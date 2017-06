Fra Mile Babić u Pressingu : Žrtve zaslužuju koncert, a ne zločinci

Zašto hrvatski nacionalisti napadaju i vrijeđaju bosanske Franjevce, kako su borci za multietničnu BiH postali velikobošnjački unitaristi, ko će pokrenuti dijalog između bosanskih i hercegovačkih Hrvata? O svemu u Pressingu večeras filozof i teolog, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, fra Mile Babić.

Fra Mile Babić je u večerašnjem Pressingu objasnio zašto je prisutan toliki nacionalizam u BiH.

“Kod nas imamo religiozni kolektivizam, ljudi pripadaju kolektivu a nemaju osobne vjere. Pravi vjernik ima osobnu vjeru i odgovornost. Ovi danas su sveli vjernika na puku pripadnost religijskom kolektivu“, kazao je i dodao:

“Nacionalisti propagiraju nacionalne vrijednosti koje su partikularne, a ljudske vrijednosti su univerzalne. Oni negiraju ljudske vrijednosti svom vlastitom narodu“.

Za sutra je najavljen skup podrške Hrvatima osuđenim prvostepenom presudom u Hagu, kao i koncert Thompsona u Mostaru.

“Svaki moralan i odgovoran čovjek bi trebao napraviti koncert za žrtve. To je normalan i vjerski pristup. Pravda i zadovoljština se mora ispuniti prema žrtvama, a ne prema onima koji su počinili te zločine. Tokom povijesti čovječanstva je mnogo ljudskog zla predstavljalo zločince kao heroje“, smatra fra Mile Babić.

Fra Mile Babić je kazao da sve nacionaliste treba podsjetiti na njihovu pozadinu.

“Da malo nacionaliste podsjetimo na njihovu pozadinu. Na izborima devedesetih nekadašnji komunisti i udbaši su postali nacionalisti. Gdje god postoji kolektivizam, nema govora o slobodi. Kod njih je zabranjena sloboda misli, govora i savjesti. Oni su smrt za svoj narod“, kazao je Babić.

Dodao je da današnji obrazovni sistem školuje većinom nacionaliste.

“Pogledajte naše škole. Ko ide u školu više je nacionalno ideologiziran nego onaj ko ne ide u školu. Škole uče ljude da budu nacionalno isključivi, a nacija postoji radi čovjeka. Politika i religija postoje radi ljudske osobe, a oni sve to izvrću“.

Babić je komentarisao navode Nine Raspudića koji je bosanske franjevce nazvao “daidžama” i “kvislinzima”.

“Raspudić nas je nazvao daidžama, a fra Anđela Zvizdovića “kvisling” i izdajica. Podsjetimo se, 1463. godine najveća svjetska sila dolazi u BiH, Osmansko carstvo i sultan Mehmed el Fatih. Ljudi bježe iz Bosne, a fra Anđeo Zvizdović dolazi pred sultana i pita mogu li ostati u BiH njegovi katolici. Sultan ih poziva da se vrate i živi. Da je fra Anđeo pobjegao, katolika ne bi bilo u BiH. Sačuvao je kulturu, narod i ne bi se sačuvali do danas. Da nije fra Anđela bilo, ne bi bilo ni Nine Raspudića, ni mene. I oni njega nazivaju izdajnikom, a nacionalisti su izdajice“.

Šta misli o “trećem entitetu” u BiH?

“Zlo svako dolazi iznutra. Neće mene ništa tuđe uništiti, nego unutrašnje. Vrlo je važno to za vjernike jer mi polazimo od toga da vjernik treba sebe da prvo očisti. Nije izdajica onaj koji govori istinu, nego onaj koji širi laž. Da nije bilo fra Anđela Zvizdovića ne bi nas bilo tu. Nema treći entitet. Nego kao u Evropi da imamo demokratske slobode. Što svi idu u Njemačku? Zato što tamo imaju ljudska i demokratska prava. Ovdašnji profiteri im prodaju nacionalna prava kao ljudska“, objasnio je fra Mile Babić.

Fra Mile Babić smatra da su najveći borci za “svoje narode” najviše opljačkali upravo svoje narode.

“Svako je u BiH opljačkao svoje. Tolika je razlika između današnjih bogatih i ostalih ljudi da je to bezobrazno. Kako je to tako? Eto gdje nas vodi taj nacionalizam, u rat i bijedu. Najlakše je ljudima manipulirati. Hrvatski lideri pričaju da su za Hrvate, a oni vode u uništenje Hrvata. Svaki dan sa svojom politikom iseljavaju Hrvate. Kad su posjetili stratište kod Prijedora? Nikad niko nije to ni spomenuo“.

Fra Babić smatra da nacionalisti peru svom narodu mozak radi interesa.

“Oni radi svog interesa peru ljudima mozak. Ako slušate njihove vijesti ispada da su agresori na BiH bili muslimani, a ne velikosrpska politika. Oni stalno mijenjaju vrijednosti. Ono što je zlo proglašavaju dobrim. Nikad neće reći istinu. Oni dole sve isto govore. Ko danas ugrožava njihov jezik? Ko im brani da ga govore? Ljudi odlaskom iz zemlje pokazuju da im ne vjeruju“, kazao je fra Mile Babić.

Fra Mile Babić je objasnio razliku između građanske države i države naroda.

“Uzmimo za primjer Francusku i Ameriku. Kod njih je pravilo da su svi građani slobodni i svi su politički subjekti. Kad bi oni htjeli da država služi narodima, a ne građanima to bi bio rat svih protiv sviju. Posebno u Americi koja ima stotine naroda. Ja sam za građansku BiH, ali u pravom smislu građansku“.

“Prema drugom Vatikanskom saboru, mi svećenici i biskupi moramo biti stranački neutralni. To je izrekao papa Franjo. Mi moramo davati sud na temelju moralnih i kršćanskih principa. Nemamo mi pravo kao kršćani tražiti da Bošnjak ima manja prava od Hrvata. Papa je bio tu i rekao: Razlike nas obogaćuju, ali ako ih pretvorimo u suprotno eto nam rata“, dodao je fra Mile Babić.

Fra Mile Babić smatra da oni koji žive u zemlji koju ne vole su u bolesnom stanju.

“Živjeti u zemlji u kojoj ne voliš je bolesno stanje. To je protiv pameti, to je izluđivanje. Ja živim po svojoj savjesti, to je moja odgovornost. Svako ima svoju, a ovi koji truju ljude lažima oni iseljavaju ljude odavde“.

(Kliker.info-N1)