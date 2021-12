Franjo Topić: Neki Hrvati nameću da se u Sarajevu ne može živjeti, a ja kažem – ništa bez glavnog grada

Počasni predsjednik HKD Napredak Franjo Topić rekao je za državnu televiziju da smatra kako Hrvati u BiH nisu ugroženi te to dokumentira brojnim argumentima, a kao jedan od njih navodi broj obrazovnih institucija koje Hrvati u BiH imaju.

Nekadašnji prvi čovjek Napretka ističe kako Hrvati ovdje imaju 95 hrvatskih osnovnih škola, 46 gimnazija, dva sveučilišta, dva dnevna lista te veći broj manjih listova.

Samo HKD Napredak izdaje četiri lista. Svi Hrvati Njemačke, kaže Topić, imaju jedan list, katolički, crkveni i nemaju ništa više.

“A onda dođu pa govore kako mi ovdje nemamo ništa. Svaka stranka bi željela barem 100 posto vlasti. Kad je nema, onda je frustrirana i onda to preko medija i na druge načine prenosi na ljude. Tako se stvara negativno mnijenje. Ovdje se može živjeti i kao Hrvat i kao katolik i svi drugi, Bošnjak, Srbin i da možemo živjeti solidno, dobro i da imamo ljudske odnose”, smatra Topić.

U Sarajevu, tvrdi Topić, Hrvati mogu nesmetano živjeti. Tu su sjedište nadbiskupije, provincije, sestara pet vrsta, Napredak ima sjedište u Sarajevu, Katolički školski centar.

“Nameće se kod nekih Hrvata da se ne može živjeti u Sarajevu, a ja ponavljam: Nikakvi se opći interesi ne mogu odbraniti, promovirati bez glavnog grada. Sarajevo je vrlo važno. Sarajevo je postalo ‘evropski Jeruzalem’ i s te strane mislim da je šteta povlačiti se. Ja pozivam Hrvate koji god mogu da se ovdje dosele. Imamo Hrvata koji svaki dan dolaze na posao ovdje iz Travnika, Viteza. Pa to je bezveze. To vam je minimum tri-četiri sata u autu. Umorite se, izgubite pola radnog vremena u autu. Umjesto da se dosele ovdje“, kaže za BHRT profesor Topić.

Za kraj, poručio je da niko normalan ne bi smio podržavati ratne zločince i da se ne bi smjeli jednim zločinom pravdati drugi zločini.

“Žrtve se moraju poštivati. Majka koja je izgubila dva sina ili otac, njima je sve mrtvo. Radi čega, vjere, nacije, države, to je njima sasvim sporedno. Ko ne poštuje mrtve, ne poštuje ni žive. I ne možete kalkulirati u vezi s tim. Ja znam da nije lako priznati vlastite zločine, nije lako kajati se, to je sasvim ljudski razumljivo, ali se to ne može podržavati”, kategoričan je Franjo Topić.

