Fra Ivo Marković nazvao Milanovića lakrdijašom: Isti je Dodik, negiranje genocida je nastavak genocida (Video)

Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu komentarisao je izjave i poteze hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića osvrnuvši se na negiranje genocida u Srebrenici, otkazivanje puta u BiH i općenito sve što je u javnosti govorio o građanima BiH.

– Ne volim ovakve elemente Milanovićeve politike, lakrdijaške! Plenković je evropski političar, pragmatičan! Milanović prihvata Dodika, to je katastrofa. Milanović je smišljeno mislio na Bošnjake kada je rekao da je narod prljav. Bošnjaci nisu pravilno reagirali. Ovo se mora ozbiljno shvatiti, to je govor mržnje i dublje. Naše religijske vođe moraju biti osjetljivije i da znaju reagirati! Moraju biti moralni korektiv. Reći da Bošnjacima treba sapun, to mene vrijeđa., rekao je fra Ivo Marković

On ističe kako političari u BiH moraju shvatiti da se svaki identitet u BiH mora osjetiti kao kod kuće.

– Kad bi političari napravili različitosti koje cvjetaju, to bi bilo idealno! Najrazvijenije zemlje su pune raznolikosti. Moramo znati da će nama biti dobro samo ako je dobro našem komšiji. Volio bih da se u Bosni to osjeti. Mi danas imamo opasnost. Bh. političari razbijaju duše ljudi mržnjom i strahom. Nadrivođe se sve više rađaju. Milanović lupa, izaziva. Milanović je najpopularniji čovjek u Hrvatskoj. Pokreće strasti među nacionalistima. Milanoviću je cilj skinuti Plenkovića i HDZ. Dobiva poene nacionalističkom politikom. Ide svjesno sa uvredama. Reći jednom narodu da je prljav je početak rasizma. On vodi sotonizaciju. Trebalo ga je tužiti! Olako se igra. Isti je kao Dodik, naveo je Marković.

Marković dodaje kako ga vrijeđa kada Milanović kaže da Bošnjacima treba sapun.

– Dodik je podržao bombardiranje Zagreba, sad je jaran Milanoviću. Negiranje genocida je nastavak genocida. Ne smije se dopustiti negiranje genocida. Treba se prisliti da se prizna da je bio genocid. Genocid nije bio samo u Srebrenici nego i šire. Priznanje genocida je uvjet za oporavak. Važna je kultura poštovanja religija, to je svetinja. Ljudi se boje reći ‘Čestit Božić!’ Važno je prihvatiti tuđi identitet i kulturu. Moći ćemo napraviti u pjesmi ono što će biti za 50 godina. Svijet neće biti isti. Budućnost neće odrediti svađe. Elementi dobra su ključni, za 15 do 20 godina će biti novi svijet. Ljudi postaju bliskiji!”

Ovom prilikom se osvrnuo i na Orbanove izjave o muslimanima u BiH.

– Moramo imati institucije koje moraju bolje reagovati! Niko u Njemačkoj ne pita ko je musliman! Postajete evropski ljudi! Ateizam kod nas nije protiv Boga, nego protiv religija! Sekularni svijet duhovno se ispraznio! Mora se temeljno razgovarati! Važno je drugog uvažavati!, zaključio je fra Ivo Marković u razgovoru za Face TV

(Kliker.info-Oslobođenje)