FRANCUSKA – BELGIJA 1:0 Umtiti odveo Francuze u finale SP-a (VIDEO)

Francuska je u Sankt Petersburgu u polufinalu Svjetskog prvenstva pobijedila Belgiju 1:0 golom Samuela Umtitija u 51. minuti i plasirala se u svoj treći finale u povijesti. Francuzi će u nedjeljnom finalu igrati protiv pobjednika susreta između Hrvatske i Engleske.

Olivier Giroud je na ovom Svjetskom prvenstvu odigrao 465 minuta i nije zabio nijedan gol. Ne samo da nije zabio, nego nijednom nije pogodio okvir. Eto, toliko su Francuzi jaki. S napadačem koji u gotovo osam sati nogometa nije uspio pogoditi ocean došli su do finala. Točnije, do njega su prošetali.

U polufinalu protiv Belgije na ruku im je išao i čudni čovjek Roberto Martinez koji je na klupi odlučio ostaviti Driesa Mertensa i Yannicka Carrasca, a umjesto suspendiranog Meuniera na bok stavio Chadlija i natrpao sredinu s Dembeleom, Fellainijem i Witselom. Prvi je odigrao očajnu utakmicu, drugi je očajno reagirao kod Umtitijeva gola, a treći sam nije imao šanse protiv Pogbe i Kantea koji su rasturili belgijsku srednju liniju.

Belgija je, inače, prividno bolje otvorila utakmicu, ali je u biti samo polako upadala u francusku mrežu. De Bruyne i osobito Hazard dobro su namučili Pavarda i Lucasa, no nisu uspjeli naplatiti svoju dominaciju u prvih 20-ak minuta. Mogli su u dva navrata doći do gola, ali – nisu. Hazard je u 16. minuti dobro pucao i zamalo promašio gol, a u 22. minuti je Hugo Lloris nevjerojatnom reakcijom spasio siguran gol Tobyja Alderweirelda. I to je bilo sve što je Belgija odigrala na ovoj utakmici.

Francuzi su malo po malo dobivali bitku u sredini terena i postajali sve opasniji prema naprijed. U 34. minuti Pavard je odlično našao Girouda usred šesnaesterca, ali taj nesretni Olivier je očajno reagirao i pucao pokraj gola. Šest minuta kasnije svi su vidjeli Pavarda kako zabija zicer, ali ne i Courtoisa koji je fantastičnom obranom odbio loptu u korner.

Belgija nije uspijevala izlaziti u one svoje kontre kojima je uništavala Brazilce. Pavard i Lucas su odlično zatvarali bokove i belgijska igra se svodila uglavnom na solo akcije Hazarda i De Bruynea koji su tražili Lukakuka na sve moguće načine, ali belgijski napadač se nije pojavio u Sankt Petersburgu. Nije ni mogao pokraj fantastičnih Raphaela Varanea i Samuela Umtitija koji je na kraju priče i riješio utakmicu.

U 51. minuti Griezmann je ubacio iz kornera, golemi Umtiti nadskočio Fellainija i rutinski glavom iz blizine zakucao loptu za 1:0. Šest minuta kasnije Francuzi su odigrali prekrasnu akciju koju je Mbappe završio petom za Girouda, ali Chelseajevom napadaču jednostavno nije bilo suđeno da na ovom SP-u pogodi okvir. Koliko je Martinez pogriješio s odabirom igrača vidjelo se u 60. minuti kad je Mertens zamijenio Dembelea i u pet minuta složio tri dobre akcije.

Francuska je čvrsto i sigurno stajala otraga i pustila Belgijcima loptu koja bi se na ulazu u šesnaesterac redovito odbijalo od nepogrešive plave obrane. Najbolju šansu za izjednačenje imali su u 81. minuti kad je Lloris obranio Witselov šut s 25 metara, ali ni u jednom trenutku se Francuska nije raspala, opasno visila ili panično izbijala loptu. Nema kod ove Deschampsove momčadi nikakve panike. Svaka lopta se smisleno iznosi iz zadnje linije do superbrzih Mbappea i Griezmanna, ne rade se glupi prekršaji u zoni udarca, a napadi su okomiti i ubojiti.

Belgija je imala previše indisponiranih igrača, predvođenih Lukakuom koji je previše puta u karijeri bio u drugom planu u velikim utakmicama.

Nevjerojatno je s kojom sigurnošću Francuzi igraju ovako velike i objetkivno vrlo teške utakmice, a da su u sudačkoj nadoknadi bili koncentriraniji mogli su i deklasirati Belgiju. Lakoća kojom ova Francuska dobiva utakmice je zastrašujuća kao i činjenica da je nakon pola sata svake od tih utakmica bilo jasno tko će pobijediti. Netko će reći da su imali laganu skupinu i dobar ždrijeb s razbijenom Argentinom i Urugvajem bez Cavanija, ali Francuska je u svim tim utakmicama izgledala za klasu bolja momčad. A protiv vrlo dobre Belgije je odigrala rutinski.

U nedjelju će u finalu igrati protiv Engleske ili Hrvatske. I bit će favorit.

(Kliker.info-Index.hr)