Financial Times : Trump upozorava Kinu i prijeti Sjevernoj Koreji

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će “riješiti” nuklearnu prijetnju koju predstavlja Sjeverna Koreja “sa ili bez pomoći Kine”. Međutim, nije objasnio šta to tačno podrazumijava, ali je na pitanje novinara Financial Timesa, može li u tome uspjeti sam, odgovorio “potpuno”.

“Ako Kina neće da riješi Sjevernu Koreju, mi ćemo. To je sve što ću vam reći”, rekao je Trump u intervjuu za britanski dnevnik Financial Times, nekoliko dana prije nego što će u svom resortu, Mar-a-Lago na Floridi, u četvrtak ugostiti kineskog predsjednika Si Đinpinga.

“Kina ima veliki uticaj na Sjevernu Koreju. I Kina će ili odlučiti da nam pomogne sa Sjevernom Korejom, ili neće. Ako to učine biće to veoma dobro za Kinu, a ako ne, to neće biti dobro ni za koga”, rekao je Trump.

Na pitanje da li to znači unilateralnu akciju “jedan na jedan”, Trump je odgovorio: “Ne moram reći ništa više”, te pojasnio svoju suzdržanost.

“Neću vam reći. Znate, ja nijesam SAD iz prošlosti kada smo vam govorili gdje ćemo da udarimo na Bliskom istoku”, naveo je prvi čovjek SAD-a.

Sve se događa u momentu kada se spekuliše da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti još jedan nuklearni raketni test koji bi mogao koincidirati sa razgovorima Trump – Đinping.

Trump će ugostiti kineskog predsjednika Si Đinpinga u četvrtak i u petak na Floridi i očekuje se da će jedna od glavnih tema njihovih razgovora biti Sjeverna Koreja, ali i kineske ambicije u Južnom kineskom moru i, naravno, trgovinski odnosi dvije zemlje.

Predsjednik SAD-a je rekao da ima “veliko poštovanje” prema Si Đinpingu i “veliko poštovanje prema Kini”.

“Ne bi bilo potpuno iznenađenje ako učinimo nešto veoma dramatično i dobro za obje naše zemlje i tome se nadam”, rekao je američki predsjednik.

Na pitanje šta bi moglo motivisati Kinu da pomogne Trump je odgovorio: “Mislim da je trgovina podsticaj. Uvijek je sve u trgovini”.

Trump nije želio da elaborira ono što je nagovještavao tokom svoje predizborne kampanje da “želi da održi razgovore sa nepredvidljivim liderom Sjeverne Koreje, Kim Džong Unom uz hamburger”.

Postoje ozbiljna strahovanja da bi Pjongjang koji je u posljednjih godinu dana izveo seriju testova, mogao na kraju razviti nuklearne rakete dugog dometa koje mogu stići do kopnenog dijela SAD-a.

Mjesec dana prije toga, američki ministar odbrane James Mattis je upozorio da bi svaka upotreba nuklearnog oružja od strane Sjeverne Koreje imala “neupitan odgovor”.

Opasnost od unilateralne akcije

U svakom slučaju, navodi BBC, generalno vlada mišljenje da bi vojna akcija protiv Sjeverne Koreje vodila do veoma velikog broja vojnih i civilnih žrtava.

Američki zvaničnici naglašavaju da se mogućnost vojne opcije protiv Sjeverne Koreje razmatrala decenijama, ali da im je mnogo poželjniji kurs dalje vršenje pritiska na Sjevernu Koreju da odustane od razvoja nuklearnog programa uz korištenje sankciija i drugih diplomatskih mjera.

Diplomata Christopher Hill, bivši američki ambasador u Južnoj Koreji, koji je ranije vodio šestostrane pregovore o nuklearnom programu Pjongjanga, upozorio je Trumpa protiv preduzimanje bilo kakve unilateralne akcije protiv Sjeverne Koreje.

“Opcija da taj problem rješavamo sami nije nimalo privlačna i često se u takvom slučaju pribjegava vojnom rješenju, za šta je nepotrebno reći da predstavlja veliku opasnost”, istakao je Hill za BBC Radio 4.

Hill je rekao da će, po svemu sudeći, Trump tokom susreta sa kineskim predsjednikom pokušati da nametne svoj ton, dodajući da se njegovi komentari ne mogu odbaciti kao “hvalisanje”, jer “nam je već poznato da je Trump pokušavao da primijeni politiku koja se inicijalno tumačila samo kao hvalisanje”.

