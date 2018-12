France Football : Luka Modrić je osvajač Zlatne lopte za 2018. godinu!

Fudbaler Reala iz Madrida Luka Modrić, osvajač je Zlatne lopte, nagrade koju dodjeljuje France Football!

Hrvatski internacionalac je tako došao do još jednog velikog priznanja nakon zaista izvanredne godine koja je iza njega. On je sa Realom postao šampion Evrope, a na Svjetskom prvenstvu u Rusiji je svoju Hrvatsku vodio do velikog finala, gdje su Vatreni poraženi od Francuske.

Ronaldo je osvojio drugo mjesto sa čak 277 bodova zaostatka za Modrićem. Modrić je dobio 753, a Ronaldo 476 bodova.

Treće i četvrto mjesto je pripalo Francuzima. Antoine Griezmann je osvojio 414, a Kylian Mbappe 347 bodova. Messi je u ovogodišnjem glasanju bio tek peti sa 280 bodova.

U deset najboljih su i Mohamed Salah (188), Rafael Varane (121), Eden Hazard (119), Kevin De Bruyne (29) i Harry Kane (25).