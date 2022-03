Filip David : Sve podsjeća na 1939. godinu i ideje koje mogu uništiti čovječanstvo

Plakao je u opkoljenom Sarajevu, osnivao Beogradski krug, ustajao protiv Slobodana Miloševića i velikosrpskog nacionalizma, a danas strahuje ne samo nad sudbinom regije, već i čovječanstva.

Filip David (82), književnik, esejista i dramaturg, “moralna vertikala savremenog srbijanskog društva”, jedan od “kvarteta kojeg u sačinjavali Danilo Kiš, Mirko Kovač i Borislav Pekić”, kaže da ga Europa podsjeća na onu u osvit Drugog svjetskog rata na čijem početku je i sam rođen u jevrejskoj porodici u Srbiji

„Teško je predvidjeti sve moguće posljedice. Ja lično ne vjerujem da može doći do nekog rata nuklearnim oružjem, jer bi to bilo čisto ludilo i uništavanje čovječanstva. Jasno je svima da će sve ovo ostaviti velike posljedice na ekonomskom, finansijskom planu, mentalnom planu… Živimo u jednom periodu istorije kada nas pogađaju velike katastrofe koje su i prirodne, ali i neke proizvedene ljudskom voljom ili ljudskom nepažnjom“, priča David za Radiosarajevo.ba, govoreći o agresiji Rusije na Ukrajinu, te nastavlja:

„Posljednje godine raspada Jugoslavije, padnemije, mogućnost nekog novog hladnog rata, život postaje skupa i neizvjesna stvar. Ja sam ušao u neke ozbiljne godine i vidim da je život samo izlazak iz jedne i ulazak u neku novu krizu. Tu smo gdje smo, moramo biti oprezni, moramo biti pažljivi, budućnost je vrlo neizvjesna u svakom pogledu. Ja se, ipak, nadam…“.

Duginove ideje

Govoreći o Europi danas podvlači da sve podsjeća na 1939. godinu kada je počeo Drugi svjetski rat.

„Tada je Njemačka napala Poljsku sa nekim sličnim obrazloženjima da štiti svoju manjinu (kao danas Rusija Ukrajinu, op.a.). Na nevjerovatan način se neke stvari ponavljaju. Ali ja sam skretao pažnju još prije više godina. Čitajući tekstove ruskog savjetnika Aleksandra Dugina o tome da treba obnoviti rusko imperijalno carstvo… Duginovi tekstovi govore o Euro-Aziji kao nekoj novoj tvorevini koji treba da uništi zapadnu civilizaciju. To je velika opomena! U ovom što se sada događa ima dosta onoga što su bile želje i preporuke upravo Dugina“, rekao je David.

Prema njegovim riječima, to je ultradesni nacionalizam, „najgoreg i najopasnijeg tipa“, koji, zapravo, na neki način može da uništi čovječanstvo!

„Duginove teze imaju veliki utjecaj, pošto su povezane s pravoslavljem i religijom, na naše ultradesničare, koji su prihvatili dosta tih teza. Tu ja vidim jednu veliku opasnost za neku budućnost i ovog regiona, koliko će te ideje opstati. Ako opstanu, bogami možemo samo da se nadamo, da želimo da proživimo barem jedan period u miru“, dodao je sagovornik portala Radiosarajevo.ba.

Pozicija Srbije

Komentirajući poziciju u kojoj se danas nalazi Srbija, ali i pojedine opasne ideje poput onih predsjedničkog kandidata Boška Orbadovića, lidera profašističkih „Dveri“ o opravdanosti intervencije Vojske Srbije u BiH „u slučaju agresije iz Sarajeva“, po uzoru na Ukrajinu, David kaže:

„Svaka poruka koja se šalje, svaka nova, ma koliko luda i opasa ideja da se pojavi, ona brzo obiđe čitav svijet. Nove tehnologije omogućavaju da ono što je prije mjesecima trebalo da bi došlo do drugog kraja svijeta, sada se praktično proširi u jednom satu. Ne vjerujem da smo u toj vrsti opasnosti o kojoj govorim. Sve zavisi kako će se ovaj ukrajinski scenarij odvijati“.

No, dodaje, ako se pokaže da u pozadini stoje te ideje Aleksandra Dugina, upozorava on, onda je opasnost velika.

„Prvo da se rat proširi na baltičke zemlje, a iz baltičkih zemalja da se proširi i na ovo naše krajeve. Teško je biti prorok zato što nekih od tih scenarij su zaista katastrofalni i liče na Apokalipsu opisanu u starim knjigama. Ja sam uvijek bio i optimista, ma koliko situacija bila teška. Ipak, vjerujem da razum na kraju krajeva mora nadvladati“, naveo je on.

Politika „srpskog sveta“

Govoreći o politici Milorada Dodika , člana Predsjedništva BiH, David kaže da je ona opasna.

„Opasna je utoliko što se proširila ona teza o „srpskom svetu“, a mi vidimo da je Vladimir Putin govori o „ruskom svetu“. Govoriti na taj način i tim rječnikom, to je dolijevanje ulja na vatru. Što se tiče Dodika, ta opasnost jeste stalna. Dodik nema nekih ozbiljnih uvjerenja. Znamo da je počeo kao demokrata, uz podršku Amerike, EU i međunarodne zajednice, a sada se pretvorio u nacionalistu, i to najprizemnijeg.

Meni se čini da on tu ima nekih drugih razloga. Da on štiti ne samo političku poziciju nego i imovinu koju je stekao. Tu je u pitanju jedan čisti interes i (zato) ne vjerujem da je RS mjesto gdje može doći do nekog velikog požara. Postoje druga mjesta. Postoji Ukrajina, postoji Kosovo, na koja treba obratiti pažnju. Vjerujem nemam druge utjehe nego da razum u najtežim situacijama mora nadvladati ako želimo da opstanemo kao ljudi, kao čovječanstvo, ne samo kao region i Europa“, zaključio je David.

Faruk Vele