Franjo Topić: Da je BiH nebitna, ne bi se otimali za nju! Nisam je htio napustiti ni kad su mi nudili (VIDEO)

“Imamo tri vrste Hrvata u BiH: one koji žive u Federaciji i nisu manjina, oni koji žive u RS-u i oni koji žive u Hercegovini. Oni se svađaju kao da su tri naroda u pitanju. Iz BiH u Hrvatsku sele na hiljade ljudi! (…)”, istakao je u razgovoru sa urednikom i voditeljem Face TV Senadom Hadžidfejzvićem počasni predsjednik Napretka i Panevropske unije BiH i član Evropske akademije znanosti i umjetnost profesor Franjo Topić.

-Ime Tito spominje se i u Bibliji! Poslanica Titu je knjiga Novog zavjeta. Proživjeli smo teška vremena, epohalne promjene. Svaka stranka bi željela da ima 100% vlasti, a ako nema – onda je frustrirana. Ne treba bježati od nacionalnog i vjerskog. Zajedništvo se stvara, ljude je lako razjedinjavati! Bilo je pokušaja da se cijela BiH kantonizira i to je najbolje rješenje! BiH je komplikovana, mala zemlja, ali ima mnogo problema. Imamo tri nacije, tri svijeta: pravoslavni, islamski i katolički. Da nije važna, ne bi se njome niko bavio. Ako nije mirna Bosna, neće biti mirna ni Evropa.

Imali smo rat, to je jedna od epohalnih promjena! Pola godine nismo jeli, imali struje i vode! Sad bolje živimo nego sva jugoistočna Evropa! Puno kukamo! Imamo 200.000 kuća više nego porodica! Imamo četrnaest i po milijardi privatne štednje! Preko bankomata je prošlo preko sedam milijardi KM! Imamo više od milion registrovanih automobila! U javnim kuhinjama ima tri hiljade korisnika! Ljudi odlaze i zbog negativnog mnijenja; bezbroj puta sam čuo ljude koji govore da im je ovdje loše! Molitva kaže: “Daj mi Bože kako se služiti ovozemaljskim dobrima, da zaslužimo nebeska.” Nebo ne možemo zaslužiti bez rada, dobrih djela, dobrote. Sloboda je ograničena drugom slobodom, općim dobrom. S moralom je uvijek bio problem. Čovjek mora naći način da bude zadovoljan sobom, da drugima ne čini ono što ne želi da drugi njemu čine.

Politika je skoro preuzela mjesto teologije! Onaj ko kaže da se ne bavi politikom, ne zanimaju ga plata, stan, život. Pola ljudi ne izađe na izbore… to pokazuje koliko je politika relativna. Tu se radi o novcu, ličnom interesu, medijskoj prisutnosti. Ne može se vlastita sreća graditi na tuđoj nesreći! Dobre ljude treba ohrabrivati! Lopove treba suzbijati i pokazivati! Većina današnjih nacionalista su bivši komunisti! Oni bi ponovo bili komunisti kada bi se vratio komunizam! Vlast je opsesija! Tito je bio nevjernik, ali je znao reći da su nebesa utjecala na to da on bude tu!

Vjerske zajednice ne bi trebale dozvoljavati da se zloupotrijebe u svrhu politike! Nisam nikad htio da napustim BiH, ni kad su mi nudili! Ne treba previše nade polagati u politiku; nije to sav život. Žao mi je što ljudi gledaju samo pesimizam! Politika gleda gdje je vlast, a mi gledamo kroz ljude! Svako želi biti gazda! Imamo tri vrste Hrvata u BiH: one koji žive u Federaciji i nisu manjina, oni koji žive u RS-u i oni koji žive u Hercegovini. Oni se svađaju kao da su tri naroda u pitanju! Hrvatska i BiH su najvažnije zemlje jedna za drugu. Hrvatska je naša dijaspora! Iz BiH u Hrvatsku sele na hiljade ljudi! Hrvatska u BiH plasira više od milijarde eura! Ljudima je dosta svađa i negativnih vijesti! Bolje živimo nego Srbija! Živimo bolje nego Bugarska koja nije vidjela rata, kazao je na kraju profesor Topić.

(Kliker.info-FACE TV)