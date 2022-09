Francuzi danas ipak bolji: Zmajevi poraženi u 4. kolu Eurobasketa

ošarkaši Bosne i Hercegovine danas s u 4. kolu Eurobasketa poraženi od selekcije Francuske rezultatom 81:68.

Tako su Zmajevi propustili priliku da osiguraju plasman u osminu finala Evropskog prvenstva, ali naravno da i dalje imaju dobre šanse da se tamo nađu. U nokaut fazu će se BiH plasirati u slučaju da Mađarska od 17:15 nadigra Litvaniju ili ukoliko sami u posljednjem kolu savladamo Litvance.

John Roberson je na izvrstan način otvorio utakmicu pošto je brzo pogodio dvije trojke i ubacio 8 poena, a onda van linije 6.75 pogađa i Džanan Musa, pa BiH vodi sa 11:7 nakon tri i po minute igre.

Potom sudije zaista počinju očito suditi tendenciozno u korist Francuza, te oni dolaze do preokreta. Između ostalog, propustili su dosuditi nesportski faul Fallu nad Jusufom Nurkićem, kojeg je laktom udario u vrat, a uz to su Francuzima dopuštali daleko više kontakta u odbrani nego Zmajevima.

Na dva minuta do kraja prve dionice tako Francuska stiže do vodstva od 17:13, ali hrabri Zmajevi na isteku prvih deset minuta dolaze do poravnanja sjajnim zakucavanjem Miralema Halilovića na asistenciju Edina Atića (19:19).

Dobro otvaramo i drugu dionicu i dolazimo do +5 (27:22), a onda energično zakucava i Nurkić i dodatno podiže Zmajeve!

Sredinom druge četvrtine upada BiH u malu napadačku krizu, a trojkom Yabuselea Francuzi stižu do 32:29. Potom uzvraća na drugoj strani Nurkić, ali griješimo onda u kontranapadu i kažnjava nas Fournier trojkom za 35:31.

Nastavlja BiH i u finišu poluvremena igrati brzopleto i praviti greške, a Francuzi to koriste i odlijepili su se na +9 (41:32). Krizu je prekinuo Roberson lijepim poenima, a na veliki odmor se odlazi s prednošću za Francusku od 44:34.

Potpunom haosu smo na terenu svjedočili na startu treće četvrtine. Griješili su mnogo i jedni i drugi, a nakon pet minuta igre raste prednost Francuza na 12 razlike (52:40).

Potom se bude Zmajevi i na krilima Nurkića spuštaju zaostatak na šest poena (46:52). Kriza u igri Francuske trajala je i nakon toga, a Edin Atić nas svojim poenima dovodi do samo četiri koša zaostatka. Potom Halilović na isteku treće dionice pogađa za 50:52!

Na startu posljednje četvrtine utakmice Roberson pogađa trojku nakon izvrsne finte šuta, pa tada dolazimo u vosdtvo! Pogađa potom napokon trojku i Nurkić, ali uzvraća i Fournier i Francuska vodi 57:56.

U sljedećem napadu raspucani Nurkić opet pogađa trojku, ali Huertel mu se odmah revanšira istom mjerom i u posljednjih pet minuta Francuzi ulaze s vodstvom od 64:61. Raste potom njihova prednost i na pet poena, ali ulazi se u veliku dramu u finišu.

Ipak, uslijedilo je nekoliko loših napada BiH i tu je bio kraj. Francuska je slavila sa 81:68.

Eurobasket, 4. kolo:

Bosna i Hercegovina – Francuska 68:81 (19:19, 15:25, 16:8, 18:29)

BiH: Musa 14, Nurkić 14, Roberson 13, Atić 10, Halilović 14, Vrabac, Lazić, Kamenjaš 3, Gegić, Čampara, Penava, Sulejmanović.

Francuska: Fournier 14, Gobert 9, Yabusele 13, Okobo 4, Poirier 9, Fall, Luwawu-Cabarrot, Huertel 14, Albicy 3, Tarpey 7, M'Baye, Maledon.

(Kliker.info-SC)