Festival kulture u Stocu : Predstavljen bogat program festivala “Slovo Gorčina”

Povodom najave festivala kulture “Slovo Gorčina”, danas je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program i vizuelni identitet festivala.

Festival “Slovo Gorčina” bit će držan u Stocu od 27. do 29. jula, a na današnjoj konferenciji objavljen je i poziv za učešće na Stolačkom ljetnom univerzitetu, te predstavljena crowdfunding kampanja festivala.

„Cilj organizatora “Slovo Gorčina” je održavanje kontinuiteta s gotovo pedesetogodišnjom tradicijom ovog festivala, uz nastojanje da on povrati nešto od izuzetno visokog statusa koji je uživao u prvih dvadeset godina svog postojanja, od 1971. do 1991. godine. Na ovaj način, “Slovo Gorčina” nastoji realizirati viziju koju je Mak Dizdar spomenuo u jednom razgovoru iz 1970. godine: “ …Stolac bi, prema mojoj zamisli, trebalo da bude domaćin Orfejevih dana, jer je ovo mediteransko područje, a priča o Orfeju i Euridiki je mediteranska. To bi bio skup eminentnih jugoslovenskih kulturnih radnika i književnika i to bi bila kulturno-turistička manifestacija…” istaknuto je na današnjoj konferenciji na kojoj su učestvovali su Nenad Rizvanović, umjetnički savjetnik festivala, Bor Dizdar, grafički dizajner festivala, te Semir Zekić, član, i Gorčin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora udruženja “Slovo Gorčina”.

Po prvi put nakon 1991. godine, programi festivala će se održavati unutar zidina srednjovjekovnog grada Vidoškog u centru Stoca.

U sklopu festivala kulture “Slovo Gorčina”, od 27. do 29. jula 2018. godine u Stocu će biti održan prvi Stolački ljetni univerzitet za koji se možete prijaviti do 17. juna. Tema ovogodišnjeg ljetnog univerziteta jeste život i djelo Maka Dizdara, o kojima će se razgovarati u sklopu četiri predavanja: „Mak Dizdar i književni kanon(i)“, „Gdje je nestala Kosara: žene u bosanskohercegovačkoj književnosti“, „Mak Dizdar iz pjesničke perspektive“ i „Život Maka Dizdara“.

O ovim temama govorit će, između ostalih, i Amila Buturović sa Univerziteta York u Torontu, Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Adrijana Vidić sa Sveučilišta u Zadru i Vladislava Gordić Petković sa Univerziteta u Novom Sadu.

Na Stolačkom ljetnom univerzitetu predviđeno je učešće deset stolačkih i deset gostujućih studenata i studentica (iz BiH i drugih zemalja).

Također, Festival kulture “Slovo Gorčina” raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade “Mak Dizdar” za prvu neobjavljenu knjigu poezije. Pravo učešća na konkursu imaju autori i autorice do 35 godina koji pišu na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i nemaju objavljenu knjigu pjesama.

Svi zainteresirani mogu konkurisati do 1. jula, a za najbolje rukopise obezbijeđene su i nagrade.

Prva nagrada u iznosu od 500 eura, statueta Gorčina, objavljivanje knjige pjesama, druga nagrada od 250 eura i treća od 150 eura.

U nastavku pogledajte program ovofodišnjeg festivala.

Petak, 27. juli

19:00 Otvaranje festivala: recital poezije Maka Dizdara, Šarića kuća

19:30 Otvaranje izložbe: Stećci u savremenoj umjetnosti, Šarića kuća

20:30 Književna večer: gost-autor Otto Tolnai

Proglašenje dobitnika nagrade “Mak Dizdar”, Vidoški

21:30 Orfej sluša radio, radiofonijska predstava, Kazalište Marina

Držića, Vidoški

23:00 After party: DJ Mili Sefic, DJ HigheR, Kafe bar Nota

Subota, 28. juli

od 10:00 druženje i promocije knjiga u Šarića kući

18:00 Stolački ljetni univerzitet: “Mak Dizdar i književni kanon(i)”, Šarića kuća

19:00 Stolački ljetni univerzitet: “Gdje je nestala Kosara: žene u

bosanskohercegovačkoj književnosti”, Šarića kuća

20:00 Večer savremene književnost, Šarića kuća

21:00 Miroslav Tadić, “Tužbalice, igre i uspavanake”, koncert, Vidoški

22:00 Balade Petrice Kerempuha, glazbena predstava, Veno

Mušinović i Mokre Gljive, Zagreb Vidoški

23:00 After party: DJ Mili Sefic, DJ HigheR, Kafe bar Nota

Nedelja, 29.juli

10:00 Promocija knjige Lutanje Aleksandre Jovičić,

dobitnice nagrade “Mak Dizdar” 2017. godine Makova hiža

18:00 Stolački ljetni univerzitet:

“Mak Dizdar iz pjesničke perspektive”, Šarića kuća

19:00 Stolački ljetni univerzitet: “Život Maka Dizdara”, Šarića kuća

20:00 Večer stolačkih pjesnika, Šarića kuća

21:00 Gitarijada (program U.G. Iskra), Kamp

