Fuad Čolpa promijenio mišljenje : “Priznajem grešku, tražit ću da se utakmica s Rusijom otkaže”

Nakon burne reakcije javnosti, politike, bivših i sadašnjih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, javnosti u inostranstvu, Fuad Čolpa je promijenio mišljenje, te će tražiti razgovor sa predsjednikom N/FS BiH Vicom Zeljkovićem da se meč sa Rusima otkaže.

“Pričat ću sa predsjednikom nakon utakmice sa Crnom Gorom da se odluka stavi van snage. Ja ću ići da pričam sa predsjednikom za kojeg mislim da će imati volje da će utakmica odgodi za neka druga i mirnija vremena, jer UEFA razmatra da se Ruskoj Federaciji skinu sankcije radi žrijeba Evropskog prvenstva“, tvrdi Čolpa.

Član komiteta za hitnost i Izvršnog Odbora tvrdi da je svoju odluku donio prije nego što je imao vremena da razmisli o svim mogućim implikacijama, te da je bio vođen samo sportskim motivima.

“Bila je to kratkoća vremena. Bilo je sve to ishitreno. Ako je greška, ja priznajem da jeste. Ako se mnoštvu svijeta ne sviđa, ima onih i kojima se sviđa. Ovo se desilo. Žao mi je što se desilo i sve ću učiniti da se ova odluka promijeni.“, tvrdi Čolpa, te dodaje da niko na njega nije vršio pritisak da glasa za odigravanje utakmice.

Ono sto je daleko više uznemirujuće je da je Čolpa za N1 izjavio kako su svi pripadnici Izvršnog Odbora iz bošnjačkog korpusa, navodno, već ranije bili saglasni da se poziv prihvati.

“Obavio sam razgovor sa Irfanom Durićem. U tom razgovoru mi je on rekao ‘Svi su Bošnjaci za, članovi Izvršnog Odbora. Oni daju svoju saglasnost, a moj je prijedlog da to ide na IO’. Rekao sam mu ‘Zašto ti Irfane sada zoveš mene, a kada su neka vitalna pitanja i odluke IO u pitanju, onda nikada nisi nazvao, niti pitao. Ovo je prvi put da me zoveš. Ako su svi Bošnjaci za, a i on je bio za to da se odigra utakmica sa Rusijom, onda na indirektan način daje meni pravo i mogućnost da dam saglasnost da se utakmica odigra.'”, tvrdi Čolpa.

Utakmica između Rusije i Bosne i Hercegovine trebala bi biti odigrana 19. novembra u Sankt Petersburgu.

(Kliker.info-N1)