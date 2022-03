Franjo Topić: Srbi iz BiH imaju više vlasti u ovoj zemlji nego što bi imali kada bi bili u Srbiji (VIDEO)

Najveći dragulji BiH su njeni narodi, posebno pojedinci koji cjeloživotno njeguju to domoljublje. Možda su baš zato prepoznati u narodu jer istinski vole Bosnu i Hercegovinu i uvijek to rado ističu.

Počasni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” bio je gost jutrošnjeg izdanja Sunčanog jutra. Prisjetio se dešavanja od prije 30 godina.

– Čovjek bez sjećanja nije pravi čovjek. Bez sjećanja ne bi bilo znanosti ni povijesti. Čovjek proživljava sve na određeni način. Sad sam ovih dana malo, listajući arhivu, pronašao i moje priopćenje dan uoči referenduma. To su bila vremena iščekivanja, nepoznanice… Kada čovjek govori o tome, mi nismo imali dilema kao crkva, svi biskupi, sarajevski Vinko Puljić, mostarski Pavao Žanić, banjalučki Franjo Komarica, itd. Jednodušno smo bili za to da glasamo za referendum. Nema idealnih rješenja ali u datim okolnostima tadašnjim, to je bilo puno bolje rješenje nego da ostanemo u toj nekoj krnjoj Jugoslaviji jer su već i Slovenija i Hrvatska odlučile izaći. I danas jednako mislim, kazao nam je Topić.

I “Napredak” i neke druge hrvatske organizacije, tada su pozvale stanovništvo da glasaju za nezavisnu BiH – sa ove tačke stanovništva to djeluje hrabro, iako je tada to bio jedan normalan civilizacijski potez.

– Uvijek je bilo nekih napetosti. Ovdje je stalna kriza. I tada je bilo, srpske stranke su odbijale. To je i razumljivo da su one željele ostati u Jugoslaviji. Ali ja mislim da Srbi iz BiH danas imaju više vlasti u BiH nego što bi je imali da su u Srbiji. To vrijedi i za hrvatske stranke. Nema idealnih rješenja. Ta teza da hoće svi Srbi živjeti u jednoj zemlji, pa ima i u Australiji Srba, u Kanadi, itd., istakao je.