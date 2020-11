FRENKIE: „Borba protiv moćnika koji žele da stojimo u mjestu je naš imperativ“

Dan nakon izbora, koji su uistinu u nekim dijelovima zemlje, poglavito u Sarajevu, donijeli promjenu kojoj su se tek rijetki nadali, iako su u većini države na vlasti ostale političke opcije kojima je zaštitni znak tvrdi nacionalizam kao izgovor za korupciju i vlastiti politički opstanak, razgovaramo s Frenkiejem. Tema razgovora već je iz ovog uvoda sasvim jasna – „Oktobar“ i izbori.

Dobro, Frenkie, kad ćeš napokon „dignut sidro“ ili barem „ušutiti“?

– Ne bih ti znao reći. Imao sam jedan duži period kada sam mislio da sam završio sa ovakvim temama i kada mi je „socijale“ bilo preko glave, ali onda se desio neki preokret i ponovo sam imao potrebu da pišem o tome. Ohrabren sam reakcijama na „Oktobar“. Izgleda da sam ovo trebao uraditi ranije.

Za one kojima možda nije jasno ili nisu čuli pjesmu, „Oktobar“ je još jedna žestoka kritika društva, točnije stanja u kojem je Bosna i Hercegovina zarobljena od rata pa sve do danas, a ni naslutiti se ne može kada će tome doći kraj.

– Iako je „Oktobar“ kao što si rekao jaka kritika ona je u drugu ruku i motivacija, odnosno poziv na akciju. Možda to nekom zvuči čudno, ali ja sam optimista kada pričamo o tim temama. Promjene se dešavaju čak i u Bosni, samo sporijim tempom. Evo izbori koji su iza nas to potvrđuju. Dakle, moguće je i kod nas, samo moramo vjerovati, biti spremni na kompromise i možda malo spustiti očekivanja i biti realni. Kao što znamo ovo je maraton, a ne sprint. Mnogima se situacija u Bosni čini komplikovanom pošto imamo takvo uređenje da se i najveći stručnjaci i analitičari mogu pogubiti. Ali stvar je mnogo prostija nego što se čini. Ovdje imamo jednu veću grupu ljudi i moćnika koji čine sve da se ovakav status održi i da sve stoji u mjestu. Neki od njih čak u javnosti govore da su za Europsku uniju, NATO i promjene, ali kada se kamere ugase čine sve da do toga ne dođe. Onda imamo drugu grupu ljudi koji su za progres, promjene, oni su napredni, imaju isti svjetonazor kao ljudi u modernim zapadnjačkim državama, jer ih je dobar dio tamo i živio. I oni su istinski za EU, NATO i za to da Bosna jednog dana bude „Švica“. Ja sebe kao hip hop muzičara, naravno, ubrajam u ovu drugu grupu jer moja muzika i ja jesmo progres i promjena. Kada smo se pojavili na sceni bili smo mala revolucija jer domaći hip hop tada nije postojao. Siguran sam da većina mladih ljudi razmišlja jednako kao ja, i jednako kao ta progresivna grupa ljudi. Kada oni odluče da budu dio ove priče promjene će se razvijati dosta brže. Takozvana Fortina Vlada u kantonu Sarajevo (nazvana po kantonalnom premijeru Edinu Forti iz redova Naše stranke) pokazala je kako to može izgledati, a sada su u još boljoj poziciji i mogu raditi još bolje. U sljedećim godinama na primjeru Sarajeva oni mogu pokazati ostatku BiH kako to može izgledati i siguran sam da će na slijedećim opštim izborima odnijeti pobjedu. To sve se može desiti u slijedeće dvije-tri godine i zamislite onda situaciju. Dakle nije to baš tako nemoguće i nešto što mi ne možemo doživjeti.

Nova tura izbora upravo je završila. Predizborna kampanja je možda bila žešća nego ikad ili odvratnija, ovisno kako čovjek gleda na to. Opet su se spominjali neprijatelji, „naši“, „njihovi“, pucalo se iz svih raspoloživih oružja bez ikakvih skrupula, oružjem se doslovce i prijetilo. Kako ti gledaš na to? Postoji li ikakva opcija koja bi akterima iz tvoje pjesme mogla donijeti barem malo bolje sutra? Mislim, i sam u „Oktobru“ kažeš da je prošlo 15 godina od „Hajmo ih rušiti“. U tom poprilično dugom periodu bilo je promjena, ali samo na gore.

– Ova predizborna kampanja je meni bolje nego ikad pokazala sa kakvim primitivcima mi imamo posla. Vidjeli smo kandidate koji bukvalno ne znaju govoriti, psuju i vrijeđaju protivnike na najprimitivniji način. Mislim da su mnogi sami sebe koštali poraza. Ne razumijem kako je iko mogao glasati za takvu stoku. Mislim da konzervativnim i nacionalnim strankama postaje sve teže naći mlade ljudi koji su spremni da budu na njihovim listama, jer, kao prvo, mnogi su odselili, a, kao drugo, ovi što su ostali znaju sa kakvim ljudima imaju posla.



“Ako je moja pjesma barem trunkicu uticala na neodlučne mlade glasače – ja sam presretan” – Frenkie (FOTO: Privatni album)

Izgleda mi kao da si singl namjerno izbacio uoči izbora?

– Naravno. Smatram da je to bio pravi trenutak. Američki izbori su prošli i, hvala Bogu, po mom mišljenju završili su pozitivno, a naši su izbori u tom trenutku bili na pragu. Ako je moja pjesma barem trunkicu uticala na neodlučne mlade glasače – ja sam presretan.

Kako mladi danas vide politiku, zanima li ih što se događa oko njih ili samo gledaju kako da dođu do autobusne karte za Njemačku ili Austriju, makar Sloveniju?

– Pa u mojim krugovima vidim da je interesovanje veliko, čak je za ove izbore po meni ono bilo i najveće do sada. Ali svjestan sam da ja ipak živim i krećem se u jednom „balonu“ istomišljenika. Moj Facebook feed je na dan izbora bio prejak. Svi se slikaju na glasačkim mjestima, svi pozivaju na izbore, a onda pogledaš izlaznost i pomisliš „pa koji kurac“? Postoje dakle i tu dvije struje. Ali volim da vjerujem da izbori i politika postaju bitni mladim i bar za ove izbore glasati je bilo „cool“. Nadam se da će se taj trend nastaviti. Pogledajmo šta su u Americi napravili od toga. Pa to izgleda kao neki mega koncert i event gdje su se svi mobilizirali. Nerviraju me ljudi, a bilo je takvih, što su ismijavali ove koji su odlučili glasati i pozivali raju da učine isto. Zašto je to problem i zašto tako postupati? Meni bi bilo prejako da #izbori bude u trendingu kao što to biva s nekim filmovima, eventima ili pjesmama.

Otkrij nam, tko su te lažne vođe koje spominješ u „Oktobru“?

– Njih sam već maloprije opisao. To su političari koji glasačima obećavaju jedno, a iza kulisa rade suprotno. To su „bosanski sanaderi“ koji će biti pohapšeni kada mi uđemo u EU i kada Ministarstvo pravde preuzmu pošteni i kompetentni ljudi. Odgovaraće za ubistva, kriminal i korupciju.

Kada očekujemo album i što nas zapravo očekuje? Ovaj „Oktobar“ podsjeća na onog starog žestokog Frenkieja s početaka tvoje karijere. Ide li album možda u tom smjeru?

– Definitivno, album nastavlja gdje je „Oktobar“ stao. Većina materijala je napisana i sada trebam ući u studio i to sve posnimati. Prognoza je da to objavimo početkom sljedeće godine, ako Bog da.

Očito se ovo ljudima svidjelo, i to ne samo tvojoj publici, nego i daleko šire, jer pjesma ti je na YouTubeu ušla u taj famozni „trending“ koji je inače uglavnom rezerviran za trash. Jesi li to očekivao?

– Priželjkivao da, ali očekivao baš i ne. I to mi je drago. Još jedan pokazatelj da slušaocima nedostaje glas. Mislim da je ova pjesma okupila mlade i bila neka vrsta potvrde, u fazonu „pa ima nas još!“ Ima nas puno, samo što nismo vidljivi na prvu. Također mi je drago što je pjesma prešla granice BiH. Vidim dosta komentara iz Srbije i Hrvatske što pokazuje da nam je svima slično. Jedno veliko hvala svima!

Svirki od pojave epidemije koronavirusa gotovo pa ni nema. Koliko ti to utječe na život i kako zapravo podnosiš sve to – lockdown, nema putovanja, zatvorenost u svoja četiri zida, manje druženja i ljudi u našim životima, a više od pola raje je ionako otišlo iz zemlje …

– Da budem iskren, nije baš da mi svirke nedostaju. Naravno kad vidim neki video klip sa nekog koncerta vrati se taj osjećaj, ali nije baš da plačem kući. Financije, naravno, trpe ali uspio sam se prešaltati na neke druge projekte i posliće tako da nije kriza. Uspio sam naći vremena za porodicu i neke druge stvari. Tako sam se recimo vratio crtanju grafita i oni su mi u ovo vrijeme korone neka vrsta terapije. Mislim da su mi grafiti i pomogli da pronađem tog starog Frenkieja i velikim djelom zbog njih „Oktobar“ zvuči ovako, a zvučaće i cijeli album.

Za kraj, ima li nešto pozitivno na širem planu?

– Ima, jašta. Trump je izgubio, SDA je izgubila, dvije vakcine su skoro spremne, „Oktobar“ je zašao u novembru i stari Frenkie se vraća. Čuvajte se ljudi, neće ovo još dugo!

Ivor Fuka (Lupiga)