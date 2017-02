Francis Boyle tvrdi : Bakir Izetbegović i Sakib Softić su upropastili tužbu BiH protiv Srbije i Crne Gore!

Francis Boyle, profesor međunarodnog prava na američkom Univerzitetu Illinois, borac za ljudske slobode i nekadašnji agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde u ekskluzivnom razgovoru za N1 je kazao da bh. tužbu protiv Srbije nikada nisu smatrali ozbiljnom, barem otkako je on izgubio mjesto advokata u januaru 1994. godine.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je najavio mogućnost revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv srbije za genocid. Je li taj scenario sada realističan?

Trebali su početi raditi na ovoj reviziji dan nakon što je svjetski sud presudio u martu 2007. Trebalo je skupljati dokumente, oformiti tim, početi i dovršiti istraživanja i imati spreman nacrt aplikacije već danas. A kako je Bakir priznao, ništa od toga u posljednjih devet godina nisu uradili. Ništa. To samo pokazuje da bh. vlasti ovu tužbu nikada nisu smatrali ozbiljnom, barem otkako sam ja izgubio mjesto advokata u januaru 1994. godine.

Rekli ste da želite pomoći Bosni i Hercegovini, ali da u isto vrijeme ne želite saradnju Bakira Izetbegovića i njegovih advokata. Zašto?

Kao što smo vidjeli ovog ljeta u Srebrenici, Bakir je tamo pozvao Vučića. Ne samo da je u Srebrenicu pozvao Vučića koji je, usput rečeno, radio za Šešelja, koji je bio neka vrsta Miloševićevog Himmlera, već su pred njim srebreničke žene dale nagradu Srebrenice Vučiću, a onda je čestitao i stisnuo Vučićevu ruku. To je sramota. To je neviđeno i neprihvatljivo. To bi bilo kao da Jevreji pozovu Himmlera u Aušvic da prvom čovjeku SS-a uruče nagradu za sav rad koji je napravio u Aušvicu. I naravno, ako Bakir uradi tako nešto, onda mu se ne može vjerovati.

U suštini desilo se to da je Bakir postao ono što mi pravnici zovemo ‘pomagač u činjenju djela genocida’, što je, naravno zabranjeno i kriminalno u članu 3. paragraf E Konvencije o genocidu, koji tretira saučesništvo u genocidu. Tako da je jasno da je Bakir radi skupa sa Vučićem i Srbijom. I naravno da bi to bio gubitak mog vremena da sarađujem sa Bakirom i Softićem. Softić je zapravo potpuno sabotirao moju tužbu. Tu tužbu sam ja dobio 1993. i to dva puta, a onda je preuzeo Softić i šta se desilo? Nismo imali ni suđenje u svjetskom sudu do 2006. tek trinaest godina kasnije.

Ta je tužba sabotirana u potpunosti. Morao sam se vratiti u BiH više puta samo kako je ne bi skroz uništili i to je bila sabotaža. I sada, u posljednjih nekoliko dana saznajemo da Bakir i Softić nisu uradili apsolutno ništa, ni istraživanje, ni istragu kako bi se za ovih devet godina pripremila aplikacija da se ponovno uzme u obzir tužba.

Može li presuda Karadžiću imati utjecaja na ustavno uređenje BiH?

U teoriji, to je moguće jer je cijeli Dejtonski sporazum, a analizirao sam, i smatram da je za tadašnju vlast i Parlament BiH cijeli Dejtonski sporazum baziran na genocidu. A sada nakon presude Karadžiću vidjeli smo da je bilo genocida, etničkog čišćenja, zločina protiv čovječnosti itd. Mislim da je jasno da je Republika Srpska zasnovana na svim tim zločinima, i to svi znaju. Ono što nam treba je novi Ustav. To je samo aneks 5 Dejtonskog sporazuma.

(Kliker.info-N1)