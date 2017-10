Fazlagić, Marić i Bolić: Kakva je budućnost nogometne reprezentacije BiH

Očekivanja navijača nogomentne reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu ispunjena. Bh. selekcija nije se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji, iako su nakon domaćeg poraza od Belgije sa 3:4, ostale šanse koje spadaju u domen puke teorije, na osnovu koje bi se Zmajevima trebali poklopiti nevjerovatni rezultati u posljednjem kolu kvalifikacija da bi prošla u baraž.

Tako će Zmajevi ostati na jednom plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, a utakmica sa Estonijom u utorak u Tallinu, označit će završetak desetih neuspješnih kvalifikacija za velika takmičenja u kojima je BiH igrala, počev od prvih kvalifikacija za SP 1998. u Francuskoj do posljednjih. BiH je pružila žestok otpor Belgijancima, koji su najefikasnija selekcija evropske zone kvalifikacija za SP sa 39 pogodaka i šteta je što nije ostvarila pozitivan rezultat u odličnoj utakmici koja je obilovala golovima, preokretima i šansama na obje strane. Ovo je bio treći poraz bh. tima u kvalifikacijama za SP i prvi domaći poraz od Crvenih đavola u osam međusobnih kvalifikacionih mečeva. BiH je treća sa 14 bodova u grupi H i učinkom od četiri pobjede, dva remija i tri poraza, uz gol-razliku 22:12 i vjerovatno će završiti kvalifikacije na trećoj poziciji.

Naši sagovornici, poznati asovi bh. nogometa, Enver Marić, Mirsad Fazlagić i Elvir Bolić, slažu se u konstataciji da su kvalifikacije izgubljene ranije, a ne protiv favorizovane Belgije, koja zauzima peto mjesto na rang-listi FIFA-e, u meču odigranom na lošem i blatnjavom terenu stadiona Grbavica.

BiH oštećena

Nekadašnji legendarni golman Veleža i reprezentacije Jugoslavije Enver Marić izjavio je da je utakmica sa Belgijom bila zanimljiva, sa sedam golova.

“Bosna i Hercegovina je dala tri gola, a oštećena je sudijskim odlukama. Reprezentativac Belgije Yannick Carrasco, koji je kasnije postigao gol i asistirao, trebao je prije toga dobiti crveni karton jer je napravio faul nad Darijom Đumićem, vukavši ga za dres sa dvije ruke. Tako je sudija direktno uticao na rezultat, a da je igrač BiH načinio prekršaj za drugi žuti karton, sigurno bi bio isključen. Ne valja se vaditi na sudiju, no on ne bi oprostio da se isti takav prekršaj desio na drugoj strani. BiH se borila, no teren koji je bio ispod nivoa nije dozvolio kontrolu lopte i brze akcije. Priliku smo propustili u meču protiv Kipra, u kojem smo poraženi sa 2:3 i protiv Grčke, kada smo primili gol u posljednjoj sekundi (1:1). Ostaje da čekamo naredne kvalifikacije“, naglasio je Marić.

Prema njegovom mišljenju, BiH zadugo neće otići na veliko takmičenje, a pad reprezentacije počeo je smjenom Safeta Sušića sa pozicije selektora.

“Nevjerovatna je kampanja vođena protiv Papeta, koji nas je odveo na prvo Svjetsko prvenstvo u historiji. Kampanju su najprije pokrenuli pojedini novinari jer Pape nije tip koji voli pričati i sjediti sa njima u slobodno vrijeme. On kaže šta je potrebno na press konferencijama, a to nije odgovaralo nekima i poveli su kampanju protiv njega. Tome su se priključili i ljudi koji su odlučivali o selektoru i sada je samo gore, jer šta smo dobili? Nevjerovatno je kako je Sušić otjeran od ljudi koji se prave da znaju sve, pogotovo u nogometu, a nemaju pojma, niti znaju odgovor na jedno pitanje“, kaže on.

Leteći Mostarac, kojeg su tako zvali zbog čudesnih odbrana i jedan od rijetkih golmana koji je bio izabran za najboljeg igrača bivše Jugoslavije, istakao je da se nije smjelo dopustiti da teren bude u onakvom stanju kada smo ga pitali da prokomentariše izjavu nogometaša Belgije i Manchester Citya Kevina de Bruynea da odavno nije igrao na gorem terenu i da je imao sedam godina kada je posljednji put igrao na onakvom terenu.

“Tako je to kod nas. Da ima para, nova trava bila bi stavljena za sedam dana. Ljudi iz Željezničara uradili su sve da teren bude odličan, ali je velika kiša učinila da ga ne mogu održati u optimalnom stanju“.

Marić smatra da treba sačekati žrijeb kvalifikacionih grupa za Euro 2020., koji će biti održan 2. decembra 2018. u irskom Dublinu.

“Potrebno je uraditi plan. Ne smije se ponoviti da igrači kao protiv Kipra ne znaju šta treba raditi i kako se postaviti kada vode 2:0. Oni moraju sami na terenu da se prestroje i ubrzaju igru, a ne da čekaju da im to selektor kaže. Dok im to kaže, prođe voz“, tvrdi Marić.

Bivši kapiten bh. reprezentacije Elvir Bolić znao je da će utakmica sa moćnom i kvalitetnom selekcijom Belgije biti teška.

“Potajno sam se nadao da Belgijanci, koji su prije ovog meča izborili plasman na Mundijal, neće biti 100 posto u utakmici, no odigrali su vrhunski. Mi smo odigrali dobro, s obzirom na snagu Belgije, a igrali smo bez Miralema Pjanića i još nekoliko igrača. Bilo je nerealno očekivati da možemo pobijediti Belgiju, koja je kvalitetnija i organizovanija, a problem je što nam je ova utakmica odlučivala o baražu. Kvalifikacije su izgubljene protiv Kipra i Grčke. Potrebno je okrenuti novi list, kao i mnogo puta ranije“, ističe Bolić.

Puno stvari zabrinjava

Bolić tvrdi da će BiH i u novim kvalifikacijama imati stara, velika očekivanja da se plasira na EP.

“To neće biti nimalo lako, a puno stvari me zabrinjava. Očito je da imamo malu rotaciju kvalitetnih igrača, dok je problem odnos nadležnih organa prema sportu. Ne smijemo se zavaravati da su nam dovoljni igrači svjetske klase poput Edina Džeke i Pjanića za uspjeh“.

Prema Bolićevim riječima, da bh. nogomet ide prema dnu pokazuju izjave reprezentativaca Belgije o očajnom terenu na Grbavici.

“Utakmica se igrala na terenu na kojem ne postoje uslovi za igranje u Premijer ligi BiH, a ne odlučujući meč u kvalifikacijama. Nemamo normalnog stadiona na kojem će se igrati utakmice kako treba, a očekujemo da idemo na Svjetsko prvenstvo. Žalosna je slika terena koja je prikazana u snimcima sa utakmice u mnogim zemljama i ljudima nije jasno da se na njemu može igrati. Ovo je prava slika našeg stanja i ne zaslužujemo plasman na SP. Iako je kriva, ova slika je pravi odraz nebrige za sport“.

Bolić vidi rješenje izlaska iz krize bh. nogometa u kvalitetnom radu sa mladim igračima i posvećivanju veće pažnje našj ligi.

“Moramo raditi na krucijalnim stvarima. Vrijeme prolazi, a u našim klubovima rade ljudi koji su tu prije svega iz interesa. Važno je promjeniti odnos prema radu u Nogometnom savezu BiH, klubovima i uspostaviti bolju komunikaciju sa igračima iz inostranstva kako bismo vidjeli da li ima još kvaliteta za državni tim u Njemačkoj, Austriji… Treba nam više dobrih terena za treniranje, kao i moderan stadion gdje će igrati reprezentacija.

Zemlje iz našeg okruženja su daleko odmakle na ovom planu. Crna Gora, koja ima 600.000 stanovnika, posjeduje novi stadion, kao i Makedonija, a da ne govorimo o Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj. Jedino mi stojimo u mjestu i idemo ispod njega. Zbog toga su i rezultati nezadovoljavajući i jako je teško očekivati da budu bolji“, konstatira Bolić.

Osvajač srebrne medalje u dresu nekadašnje zajedničke države na Evropskom prvenstvu 1968. u Italiji i kapiten prve šampionske generacije Sarajeva u sezoni 1966/67. Mirsad Fazlagić rekao je da su kvalifikacije za SP izgubljene u prethodnim utakmicama protiv Grčke (1:1, 0:0) i Kipra.

“Bolji smo od Grčke i Kipra, a desilo se da izgubimo od Kiprana poslije nevjerovatnog preokreta. Bilo je suludo očekivati da možemo iznenaditi Belgiju, a priče da Belgija neće igrati maksimalno pošto se već kvalifikovala za Mundijal, odgovaraju bh. i balkanskom mentalitetu. Mislim da krivica nije na selektoru, jer ima slab izbor za odabir igrača. Posebno se to odnosi na stopere Đumića i Šunjića, koji su sa desnim bekom Ognjenom Vranješom, igrali prvi put zajedno u odbrani u ovako važnoj utakmici. Primili smo dva gola preko lijeve strane na kojoj igra lijevi bek Arsenala Sead Kolašinac.

Igrač koji su ušli u igru, a to su Mato Jajalo, Izet Hajrović i Vedad Ibišević nisu igrači koji mogu donijeti preokret. Prije meča slušao sam intervju Miše Smajlovića (nekadašnji selektor BiH) koji je izjavio da neki nogometaši (Miralem Pjanić, ranije Hasan Salihamidžić, op.a) ne igraju u reprezentaciji ni blizu kvalitetno kao što nastupaju u klubovima. Slažem se sa njegovim riječima. Veoma mi je žao što smo postigli tri gola, a izgubili od Belgije“, smatra Fazlagić.

Užasna infrastuktura

On je podvukao kako je neshvatljiva nebriga države za sport i nogomet, te da je prije meča sa Belgijom kazao da je Sarajevo izgubilo imidž pravog sportskog grada koji je imalo u prošlosti.

“Ovo su potvrdile izjave igrača Belgije, koji kažu da nikada nisu igrali na gorem terenu nego što je bio na Grbavici. Ne ulažemo ništa u infrastrukturu, a želimo ići na SP. Bez ulaganja, bh. reprezentacija i klubovi ne mogu napredovati. Najveći broj reprezentativaca dolazi iz dijaspore i čini mi se da su Savez i Odbor za posredovanje i savjetovanje okrenuti dijaspori, a ne domaćoj ligi. Jajalo i Haris Duljević postali su reprezentativci poslije odlaska iz Sarajeva. Samo dva mjeseca po transferu u Njemačku Duljević je dobio priliku da igra od početka za BiH, a ranije nije bio među 29 igrača. Kao da igrači iz dijaspore imaju veću vrijednost nego kada nastupaju ovdje. Dok se više ne okrenemo domaćim igračima i trenerima, neće biti napretka. U našu ligu dolaze slabi igrači iz inostranstva, a za reprezentaciju nemamo više kvalitetnih pojedinaca iz dijaspore kao što su Zvjezdan Misimović, Emir Spahić, Ibišević, Mensur Mujdža. Liga nam je puna isluženih stranaca i trenera koji ne mogu raditi u svojim državama“.

Fazlagić je naglasio da je bruka da od 80-ak trenera sa profi-licencom UEFA iz BiH, nije proizveden trenera koji će biti lider.

“Cijenu neodlaska na SP vjerovatno će platiti selektor Mehmed Baždarević, čija je krivica najmanja. Ne možemo mu suditi na osnovu jedne utakmice protiv Kipra, pogotovo što sam ranije rekao da iskusnim i kvalitetnim nogometašima BiH ne trebaju savjeti selektora da uspješno privedu utakmicu kraju kod vodstva od 2:0“, zaključio je Fazlagić.

(Kliker.info-Aljazeera)