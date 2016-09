Fijasko Bijele kuće : Kongres odbio Obamin veto o 11. septembru

Nakon Senata i Zastupnički dom američkog Kongresa odbacio je u srijedu veto predsjednika SAD-a Baracka Obame na zakon koji bi omogućio rođacima žrtava napada od 11. septembra 2001. da tuže Saudijsku Arabiju.

Rezultat glasanja je bio uvjerljiv, pri čemu je 348 članova Zastupničkog doma bilo za odbacivanje veta, a 76 protiv, prenosi Tanjug agenciju Reuters.

Ranije je Senat velikom većinom odbacio veto predsjednika Baracka Obame na zakon koji omogućava obiteljima žrtava napada 11. septembra 2001 godine da tuže Vladu Saudijske Arabije.

Bijela kuća je u srijedu napala gotovo jednoglasnu odluku američkog Senata da odbije veto predsjednika Baracka Obame na zakon koji bi dozvolio rođacima žrtava terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. da za to tuže vladu Saudijske Arabije.

Odnosi s Rijadom

“Ovo je najveća sramota koju je Senat SAD-a učinio vjerojatno još od 1983.”, rekao je novinarima glasnogovornik Bijele kuće Josh Earnest, podsjećajući na posljednji slučaj, kada je Senat uz veliku većinu glasova odbio predsjednički veto, prenosi Tanjug.

Senat je u svibnju jednoglasno usvojio “Akt o pravnim mjerama protiv sponzora terorizma”, prenosi Reuters.

Protivnici tih mjera tvrde da bi to moglo dovesti do zategnutih odnosa sa Saudijskom Arabijom, kao i do uzvratnih mjera, na čijoj meti bi se našli američki državljani ili kompanije u drugim zemljama.

Ranije je predsjednik SAD-a Barack Obama najavio da će staviti veto na takve mjere, priopćila je Bijela kuća.

