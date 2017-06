Fra Ivo Marković : “Politika stvaranja Herceg-Bosne razara bh. društvo”

Hrvati, zajedno sa drugim narodima i ljudima u Bosni i Hercegovini, nositelj su bosanskohercegovačkih vrijednosti, kao pretpostavke pripadnosti evropskoj porodici ljudi i naroda i niko posebno ne može BiH uvoditi u Evropu niti izvoditi bilo koga iz pripadnosti BiH, poručeno je sa današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu kazao je da je povod današnje sesije “raskrinkati najnovije poteze hrvatske vlasti, hrvatskih predstavnika u BiH u vezi sa borbom za hrvatski entitet i hrvatsku televiziju”.

“U osnovi, to je kontinuirana politika Herceg-Bosne i to je ono što želimo raskrinkati. U osnovi politika Herceg-Bosne je velikosrpski projekt koji je prihvatio Franjo Tuđman. Svatko iole pametan u Hrvatskoj i na ovim prostorima imaju jedan konsenzus da je to najveći promašaj hrvatske politike novouspostavljene hrvatske države i ta politika kontinuirano traje. Ta politika sustavno razara bh. društvo, priječi integraciju BiH u Evropu. Ta politika izravno surađuje sa velikosrpskim projektom u Republici Srpskoj i ona se nigdje, u pravo smislu, ne zauzima za bosanske Hrvate”, rekao je Marković, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorio je da takva politika već 25 godina “sustavno sotonizira bosanske franjevce, podvaljuje činjenice koje nigdje ne postoji”.

“Bosanski franjevci sa svojom sedamstoljetnom duhovnošću i poviješću temelj su hrvatske duhovnosti i kulture i tim se izravno razara cjelina hrvatskog bića”, poručio je Marković.

Krug 99 je današnjom sesijom želio dati doprinos protestu pred činjenicom, kako su naveli, falcificiranja uloge Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) u toku opsade Sarajeva, odnosno pokušaja da se autentična sarajevska HVO historijski falsificira i redefinira u HVO Herceg Bosne. Kako su naveli, tome podršku daje i aktualna vlast u Sarajevu.

Marijo Pejić, član Kruga 99 istakao je da takozvani promotori hrvatskih nacionalnih interesa u BiH i hercegovački intelektualci sa sjedištem u Zagrebu ovih dana ne štede sarajevske i bosanske Hrvate koji su ostali živjeti u Sarajevu, odnosno na teritoriju “izvan zacrtanih i zamišljenih granica Herceg Bosne”.

“Sve se to događa nakon prijedloga HDZ-a za izmjene i dopune Izbornog zakona. Naravno i prošlost se stavlja u funkciju HDZ-ove za raspodjelu društvene moći. Konkretno ćemo navesti primjer sarajevskog HVO-a. Neke su udruge u čije rukovodstvo su se infiltrirali oni koji uopće nisu bili pripadnici sarajevskog HVO-a, pokušavaju prekrojiti prošlost, konstruiranjem i zanemarivanjem povijesnih činjenica. Pa su tako 29. maja upriličili proslavu HVO brigade Kralj Tvrtko, koja je osnovana 29. decembra 1992. Sama logika kaže da ne možete proslavljati 29. maja formiranje brigade koja je formirana 29. decembra. To je svjesno falsificiranje i navođenje znanstveno-neverificiranih datuma”, rekao je Pejić.

Podsjetio je da je sarajevski HVO, koji je osnovan 29. decembra 1992. osnovan na inicijativu Hrvatskog gospodarskog društva BiH koje je djelovalo u Sarajevu od 1991, a ne na inicijativu HDZ-a BiH i glavnog stožera HVO-a Herceg Bosne. Kako je kazao, to nekome smeta i pokušava tu činjenicu negirati.

Profesor Marinko Pejić, istakao je da HVO i danas slijedi ono što su zacrtali na prvom saboru.

“Zalaže se za cjelovitu BiH, suradnju među narodima, zagovara zajedništvo, a to je jedina perspektiva, jedini preduvjet za sretniju budućnost BiH”, rekao je Pejić.

Slaven Kovačević, bivši pripadnik Armije RBiH kazao je da u jeku povećanih tenzija u BiH, nakon prijedloga HDZ-a oko izmjene izbornog zakona BiH istakao je da pozivanje na kolektivna prava, kao prava višeg reda, može dovesti do pozivanja i na kolektivnu odgovornost.

“U ovoj našoj zemlji u kojoj postoje presude za genocid, zločina protiv čovječnosti ja nisam siguran da je bilo kome politički mudro pokušati kroz kolektivna prava dosegnuti kolektivnu odgovornost, jer svi oni govore da su to zapravo individualne odgovornosti”, rekao je Kovačević.

Nakon današnje rasprave Krug 99, zajedno sa još nekim organizacijama uputit će pismo papi Franji, sa molbom da zaštiti očuvanje zajedničkog života u BiH, a protiv “nositelja politika podjela i prekrajanja kao ključnog faktora poticanja trajne nestabilnosti i sukoba”.

(Kliker.info-AA)