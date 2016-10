Fuad Kasumović potvrdio : Počeli razgovori o osnivanju nove stranke na nivou cijele BiH !

Fuad Kasumović, novoizabrani gradonačelnik Zenice, ekskluzivno je za N1 kazao da su u toku razgovori o osnivanju nove političke opcije na nivou cijele BiH koje će biti istinska alternativa svim strankama sa nacionalnim predznakom.

Kasumović je u razgovoru za N1 otkrio da su razgovori o osnivanju nove stranke već započeli spomenuvši i nekoliko imena koja su u opticaju.

“Iskren da budem, postoje razgovori i pozivi sa svih strana. Ima tu nezavisnih gradonačelnika, ima osoba koje se ne slažu sa sadašnjom politikom SDA, ima članova ljevice, ali i mnogih drugih. Nema dileme, razgovori se vode“, rekao je Kasumović.

On ističe da je 20 do 25 godina bio sasvim dovoljan period da svi stanovnici BiH shvate kakvu politiku vode stranke sa nacionalnim predznakom.

“Politizuje se sve; od zraka, vode do šume. To više ne vodi ničemu građane BiH. Jednostavno se treba prestati s tim i krenuti u posao bez politike. Pozivam sve kvalitetne osobe koji mogu biti alternative tome da krenu u to“, dodao je Kasumović.

”Jedini način da vodimo BiH naprijed”

Nova politička opcija bi bila poželjna za sve građane BiH, smatra Kasumović.

“Takvoj opciji bih prišao u punom kapacitetu. Potrebno je da u njoj budu zastupljena sva tri konstitutivna naroda i ostali.”

Na pitanje kada se može očekivati osnivanje takve političke opcije, Kasumović kaže da bi do toga moglo doći mnogo prije Općih izbora 2018. godine.

“Ovakva stranka se ne bi bavila ustavnim uređenjem i pitanjima kojim građani BiH svjedoče godinama. Ustavno uređenje je takvo kakvo jeste i gotovo. Interesovanja nove opcije bi bila jasna i napredna, a to su euroatlantske integracije i bolji život građana BiH. Nikakve entitetske partije me ne bi zanimale.”

Kasumović ističe da se često nalazi u međunarodnim krugovima, te smatra da bi takav projekat naišao na veliku podršku Međunarodne zajednice.

“Takav projekat treba podržati. To je jedini način da BiH vodimo naprijed.”

Novi gradonačelnik posljednjem periodu mnogo je govorio o privatizaciji unutar Stranke demokratske akcije, te da su građani to prepoznali na lokalnim izborima.

“Gdje god se pojavila alternativa na izborima ona je i pobijedila. Građani su siti takvih politika. Osjetim to. Ubjeđen sam da nacionalne stranke na narednim izborima neće sastaviti vlast.”

Za kraj razgovora on je kazao je nekoliko porodica u državi uživa, a građani tome svjedoče već 20-25 godina.

“Ista je situacija i kod Bošnjaka i kod Srba i kod Hrvata. Građanima BiH treba država gdje će svi biti ravnopravni, gdje će svi imati normalan život”, naglasio je Kasumović za N1.

Šepić: Politički principi moraju se mijenjati

Gradonačelnik Zenice u razgovoru za N1 spomenuo je Senada Šepića,zastupnika SDA u Predstavničkom Domu Parlamentarne Skupštine BiH. Kako je, pak, sam Šepić ispričao za N1, potreba za novom, boljom i drugačijom politikom u BiH – postoji.

”Ovo što ja radim u SDA i mimo toga je ustvari taj model u kojem će se ljudima ponuditi za svakog čovjeka bolja politika. U tom smislu, potrebno je jako raditi na demokratizaciji političkih procesa i ukoliko se aktuelne političke stranke ne demokratiziraju ili pokažu spremnost da to urade, onda one svakako neće moći odgovoriti vremenu u kojem mi živimo. Sve u životu se mijenja, moraju se mijenjati i politički principi koje imamo, način političkog organizovanja koji imamo unutar postojećih stranaka i to je ustvari ta moja borba, ta moja želja za demokratizaciju”, kazao je Šepić i dodao:

”To u svakom slučaju u narednom periodu mora biti drugačija i bolja politika. Hoće li ona biti kroz postojeći projekat ili kroz nove političke projekte, to je sad pitanje kako će se stvari odvijati. U vremenu u kojem živimo, način političkog ponašanja mora promijeniti jer on više ne može doprinijeti tome da ova zemlja ide ozbiljnijim koracima naprijed”,zaključio je Šepić.

U kombijacijama za članstvo u novoj stranci spominju su još neka od značajnih imena domaće političke scene, a više informacija bit će poznato u narednim danima.

(Kliker.info-N1)