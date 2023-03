Foxov imperij na koljenima, kapaju novi detalji drame: Objavljena i prepiska koja bi mogla definirati izbore 2024.!

Još nas jako malo dijeli od toga da Trumpu prestanemo davati medijski prostor. Jedva čekam! Strastveno ga mrzim, napisao je nevjerojatno popularni i gotovo podjednako kontroverzni voditelj Fox Newsa Tucker Carlson jednom svom suradniku 4.januara 2021., nakon što je tjednima u svojoj emisiji, koju prati više od 3,5 milijuna Amerikanaca, gurao teoriju zavjere o izbornoj prevari zbog koje je bivši predsjednik izgubio reizbor.

Njihova je prepiska samo kap u moru dokaznog materijala koja je u sklopu tužbe kompanije Dominion Voting Systems postala dostupna široj javnosti, a koja objelodanjuje činjenicu da su zaštitna lica Fox Newsa plasirala laži o izbornoj prevari u koju ni sami nisu vjerovali.

Podsjetimo, tehnološka tvrtka Dominion Voting Systems prošli je mjesec protiv Fox Newsa pokrenula tužbu za klevetu, “tešku” 1,6 milijardi dolara, zbog neutemeljenih optužbi da je greška na softveru te kompanije kriva za izborni poraz Donalda Trumpa 2020. godine.

Unatoč tome što je glavna zadaća tužbe osvjetlati obraz kanadske kompanije, cijeli je slučaj privukao velik interes šire javnosti zato što je postao svojevrsni lakmus-papir posljedica koje bi medijske kuće mogle očekivati u slučaju da zbog slabe gledanosti počnu hotimično objavljivati neistine.

Drama u redakciji

Na stotinjak stranica dokaznog materijala razaznaju se konture drame koja se odvijala u redakciji Fox Newsa nakon što su producenti izbornog programa u novembru 2020. prvi proglasili pobjedu Joea Bidena u saveznoj državi Arizoni i time ga, de facto, proglasili pobjednikom, nakon čega je došlo do naglog pada gledanosti.

Naime, Trumpovi simpatizeri, koji su dotad gotovo religiozno pratili Fox News, sljedećih su se sedmica okrenuli drugim izvorima vijesti, poput protrumpovskog Newsmaxa, što je motiviralo cijelu upravu da pronađe kreativna rješenja za dizanje gledanosti.

“Radimo za kompaniju koja prezire konzervativce”, komentirala je tako svojim kolegama Laura Ingraham, popularna voditeljica na Fox Newsu čiju emisiju prati više od tri milijuna gledatelja, uredničku odluku da se proglasi Bidenova pobjeda u Arizoni.

S njezinom se procjenom složio i Sean Hannity koji je ogorčeno komentirao kako je život posvetio izgradnji baze svojih gledatelja, a sada “uopće ne zna što bi im rekao”. Tucker Carlson tada im je najavio da on dobar dio svog programa planira posvetiti strojevima za glasanje Dominion Voting Systemsa jer primjećuje kako Trumpovi birači u njima vide glavnog krivca za poraz “pa mu priča djeluje zanimljivo”.

Suvisli dokazi

“Cijela stvar mi djeluje totalno suludo. A Sidney Powell (odvjetnica i Trumpova simpatizerka) ne želi svoje optužbe (o izbornoj prevari) potkrijepiti nekim suvislim dokazom. Mrzim to. Sve nas čini paranoičnima i ludima, uključujući i mene”, napisao je Carlson u spomenutoj prepisci, na što je Ingraham odgovorila da je “Sidney totalna luđakinja” te da “ne zna tko je uopće još smatra suvislom sugovornicom”.

“Naši gledatelji su dobri ljudi i oni joj vjeruju”, na to je odgovorio Carlson, iz čega je između redaka dao naslutiti kako on ne vjeruje njezinim tvrdnjama, unatoč tome što joj je dao platformu u svojoj emisiji.

Objavljena prepiska dokazuje kako su i najviši dužnosnici korporacije bili dobro upućeni u laži koje su se emitirale u programu uživo. Rupert Murdoch, vlasnik višemilijunskog koncerna u čijem se portfelju nalazi Fox News, prošli je tjedan u izjavi pod prisegom priznao kako osobno nikada nije povjerovao u teoriju da su rezultati američkih predsjedničkih izbora bili namješteni, a u dokaznom materijalu nalazi se i mail sadržaja “mislim da su Sean (Hannity), Laura (Ingraham) i Tucker (Carlson) malo pretjerali”, koji je uputio Suzanne Scott, izvršnoj direktorici Fox News Medije.

Pravila igre za 2024.

Pravna služba medijske kuće je pod krinkom “povjerljivog sadržaja” od javnosti uspjela sakriti one najeksplozivnije detalje. Redakcija New York Timesa je na to uložila žalbu i čeka odluku nadležnog suda u Delawareu, pa bi i sljedećih tjedana mogli kapati novi sočni detalji drame.

Zbog Prvog amandmana, kojim se u SAD-u garantira sloboda govora, tužbe za klevetu gotovo je nemoguće dobiti. Bitka je još teža ako se proces vodi protiv medijskih kuća, kojima se zbog prirode posla u sklopu Prvog amandmana toleriraju i eventualne pogreške pri izvještavanju.

Međutim, američki pravni stručnjaci zbog puke količine kvalitetnog dokaznog materijala smatraju kako u slučaju Fox Newsa postoji realna šansa da se porotu uvjeri u najbitniju stavku cijelog slučaja – postojanje namjere pri obmanjivanju javnosti radi profita kompanije. Presuda u slučaju Foxa postavit će granice Prvom amandmanu američkog Ustava, ali će i definirati pravila igre kampanje za izbore 2024. godine.

Gdje će sada Trump naći medijsku podršku?