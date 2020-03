Firme već bilježe uspjehe u dovođenju radnike iz regiona : Posao u Njemačkoj – mašinerija se uhodala

Novi njemački Zakon o doseljavanju kvalifikovanih radnika na snazi je tek nekoliko dana, od nedjelje 1. marta. No, neke njemačke firme već bilježe uspjehe u dovođenju radnike iz regiona.

„Od ponedjeljka je Paul Štruler ponovo u Njemačkoj. Prokurista firme za zapošljavanje radnika Mintajm hjuman risorsiz d.o.o. vikend je proveo u Srbiji. Od oktobra ta firma ima svoju kancelariju u Novom Sadu. U subotu je tamo održan drugi informativni susret.

Kao i prvi put, došlo je oko 50 osoba koje je firma preko te kancelarije pozvala. Na kraju je ostalo 29 njih koji će, kao stvari stoje, dobiti posao u Njemačkoj. Pozadina svega je Zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji je na snazi od 1. marta i olakšava imigraciju za ljude van EU iz zemalja kao što je Srbija“, piše list Lamperthajmer cajtung.

U ovom njemačkom listu se navodi dalje da firma „Mintajm“ svakodnevno osjeća nedostatak kvalifikovanih radnika. „To je razlog zbog kojeg smo išli u inostranstvo“, objašnjava Štruler. Prije sedam godina, ta firma iz Darmštata otvorila je svoju prvu filijalu u Španiji. Sada razmišlja o otvaranju novih kancelarija na Kosovu i u Litvaniji. Prošle godine je „regrutovala“ oko 50 stranih radnika, ove godine će ih biti oko 100, kaže Štruler.

„On dodaje da je potreba za kvalifikovanim radnicima tolika da od 150 do 170 radnika za privremeni rad, koliko ih ’Mintam’ ima pod ugovorom, svake godine trećina tih ljudi pređe u stalan radni odnos. U Hesenu tako, prema informacijama industrijske i trgovinske komore (IHK)trenutno nedostaje 28 000 kvalifikovanih radnika, a širom zemlje se, prema Saveznoj agenciji za rad, traži više od milion njih – samo u njegovateljskoj branši nedostaje oko 25 do 30 hiljada ljudi. Neke klinike već preotimaju jedna drugoj osoblje uz premije za prelazak u novi tim koje idu i do 5.000 eura“, piše njemački list.

Kada je riječ o zanatskim djelatnostima, Zanatska komora (HWK) prenosi da ni u jednoj branši nema dovoljno ljudi. „Potreba za radnicima je ogromna u kućnoj tehnici, te pogonima za proizvodnju životnih namirnica, u zdravstvenoj, ali i građevinskoj branši“, navodi predsednik HWK Bernd Ehiger.

Pomoć i tokom prvih šest mjeseci

Kandidati iz Novog Sada dolaze iz medicinskih profesija, piše Lamperthajmer cajtung – od ljekara, pa do negovatelja ili fizioterapeuta. Tu su i vozači autobusa i kamiona, stolari, hemičari, mehatroničari, inženjeri mašinogradnje i logistike, pa i industrijski knjigovesci. Osobe iz zemalja van EU zbog komplikovanih propisa ne mogu biti angažovane u firmama koje pozajmljuju radnike na određeno vrijeme, pa „Mintajm“ za njih traži samo poslove na regularnom tržištu rada.

Njemačka preduzeća prijavljuju „Mintajmu“ koja radna mjesta hoće da popune, i ta firma traži podesne radnike. „Oni najčešće dobijaju jake ugovore“, kaže Štruler. A „Mintajm“ preuzima sve administrativne poslove, prikuplja dokumenta, svjedočanstva i diplome, te potvrde o završenim kursevima njemačkog jezika, i na kraju podnosi u njemačkim ambasadama i konzulatima zahtjev za vizu.

Tokom prvih šest mjeseci u Njemačkoj, ona pomaže novopridošlima, na primjer, u traženju stana ili pri otvaranju tekućeg računa. „Zakon ima više od 130 strana. Zahtjevi su kompleksni“, a tome treba dodati i propise u zemljama porijekla. Preduzećima se ne isplati da sama sređuju sve te stvari. Uve Feterlajn, glavni direktor IHK, kaže da su „svakom trećem preduzeću potrebni podrška i više informacija“

U Njemačkoj, prema podacima Savezne agencije za rad, nedostaje više od milion kvalifikovanih radnika

Procedura – za svakog pojedinačno

To se pokazalo i na informativnom sastanku sa početka ove priče. Za uspjeh je najvažnije da se na nadležnim mjestima angažuje dovoljno osoblja, kako bi procedura za svakoga pojedinačno mogla da se završi bez zastoja, dodaje Dirk Viduh, direktor Saveza preduzeća Južnog Hesena.

A Paul Štruler kaže: „Baš nas zanima kada će naši ljudi moći da počnu s radom“. I njegov rad iziskuje mnogo, no on pravi dobar posao – uzima procenat od godišnje plate svakog radnika koji se zaposlio zahvaljujući „Mintajmu“. I ne želi da pominje konkretne sume. U krugovima bliskim branši se pominje 20 do 30 odsto – već prema konkretnom zanimanju, prenosi njemački list Lamperthajmer cajtung.

Ubrzane procedure

Novi zakon o doseljavanju kvalifikovanih radnika važi od 1. marta . Uslov za zapošljavanje je da svjedočanstvo ili diploma budućeg radnika budu priznati u Njemačkoj prije nego što dotična osoba dođe u tu zemlju, da ona završi kurs njemačkog na nivou B2, a dozvoljen je i dolazak u Njemačku na šest mjeseci sa ciljem traženja posla – ukoliko kandidat za to vrijeme sam može da finansira troškove života.

Stručnjaci iz IT-branše ne moraju da podnose diplome, ali moraju imati tri godine radnog iskustva i očekivan mjesečni prihod od najmanje 4.020 eura. Doseljenici stariji od 45 godina moraju imati platu veću od 3.685 eura ili dokaz o osiguranju za slučaj smrti, invaliditeta ili druge vrste osposobljenosti za rad. Da bi izdavanje viza išlo brze, u njemačkim konzulatima i uredima za strance osoblje dobija pojačanje.

