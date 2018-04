Fra Marinko Pejić u Pressingu : Građanska BiH je jedina mogućnost

Građansko društvo je idealno društvo za sve narode u BiH, složili su se večeras gosti u Pressingu.

Šef Odjela za govorništvo pri Rijasetu Islamske zajednice u BiH Meho Šljivo, iguman pravoslavnog manastira Žitomislić kod Mostara Danilo Pavlović i profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Marinko Pejić govorili su u Pressingu o građanskoj BiH, ali i o odlasku mladih.

Je li izdao Boga onaj koji ne pripada dominantnoj nacionalnoj opciji koju protežira određena vjerska zajednica?

Šljivo: Naravno da nije. Izdao je Boga onaj koji je iznevjerio one propise i vrijednosti koje je Bog dž.š. objavljivao od Adema a.s. do ovog dana.

Pejić: O “izdaji” Boga na ovaj način potpuno je besmisleno govoriti.

Zašto se ljudima ne kaže da to što smo različiti kako je to Božije određenje, da u tome treba uživati, a ne koristiti za podjele?

Šljivo: Mislim da se to kaže jasno, ali je industrija koja proizvodi strahove mnogo jača od glasova pojedinaca. Takva industrija je za dva miliona izbjeglica kazala da će ugroziti kulturni identitet 550 miliona ljudi. Vjerske zajednice same se ne mogu suprostaviti. Moramo se podsjetiti jedne rečenice Meše Selimovića: “Jedan pijetao, milion spavača”.

Čović je na upit o građanskoj BiH kazao da to znači bošnjačka, islamska država. Zašto je svaka priča o građanskoj državi u startu proglašena kao pokušaj uspostavljanja bošnjačke unitarne države?

Pejić: Treba vidjeti ko priča tu priču. Iz kojih razloga. Nisam političar, ali mislim kao čovjek, kao građanin, da građanska BiH je jedina mogućnost za sva tri naroda, četiri, pet koliko ih živi u BiH – ukoliko može garantovati sva ljudska prava. Ne govorimo samo o nacionalnim pravima. Pravo na kuću, rad… to su nam zajednička prava. Ja vjerujem u takvu BiH.

Da li vas je iznenadila izjava Čovića?

Šljivo: To je jedna ozbilja i teška kvalifikacija. Građanski identitet nam je oduzet Dejtonskim sporazumom. Postali smo konstitutivni narod, a vrlo rijetko se govori kroz koncept građanina države BiH.

Pavlović: Za mene bi bilo idealno društvo kada bi ono bilo građansko. Jako smo opterećeni konstitutivnošću naroda, kojoj vjeri pripadamo, kako se zovemo, a zaboravili smo temeljne ljudske odnose. Volio bih da to doživim.

Kako gledate na odlazak mladih iz BiH?

Šljivo: Realnost je takva da mnogi nemaju mogućnost da se zaposle. Ostali razlozi su manje važni i normalno je da mladi ne žele tračiti vrijeme i da svoju alternativu traže u zemljama EU. Kakve će to posljedice ostaviti sasvim je drugo pitanje. Mi kao vjerski lideri možemo reći da se mladim ljudima trebaju ponuditi ekonomski razlozi da ostanu ovdje. Mi to ne možemo ponuditi.

Pavlović: Ne mislim da ljudi odlaze samo zbog materijalne egzistencije, ljudi se ovdje ne osjećaju sigurno. Ljudi ne vide nekakvu budućnost ove zemlje. Nemam hrabrosti da ljudima kažem da se vrate. Preodgovorno je da kažem nekom da ostane ovdje, ali ne bih volio da nam najmlađi i najsposobniji ljudi odu odavde.

Pejić: Žao mi je čuti da se kriminaliziraju oni koji odlaze, kao da to rade iz nekog luksuza. Ja ih mogu razumiti. Moji su svi otišli, ja sam jedini ostao. Volio bih kada bi više ljudi ostalo. Ne mogu ih optužiti, ne mogu im stvarati osjećaj krivice da su slabi rodoljubi i vjernici, mislim da je to pomalo nepravedno.

Ljudi sa Zapada dolaze ovdje i nalaze smisao života?

Pejić: Ovakva područja gdje se miješaju kulture i religije su zanimljiva za živit. Ljudi to prepoznaju, možda mi to ne vidimo. Ljudi iz vana to bolje vide. Čuo sam nekoliko puta ljude koji su oduševljeni Sarajevom i BiH i mi ih gledamo sa smješkom, ali im vjerujem.

Šljivo: BiH je lijepa zemlja. Ljudi koj odlaze iz BiH napuštaju je sa velikom nostalgijom, a to što ih je muka natjerala da posao traže negdje drugo tješe se da će se vratiti ubrzo.

Pavlović: To je nama novi zadatak, očigledno smo se mnogo zabavili međusobnim odnosima.

(Kliker.info-N1)