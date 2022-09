Film “Balada” cilja na Oskara: Redateljica Aida Begić za Oslobođenje otkriva proces do užeg izbora

– Vrlo sam sretna. Jutros me prijatno iznenadila ta vijest. Još nisam došla do one faze u danu kada ću malo sjesti da se slegnu utisci. U suštini, Bosna i Hercegovina svake godine predloži neki film, ovo je tek prva faza kada je ispred BiH kao prijedlog otišla “Balada”. Sljedeći krug je da se napravi uži izbor od svih filmova koji su iz svih država predloženi. Pa onda od užeg izbora, eventualno da se uđe u pet nominiranih. To je višemjesečni proces i putovanje na koje krećemo onako svi zajedno, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati. Mi smo mala kinematografija. Toliko je teško uopšte ući u neku kratku listu a kamoli doći u pet nominiranih. Tako da, potrudit ćemo se, a ne smijem ništa obećati, istakla je Begić.