Fikret Abdić u Sarajevu : Fikret Abdić: Svojom knjigom uzdrmaću bh. javnost, sudovi su rekli svoje !

Nakon 23 godine, Fikret Abdić je boravio danas u Sarajevu gdje je preuzeo certifikat CIK BiH kao novoizabrani načelnik Velike Kladuše.

On je u svojoj prvoj izjavi najavio kako će uskoro izdati knjigu koja će “uzdrmati bh. javnost a u kojoj obrazlaže svoju ulogu u ratu“. Rekao je da će u toj knjizi iznijeti argumente i dokaze .

Zbog prisustva Abdića, općinski načelnici s područja Unsko-sanskog kantona i gradonačelnik Bihaća su, tokom pomenute ceremonije izašli iz sale , pokazujući tako svoje nezadovoljstvo.

“On ne može da sjedi sa nama”

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je kazao novinarima da su danas svi općinski načelnici s područja Unsko-sanskog kantona i gradonačelnik Bihaća izlaskom iz sale pokazali svoj stav prema Fikretu Abdiću kao izabranom načelniku Općine Velika Kladuša.

– Mi smatramo da on, ne samo da ne treba da dobije certifikat, ne samo da ne treba da bude načelnik Velike Kladuše, on ne može da sjedi sa nama, on ne treba da bude ni u BiH, njegovo mjesto je sasvim njegdje drugdje. Radi se o ratnom zločincu i mi nismo smjeli doći u situaciju da se uopće može kandidovati za načelnika, kazao je Fazlić.

Predsjednik CIK-a BiH Ahmet Šantić je na početku ceremonije, obraćajući se izabranim zvaničnicima, kazao da se nada i vjeruje da će opravdati povjerenje koje su im glasači dali te im je poželio puno sreće i uspjeha u mandatnom periodu.

On je naveo da su potvrđeni rezultati lokalnih izbora 2016. godine objavljeni u Službenom glasniku BiH 1. novembra ove godine.

Podsjetio je izabrane zvaničnike na zakonsku obavezu dostavljanja izjave o imovinskom stanju koju su dužni dostaviti CIK-u BiH do 2. decembra.

– Sve načelnice, odnosno načelnici i gradonačelnici koji danas lično preuzmete uvjerenje o dodjeli mandata dužni ste potpisati i izjavu o prihvatanju mandata – naveo je Šantić.

73 općinska vijeća, 57 skupština općina, 130 načelnika…

Podsjetio je i na zakonski rok za konstituiranje općinskih vijeća, odnosno skupština opština 30 dana od dana objave potvrđenih izbornih rezultata, kako je to propisano prije svega poslovnicima o radu jedinica lokalne samouprave.

– Ono što priostiče kao obaveza iz odredbi Izbornog zakona BiH jeste, prije svega obaveza koja se odnosi na Grad Sarajevo, odnosno Grad Istočno Sarajevo, obaveza u smislu da u roku od 15 dana od konstituisanja gradskih općina treba da se izvrši konstituisanje gradskih vijeća, podsjetio je Šantić.

CIKBiH potvrdio je rezultate lokalnih izbora za: 73 općinska vijeća, 57 skupština općina, 130 načelnika, četiri gradska vijeća, šest skupština gradova, 10 gradonačelnika i Skupštinu Brčko Distrikta BiH.

“Sudovi u BIH i Hrvatskoj su dali svoj sud, ja nakon ovoga tražim sud javnosti“, rekao je Abdić koji nije govorio o svojim prvim potezima kao načelnika kazavši samo da “sve što je u životu radio, da je u svemu bio dobar“.Podsjećamo, zbog djelovanja tokom rata i ratnih zločina, Abdić je osuđen na sudu u Karlovcu na 20 godina zatvora, ali je nakon odslužene 2/3 kazne izašao na slobodu.

(Kliker.info)