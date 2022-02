Fra Ivo Marković : Dušmani vode ovu državu, moramo se angažirati da ih smijenimo

Gost posljednjeg ovosedmičnog izdanja Rezimea na FTV bio je fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji Sarajevo i osnivač Interreligijskog hora Pontanima.Kaže da je Dragan Čović iz Narodne skupštine RS-a okrutno uvrijedio žrtve.

“Treba imati na umu da je oko 200.000 Hrvata istjerano iz RS-a. 5% ih je samo ostalo. Mnogi su pobijeni, mnogi su istjerani iz svojih kuća gdje nije bilo ratnog djelovanja i drugo, otvoreno valja reći – Republika Srpska je genocidna tvorevina. Nastala na genocidu, na zlu. Bez imalo kajanja, bez imalo isprike i ovako vode velikosrpsku politiku prema Bosni. I u takvo mjesto, u takvu Republiku odlazi Dragan Čović i kaže čuvajte ovo. To je zaista okrutno i razumijem ovakve reakcije. Spomenuo bih i nešto drugo. Nije on lud, zna on šta radi. Ima on razloge zašto je to rekao. On ima iza sebe veliki dio bosanskih Hrvata koji to podržavaju, koji ne vole ovu Bosnu. Krivnja je u nacionalnim odnosima, prije svega krivnja je u SDA nacionalističkoj bošnjačkoj islamskoj politici. Oni pokušavaju napraviti Bosnu da bude bošnjačka, islamska, a ovo je multinacionalna zemlja. I u takvoj zemlji kako SDA, onaj najdesniji dio, pokušava napraviti ljudi ne žele živjeti.”

Ističe da se ljudi iseljavaju jer nemaju zdrav ambijent za život.

“Nemaju sigurnu perspektivu i onda kažu idem gdje će mojoj djeci biti sigurnije. Ima puno ljudi koji bi se vratili u RS i pokušali su se vratiti, ali su naišli na brojne prepreke i praški su istjerani. I Čovićbi trebao itekako postaviti pitanje zašto se ljudi ne vraćaju u RS. Opstruira se povratak. Nigdje se ne investira gdje žive ti Hrvati, ništa se ne pomaže. Dakle tu je glavni ambijent. A i ovaj drugi, da se takoreći Hrvatima jednostavno Bosna ogadila. Opet idem na SDA, da je njima izabran taj Komšić, izabran voljom drugog naroda i Hrvati ga ne shvataju svojim. To je strašno politički. Pa Bosna može živjeti samo ako se ljudi u njoj osjećaju ravnopravo i prihvaćeno. Ako se osjećaju ugroženi onda je to užasan ambijent.”

Ova podijeljenost je i koruptivna

Fra Marković smatra da bi pravilan pristup bio da svako vodi računa kako se uz njega osjeća čovjek druge nacionalnosti.

“Ako bismo tako počeli, a ne uzurpirati prava drugih. Ovdje se radi o tome da svako pokušava vladati nad drugim. I normalno onda najslabiji ostaju zadnji, odbačeni. Dakle u ovoj Bosni je, po mom sudu, najvažnije napraviti zdravu nacionalnu politiku. Moramo poći od činjenica. Evo sad neki hoće građansku. Pa to je idealno, to je Amerika, to je Evropa. A mi smo Bosna. Ovdje su ljudi definirani po nacijama. Moramo početi od toga. Ne može se napraviti građanska država sada u Bosni, to bi bila bošnjačka unitaristička država. I neće je niko. Moramo uvažiti konstitutivnost, legitimno zastupanje. Bosna je tako definirana. U Dejtonu da se mogla definirati kao građanska definirali bi je, ali to bi bio nacionalni rat. I moramo od toga doći, da se tu napravi mir, da se što više ljudi ovdje osjeća kao kod kuće. O tome je najvažnije da vode računa i SDA, prije svega ove nacionalne stranke. Zašto te nacionalne stranke toliko insistiraju na nacionalizmu? To je korupcija. Ja hoću svoj teritorij, tamo Herceg-Bosnu da mogu u njoj pljačkati, ovaj će u Srbiji, ovaj će ovdje i to se oni dogovaraju, jedni druge pomažu. Moramo početi od toga, ova podijeljenost je i koruptivna. Nije to samo borba za nacionalna prava, nego je to i pljačka. Ovakvo uređenje Bosne je pljačkaški, njima odgovara. Znamo koliko se toga pokralo. Društvo je jednostavno tako poremećeno da ti nacionalni lopovi, kriminalci mogu raditi šta hoće. I rade. E sad kako ćemo Bosnu izvući iz takvog ambijenta, pomole se stranci, ja mislim da ne možemo sami. Za mene je uvijek tražiti još više pritiska od SAD-a i Evrope da ovdje interveniraju. To je dio njihove odgovornosti. Mogu nas prisiliti da izmijenimo zakone i da od Bosne napravimo kvalitetnije, funkcionalno društvo.”

Kaže da dosta vjeruje da se može postići dogovor do izbora.

“Ako se usvoji tehnika izbornog zakona, svi izbori dosad bili su nelegalni. Sada ako se uvede taj elektronski, kvalitetniji glasački sistem da se ne može krasti, to je itekako veliki pomak. Čoviću recimo nije stalo da Hrvati biraju svoje predstavnike. Njemu je stalo da HDZ, da on sebe izabere. Mislim da će se tu morati malo vršiti pritisak da se zaista to legitimno predstavljanje, da ljudi biraju koga hoće, mislim da se to može napraviti. Vjerujem da će se Izborni zakon uvelike izmijeniti. Dokle će ići to ne znam, ali uvjeren sam da će biti pomaka.”

Očekujem da će izbori biti koliko toliko legalniji, kvalitetniji

Na pitanje šta očekuje od izbora, odgovara: “Očekujem da će izbori biti koliko toliko legalniji, kvalitetniji. Uvjeren sam da neće ostati ovako. Drugo, važno je biračko tijelo. Ako naš bosanski čovjek nije skužio da su ovo dušmani koji ga vode i ako se mi svi ne angažiramo da ih smijenimo, bit demokracije, bit izbora je da se postojeća vlast može promijeniti. Ako mi ne promijenimo ovu vlast nema pomaka. Očekujem da će se nacionalne stranke koliko toliko potisnuti i da narod više ne bira samo po toj nacionalnoj pripadnosti nego po kvalitetu.”

Naglašava da religije uvijek rade na miru, ali da sada imamo žešću manipulaciju religijama nego iza rata.

“Radi se o internetu. SDA, HDZ otvorili su desetke tih portala koji djeluju katolički, islamski, pravoslavni, a zapravo su nacionalistički. I tu se religija i onaj najdesniji nacionalizam upakiraju i serviraju se ljudima. To je toliko moćno. Upotreba interneta u vjerskoj i nacionalnoj manipulaciji je nešto novo. Ljudi se tu lako zavode. Da ljudima poraste kritična svijest i da prokuže da je to manipulacija treba malo vremena proći. Mislim da će sada najveća manipulacija nacionalnih stranaka biti manipulacija religijom.”

Cilj hora Pontamina je da šokiramo ljude

Fra Marković ističe da je itekako važno da se ljudi pokrenu.

“Teško se živi, ljudi su tjeskobni. Koronavirus ljude tjera u izolaciju, u samoću i to sve stvara tu neku depresivnost. Važni su svi oni koji mogu biti pokretači. I političari koji hoće nešto napraviti moraju izaći među narod. Odlučujuće pitanje je pitanje biračkog tijela. Ako ne pokrenemo biračko tijelo, ne osvijestimo ga koliko toliko, mada ima područja gdje se ono ne može osvijestiti. Mislim da itekako ima prostora za izbornu promjenu, da ovi izbori budu itekako povijesno bitni.”

Navodi da je djelovanje vjerskih službenika dosta pozitivno.

“Jako je teško da se suprotstave manipulaciji nacionalnih stranaka putem interneta. To je prostor gdje se itekako mogu zlorabiti religije.”

Kaže da je želja za osvetom najveći problem kada čovjek doživi tragediju.

“Možemo ići dublje u osvetu i produbljivati tu tešku situaciju. Vrlo je važno da onaj ko doživi tragediju u jednom trenutku stane i okrene. Mog tatu je ubilo zlo, sukob. Ja moram raditi za mir. Ja sam tu vrlo brlo napravio zaokret, meni je to bio pokretač za mir.”

O Interreligijskom horu Pontanima koji je slika Bosne kakva bi ona mogla biti, fra Mirković kaže: “Kad sam sa tim počeo to je bio šok. Ja sam htio šokirati ljude. Danas je jedan od mirovnih trendova međureligijsko razumijevanje. Religije se danas nevjerojatno približavaju. Cilj hora Pontamina je da šokiramo ljude.”