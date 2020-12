Fra Mirko Majdandžić poručuje: To što je on Bošnjak, a ja Hrvat, to nema veze…

Fra Mirko Majdandžić, gvardijan fojničkog samostana, kazao je za N1 kako je u vrijeme blagdana Božića bitno susretati ljude te da svaki vjernik učini one koje žive pored njega osjete više topline, sigurnosti i dobrote. Poručio je kako “Bog došao među ljude da nam da ljubav” i trebamo slijediti njegov primjer.

Za razliku od prethodnih godina, ponoćka neće biti organizovana u ponoć. U Fojnici su organizovali zornice u šest ujutro na više mjesta, kako bi proslavili najradosniji blagdan, ali i ispoštovali epidemiološke mjere.

“Koristili smo tehnička sredstva pa smo naše zornice prenosili preko naše Facebook stranice da oni koji nisu mogli doći, koji su bolesni ili u izolaciji, mogu učestvovati”, rekao fra Mirko u Danu uživo.

Tokom svojih obraćanja govorio je kako na pandemiju ne trebamo gledati kao Božiju kaznu već šansu da budemo bolji i fokusiramo se na stvarnost koja je bitna u životu.

“Za vrijeme rata mislio sam, kada prođe, da ćemo svi gledati drugačije na stvarnost, biti prijatelji jedni drugima itd. Pokazalo se nismo naučili mnogo. Ono što smo sada naučili je da korona može biit upozorenje, šansa i poticaj da pogledamo očima na stvarnost, ono što je bitno u životu. Odsječeni smo jedni od drugih, puno djece, braće, nije moglo doći iz vana da slave sa svojima, Puno ljudi ne izlazi iz kuće već duže vrijeme. Ljudi žive u strahu. To proizvodi i negativne učinke, ali mislim da bi se trebalo dogoditi da počnemo gledati na stvarnost koja je zbilja važna. Važno je susresti ljude”, rekao je fra Mirko.

Kazao je kako ove godine neće biti ponoćke niti vatrometa, ali da je važnije da ljudi koji slave Božić učine da ljudi koji žive u njegovoj zgradi, selu, haustoru, osjete malo više topline, sigurnosti i dobrote. U protivnom, istakao je, Božić je onda folklor.

“Kažemo da je Bog zajednički, jedan Otac svih nas. On je došao svim ljudima, na različite načine se objavio, ali se objavio svima. Trebalo bi biti veliki znak nevjere ako neko od nas pokuša kazati da je ono što ja znam jedino ispravno i tačno. Ono što možemo sa sigurnošću garantovati je da je Bog ljubav i ako je došao među ljude došao da nam da ljubav, trebamo slijediti njegov primjer”, rekao je fra Mirko.

Govoreći o ljubavi prema Bosni i Hercegovini, kazao je kako su franjevci kroz povijest dugu 700 i nešto godina, kada je bilo mnogo izazova, potepkoća i okupacija, pronašli način da opstanu i pokažu da vole ovu zemlju.

“Jedini recept je – moraš voljeti prostor u kojem živiš i onda ćeš pronaći neko rješenje. Moraš biti spreman da žrtvuješ nešto od sebe za nešto što voliš. Nećeš u svakom trenutku imati iste mogućnosti i šanse, nekad je teže, nekad je lakše, ali kad se čovjek potrudi i uloži nešto energije, mora izaći na dobro. Mislim da svaki čovjek koji živi ovdje treba voljeti ovu zemlju”, kazao je.

Istakao je kako “nas ima dosta u jednoj kući koja se zove BiH i koji na njeno uređenje gledamo različito te da bi trebalo da se uvaži svačije mišljenje, što ponekad ne damo”.

“Svi smo mi tamo gdje je neko većina nedorasli ovom zajedničkom životu. Ključne riječi u ovoj BiH i koje Božić poručuje su: 1. Bog dolazi, susreće čovjeka – moramo se susretati, 2. Bog razgovara – moramo rzagovarati jedni s drugima, ne mogu ljudi doći do sporazuma ako ne razgovaraju i 3. – u tom razgovoru, u susretu, da probamo razumjeti onog drugoga, njegove razloge i stavove i tada će se on početi osjećati sretno”, rekao je fra Mirko.

Govoreći o stanju u državi, kazao je kako nisu političari sami sebe postavili “već smo ih mi birali”. Ukoliko želimo promjene, kaže, postoje izbori.

“Nismo se baš pretrgli u ljubavi ili pokazivanju ljubavi prema prostoru koji se zove BiH. Ona može biti prosperitetna, ali moramo mi imati malo više osjećaja jedni za druge. Najviše griješimo što svoje mišljenje i ego, ne kao pojedinac, već kao kolektiv, postavljamo kao orijentir i ‘samo je to ispravno’. Čut ćete ‘mi Hrvati smo evropski narod i vodimo zemlju u Evropu’ ili ‘Bošnjaci se bore najviše za BiH jer je vole’. U čemu sam bolji od mog kolege efendije iz Fojnice – ni u čemu. To što je on Bošnjak, a ja Hrvat, to nema veze. Treba da se potrudimo da se i manjinski narod osjeća sretnim. I sada ima sela gdje ljudi nemaju struju, vodu, put itd. Ako budemo svi sretni, BiH će cvjetati jer će u tu državu htjeti uložiti znanje i trud”, kazao je.

Na kraju je za blagdan Božić poručio svima da slijedimo primje Boga koji nam daje dobrotu, da susrećemo ljude i ne gledamo sve samo svojim očima.

“Ako se udružimo, možemo učiniti puno toga zajedno i učniti državu lijepom i sretnom. Trebamo uvesti malo Božijih principa među nas, da jedne druge gledamo kao braću i sestre, a ne kao predmete koje trebamo iskorištavati”, zaključio je fra Mirko.

(N1)