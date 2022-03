Filozof Boris Buden tvrdi : Putin je ispao “korisna budala” Zapada (VIDEO)

Univerzitetski profesor, filozof, publicista i teoretičar kulture Boris Buden gostovao je u emisiji Izvan okvira. Govorio je o ratu u Ukrajini, naglasivši da će ruska agresija na Ukrajinu doprinijeti završnici formiranja ukrajinske nacije.

Buden je mišljenja da rat koji se vodi u Ukrajini koristi svima osim Vladimiru Putinu, Rusima i onima koji će u njemu stradati.

“Uzimimo za primjer samu Ukrajinu za koju znamo da je dugi niz godina bila u nestabilnoj situaciji: jedan dio govori ruski, drugi ukrajinski; imali su pobunu u jednom i u drugom smjeru. Međutim, ako ta nacija – ukrajinska nacija – nije bila oformljena, onda se to dešava baš sada, zahvaljujući agresiji jer ništa ne povezuje naciju tako dobro kao krv koja se prolijeva. Zvuči tragično, ali upravo Putin dovršava izgradnju ukrajinske nacije”, rekao je univerzitetski profesor filozofije Boris Buden u programu N1 naglasivši da je sada došlo do jedinstva unutar Evropske unije kakvo do sada nije viđeno.

Došlo je do jedinstva u Evropskoj uniji kakvo do sada EU nije doživjela, smatra Buden.

“Pogledajte i SAD – gledali smo one strašne scene poraza u Afganistanu, najduljeg i najskupljeg rata koji je vodila ta država, koji je tako sramotno završio; to se zaboravilo. Niko ne misli na to. Ne govorimo ni o Iraku i svemu što se ondje dogodilo. A ne treba zaboraviti ni to da postoji ogroman vojno-industrijski kompleks kojemu je rat ne samo izazov, već i mogućnost nove kapitalističke akumulacije, nove proizvodnje. Rekao sam da je pucanje šampanjskih čepova u tom industrijskom kompleksu vjerovatno bilo glasnije od ruskih topova u trenutku kad je krenuo rat. Postoji mnogo onih kojima je taj rad koristan u političkom i ideološkom smislu”, rekao je za N1 poručivši da smo sada svi shvatili da granice Evrope završavaju tamo gdje počinje neprijatelj.

“U Evropskoj uniji, u ideološkom smislu, sad se zna gdje su granice. Nisam očekivao da će Putin pokrenuti taj rat upravo iz tih razloga, i nije mi jasno što će on time dobiti”, rekao je filozof Buden.

Univerzitetski profesor na pitanje da li misli da se NATO trebao širiti na Istok, odgovara kako smatra da je iza nas vrijeme kada je to bilo moguće, te da on misli kako ga je trebalo rasformiti, no da sada to više nije moguće.

“Rat u Ukrajini naknadno daje razlog za proširenje NATO-a na istok. To je Putin postigao – dao je NATO-u moralno i strateško opravdanje za širenje na istok. Ali do ovog rata NATO nije imao to opravdanje”, rekao je Buden dodavši da je Vladimir Putin ispao “korisna budala”.

“Upozoravam da previše svi psihologiziraju i personificiraju rat. Imamo smiješnu situaciju da je na jednoj strani Zapad kao slobodan svijet, a na drugoj strani Vladimir Putin. Svak bi se nad tim trebao zapitati, da li je to moguće”, rekao je filozof i publicista dodavši da je Zapad u teškoj krizi.

