podršku privrednika našeg grada ali i drugih, organizovati doček Nove godine na otvorenom. Fuad Kasumović se bavi samo onim što treba građanima Zenice i pitajte ih, da li su zadovoljniji uslugama u gradskoj administraciji. Našim građanima uskoro ćemo otvoriti i četiri naplatna mjesta na kojima će bez provizija moći platiti račune za usluge javnih preduzeća u vlasništvu Grada Zenice.

Vi iz SDA Zenica bunite se, jer sam vam u javna preduzeća uveo red i stabilizaciju i zato jer sam vas koji ste sjedili u nekoliko nadzornih i upravnih odbora, odlučio priliku dati svim građanima. Njih će izabrati komisija u kojoj su prvi put ugledni privrednici Suad Kaknjo i Mladen Perić. Boli vas jer više SDA i vaša kadrovska komisija nisu zavod za zapošljavanje, a vašim doušnicima iz gradske uprave kojiima je mobing i ukidanje dvije besplatne kafe na račun građana, poručujem, da umjesto tračeva bolje rade i budu na usluzi građanima.

I na kraju ću vas iz SDA Zenica kojima smeta moje prisustvo u medijima, upoznati da nijedno gostovanje na televiziji, radiju ili nekom drugom mediju, nije bilo u radnom vremenu. Zenica nije objekat SDA za pljačku građana i s toga vi koji pišete saopćenja, trebate jednom konačno shvatiti da ste izgubili izbore, da vam sugrađani ne vjeruju i da je vrijeme da razmišljate zenički i evropski, stoji u saopštenju gradsonačelnika Zenice Fuada Kasumovića.

