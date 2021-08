Forbes : Rihanna i zvanično milijarderka

Bogatstvo pop pjevačice Rihanne procijenjeno je na 1,7 milijarde dolara, što ju čini najbogatijom glazbenicom na svijetu, no glazba nije primarni izvor njezina bogatstva, objavio je časopis Forbes u srijedu.

Najveći dio bogatstva pjevačice rođene na Barbadosu, pravog imena Robyn Fenty, 1,4 milijarde dolara, proizlazi od 50 posto njezina udjela u kozmetičkoj liniji Fenty Beauty, izvijestio je Forbes.



Ostatak Rihanninog bogatstva dolazi od njezinog udjela u kompaniji Savage x Fenty za donje rublje te od prihoda koji zarađuje kao pjevačica i glumica, prenosi Hina.



Rihannina kozmetička tvrtka, od koje LVMH posjeduje drugu polovicu, poznata je po svome širokom rasponu za 50 tonova kože, uključujući i tamne tonove za žene tamne boje kože, što je bila rijetkost kad je tvrtka pokrenuta 2017. godine. Zbog toga je postala vodeća po pitanju uključivosti u toj industriji.



Pjevačica hita “Umbrella” i “Love the Way You Lie” druga je najbogatija zabavljačica iza Oprah Winfrey, dodaje Forbes.

