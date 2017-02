Fra Petar Jeleč : Herceg-Bosna je bila i ostala velikosrpski projekt

Franjevac, teolog i profesor Petar Jeleč prokomentarisao je sve aktuelniju priču o preuređenju BiH, a naročito pojmove federalizacije, trećeg entiteta i položaja Hrvata.Jeleč tako ističe da se pred svake izbore naročito aktuelizira priča o potrebi stvaranja trećeg entiteta, a sve pod izgovorom opstanka Hrvata u BiH.

“Već dugo vremena se svaki put pred same izbore iz krugova tzv. hrvatske stožerne stranke i plaćenih hercegbosanskih medija počnu lansirati priče o potrebi stvaranja trećeg entiteta čije formiranje se smatra navodnim ključem opstanka bh. Hrvata na ovim prostorima. I svaki put kada prođu izbori, spomenuta halabuka u potpunosti stane, treći entitet se naravno ne formira, niti ga se više uopće spominje do sljedećih izbora”, ističe Jeleč.

U treći entitet ne vjeruju ni oni koji o njemu najviše pričaju

“Svi oni koji vjeruju Draganu Čoviću, Boži Ljubiću i ostalim ‘sabordžijama’ iz Mostara kako će formirati treći entitet u velikoj su zabludi, jer za to ne postoje ni minimalni preduvjeti, ni na unutarnjem, niti na vanjskom planu. Apsurdno je i nemoguće da Čović iza leđa Bošnjaka, kao što su nekada radili Boban i Karadžić, s Dodikom stvori treći entitet samo od teritorija Federacije (tačnije njega zanima samo zapadna Hercegovina), dok istovremeno pristaje na otpisivanje Bosanske Posavine i drugih krajeva u kojima su Hrvati činili većinu stanovništva. Bilo je tužno a i tragikomično čitati neki dan kako se potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković, član HDZ-a BiH, morao posipati pepelom i objašnjavati svojim šefovima Čoviću i Dodiku da su mediji krivo prenijeli njegove misli i kako on nikada nije ni pomislio, a kamoli rekao da bi u treći entitet trebao ući i dio Bosanske Posavine koji su etnički očistili i okupirali Srbi”, kazao je Jeleč.

Na to je nedavno upozorila i Diana Zelenika na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora.

“Radi se zapravo o predizbornom triku HDZ-a koji ima za cilj privlačenje naivnih birača i skretanje pažnje s važnijih životnih tema koji muče obične ljude. Niko nikada nije definirao što je tačno taj entitet, koje su mu granice i koji teritorij bi on obuhvaćao, kakvo će mu biti uređenje, s kojim snagama ga se misli stvoriti”, poručuje Jeleč.

Profesor Jeleč smatra da je treći entitet zapravo jedna imaginarna kategorija, čista iluzija i od njegova stvaranja nema ništa niti će on ikada biti formiran, ma koliko to “bogohulno” zvučalo nekim njegovim zagovarateljima.

“Koliko im je dobra donijelo, može se jasno vidjeti u svim onim krajevima i mjestima u kojima ekskluzivno vladaju hrvatski političari, počevši od sjevera (ostaci ostataka Posavine) do juga Bosne i Hercegovine, gdje se u ovih dvadesetak godina iselila većina radno sposobnog stanovništva jer su njihove političke elite opljačkale sve što se popljačkati dalo, a nisu im ponudili nikakvu mogućnost zaposlenja niti život dostojan čovjeka, okrivljujući uvijek iznova za to navodnu majorizaciju iz Sarajeva i još navodniju ugroženost hrvatskog naroda u Federaciji. Hrvate koji žive u Dodikistanu od početka se ne smije ni spomenuti”, naglašava Jeleč.

Jerković je tada naglasio da u treći entitet ili federalnu jedinicu, koju su nedavno dogovorili hrvatski predstavnici, treba ući samo dio Posavine koji je sada dio Federacije BiH, a da nikada nije spominjana Republika Srpska, s čime se i on u potpunosti slaže skupa s predsjednicima Čovićem i Dodikom.

“Iz tih nekoliko rečenica se jasno vidi sva bijeda i nemoralnost ljudi iz HDZ-a BiH, a što je još tragičnije i ljudi rodom iz same Posavine, poput Josipa Jerkovića i mnogih drugih Dodikovih Hrvata u institucijama Republike Srpske”, ističe Jeleč.

Temu trećeg entiteta nedavno je komentarisao i mons. Ivo Tomašević, sekretar Biskupske konferencije BiH, koji je jasno i nedvosmisleno naglasio kako je formiranje trećeg entiteta neprihvatljivo i da bi samo ozakonilo već postojeću nepravdu koja je počinjena Dejtonskim sporazumom te kako službenu hrvatsku politiku uopće ne zanimaju Hrvati koji žive u manjini s drugim narodima.

“Dugogodišnja gotovo potpuna odsutnost zauzimanja većine najviših hrvatskih predstavnika vlasti u BiH za Hrvate u entitetu RS, kao i za Hrvate u FBiH tamo gdje su manje brojni, već godinama jasno pokazuje da tzv. treći entitet uspostavljen od manjeg dijela FBiH nije rješenje koje bi omogućilo jednakopravnost Hrvata u BiH unutar hrvatskog korpusa u BiH, a to isto vrijedi, iako ne u istoj mjeri, i za druga dva naroda u BiH”, kazao je Tomašević.

Jeleč kaže da je zbog ovakvog stava Tomašević bio žestoko napadnut od Čovićevog i Dodikovog režimskog piskarala Nine Raspudića koji je i njega i biskupe BKBiH zbog njihova prijedloga o uređenju BiH optužio da tim prijedlogom i zalaganjem za Hrvate u tzv. RS-u navodno nanose veliku štetu interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini.

“Usput je opet napao i papu Franju što je posjetio Sarajevo, a nije od Nine Raspudića zatražio dozvolu da to učini. Tomašević je Raspudiću odgovorio otvorenim pismom ‘Gospodine Raspudiću nemojte nas žive sahranjivati’. Iako je mons. Tomašević iznio vrlo trijezne i argumentirane stavove, mišljenja sam da Nini Raspudiću ne treba ništa pokušavati objašnjavati, jer je to čisto gubljenje vremena na likove koji već godinama rade protiv interesa svoga naroda. Raspudića su neki dan oštro kritizirali i mons. Franjo Topić i urednik Katoličkog tjednika Josip Vajdner.