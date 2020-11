Fuad Kasumović ostaje gradonačelnik Zenice : Sasijeći ću korijene SDA u ovom gradu

Dosadašnji gradonačelnik Zenice, nezavisni kandidat Fuad Kasumović u uvjerljivom je vodstvu i obavljat će dužnost prvog čovjeka grada i u naredne četiri godine, kažu u njegovom izbornom štabu.

Prema preliminarnim i nepotvrđenim rezultatima Kasumović je na području Grada Zenice, gdje je pravo glasa imala 101.952 birača, osvojio većinu te je njegov tabor pobjedu proslavio bakljadom i vatrometom.

Kako navodi Klix Kasumović je u prvom obraćanju javnosti kazao da je konkurenta pobijedio s 15 000 glasova razlike.



“Mogli ste me prije mjesec dana pitati s koliko glasova ću pobijediti i ja bih vam rekao. Nisam održao nijedan predizborni skup, nigdje nisam išao”, kazao je Kasumović koji je u pratnji supruge, kandidata i fanova proslavio pobjedu u taboru.

Dodao je da je ovo najprljavija kampanja do sada, ali da je na vrijeme reagovao i spriječio izbornu krađu u režiji GIK-a i SDA.



“Svim Zeničanima i Zeničankama zahvaljujem na ogromnoj podršci i ekipi ljudi koja je vodila ovaj štab, ali i Zeničkoj inicijativi koji će nezavisni biti u Gradskom vijeću. Tužan sam što živim u ovakvoj državi. Ja sam pobijedio, ali ne može se država ovako napraviti. Ovi izbori su sve osim izbora. Morao sam spriječiti izbornu krađu koju je GIK pripremao sa SDA i to je ovo što se dešava u Doboju i Banja Luci. Jučer sam u 11 dobio to za što sam se borio. SDA prevaranti su učili svoje članove biračkog odbora kako da me pokradu”, kazao je Kasumović.



Dodao je kako je SDA zauzela sve biračke odbore da pokradu i da zbog korone ne dozvole prisustvo posmatračima.



“Mnogi mediji me nisu pratili. Upućivao sam 2016. i 2018. da Zenica bude pilot projekt elektronskog glasanja. Pobijedio sam ko gradonačelnik, ali zapamtite, 14 kandidata iz Zeničke inicijative ulazi u Gradsko vijeće. Naši podaci su decidni, živi bili pa vidjeli do ujutro. Gospodo iz SDA, SNSD i HDZ ako vam je stalo da omladina ostaje, ne pravite je na lažima i zbog toga sam nesretan. Sretan sam što sam pobijedio u tako ružnoj kampanji”, dodao je Kasumović.



Na kraju je dodao kako su stranke navikle dobivati izbore na lažima, a da on svoju kampanju počinje 16. novembra.



“Meni kampanja nije trebala. Građane i drugih gradova pozivam da u mjesecu laži prate djela, a ne riječi. Budite sigurni da ću za četiri godine sasijeći korijenje SDA u ovom gradu”, zaključio je Kasumović.

