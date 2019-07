Festival Slovo Gorčina okupio ljubitelje pisane riječi i u Stolac donio niz kulturnih događaja

U sklopu Festivala kulture Slovo Gorčina u Stocu je u prethodna tri dana održan niz kulturnih i umjetničkih događaja.

Kako javlja Klix.ba festival je na nekropoli stećaka Radimlja u petak otvorio Robert Pehar i sve prisutne ostavio bez daha recitujući stihove Amira Brke, a u režiji Tanje Oručević. Nakon toga je Edin Pobrić govorio o značaju poezije Amira Brke. Istu večer je dvojac Basheskia i Edward EQ nastupio u dvorištu Đulhanumine kuće i gostima poklonili muzičko-vizuelni spektakl uz firedance.



U subotu je u Makovoj hiži upriličena promocija “Izabranih djela Zuke Džumhura”, koja je objavila izdavačka kuća Buybook, povodom 30 godina od smrti našeg velikog putopisca i karikaturiste. Damir Uzunović i Goran Samardžić su na slikovit i duhovit način pričali o životu ovog velikog čovjeka nakon čega je na okruglom stolu pod nazivom “Književni časopis- zaboravljeni medij” promovisan dvobroj biltena Slovo Gorčina koju su uredili Matija Bošnjak i Nenad Rizvanović. Almir Bašović, Bošnjak i Rizvanović su govorili o značaju književnih časopisa nekad i danas te predstavili časopise Život, Behar i Journal.



Ovogodišnji Stolački ljetni univerzitet održan je u saradnji sa Fondacijom Friedrich Eber u sklopu projekta SEE Democratic Left (Demokratska ljevica jugoistočne Evrope), a čija je ovogodišnja tema “Otpor”. Predavači na univerzitetu su bili Štefica Galić, Dragan Markovina i Tomislav Brlek. Galić je na vlastitom primjeru kroz cjeloživotni angažman pokazala šta to znači otpor, Markovina je govorio o otporu kroz lijeve političke opcije, a Brlek o otporu u književnosti.



Važna stavka festivala su i izložbe “Tragovi i oblici” Edina Numankadica i “Žena kao voda” Erola Čolakovića-Šehića. Postavke će se zadržati u Stocu u prostorijama Šipada i nekoliko dana nakon festivala.



U subotu navečer je u prekrasnom ambijentu dvorišta Đulhanumine kuće dodijeljena nagrada Mak Dizdar. Ovogodišnji dobitnik je mladi pjesnik Vernes Subašić za rukopis “Papagaj sloboda”.Subašić je stao uz rame Mile Stojića, predsjedavajućeg žirija i svih ostalih značajnih pjesnika koji su svojevremeno osvojili ovu nagradu. Drugu nagradu osvojila je Maša Živković, a treću Tihana Gambiraža.



Na kraju drugog dana festivala Rundek kvartet je upriličio večer za pamćenje pod zvjezdanim stolačkim nebom.



U nedjelju ujutro promovisana je zbirka poezije “Prostori” autorice Željane Vukanac, prošlogodišnje dobitnice nagrade Mak Dizdar. Vukanac je istakla da ju je ova nagrada približila književnom svijetu i pomogla joj da postane dio scene koju je do prošle godine samo posmatrala.



Ovogodišnji festival kulture Slovo Gorčina završen je predstavljanjem bh. pjesnikinja Tanje Stupar Trifunović i Adise Bašić, koje su čitale svoju i poeziju Feride Duraković, te koncertom grupe Konvoj.