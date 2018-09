Florence udara bez milosti : Pola miliona ljudi bez struje, ulice u gradovima pretvorene u bujice, počele prve krađe (Video)

Uragan Florence udario je u petak u američko kopno donoseći jak pljusak i vjetar od 150 kilometara na sat u Sjevernu i Južnu Karolinu. Središte velike oluje, koja se prostire na 320 kilometara, prošlo je istočno od obalnog grada Wilmingtona, a ostavilo je najmanje pola miliona ljudi bez električne energije.

Mnoge ulice u gradovima na obalama dviju Karolina pretvorene su u divlje bujice, a golemi valovi zapljuskivali su otoke Outer Banks. Oko 26.000 ljudi nalazi se u 200 skloništa.

Nadležne službe upozorile su u petak da će Florence satima pustošiti istočnu obalu jer će se, zajedno s jakim pljuskom i vjetrom te pratećim poplavama, zadržati na tom području jedan dan. Osim imovine, u opasnosti su građani koji su se oglušili na nalog za evakuacijom, a najveća opasnost, kao i uvijek, nije od vjetra, nego od poplava, upozorili su stručnjaci.

U gradu Moreheadu u Sjevernoj Karolini razina mora podigla se za tri metra, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

U gradu New Bern spasioci su u nekoliko prvih jutarnjih sati izvukli 200 ljudi iz nadiruće vode, a oko 150 njih moralo je pričekati jer su uvjeti zbog poplave postali preopasni za spašavanje, javio je CNN.

– U samo nekoliko sekundi moja je kuća bila pod vodom visokom do pasa, a sada se popela do prsa – izjavila je za CNN Peggy Perry, jedna od zarobljenih u privatnoj kući u New Bernu. – Zarobljeni smo na tavanu – objasnila je. Iako nije poslušala nalog za evakuaciju, obitelj Perry poslušala je savjet vlasti da građani ostanu na visokim etažama svojih stanova, a neki su spas od poplava potražili na krovovima. Uhićeni su i prvi provalnici. Četiri osobe uhvaćene su u provali u napuštene stanove u okrugu Brunswick u Sjevernoj Karolini.

