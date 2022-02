Faruk Vele : Vučić poziva na dijalog, a odlikuje poštovaoce osuđenih ratnih zločinaca

Faruk Vele, urednik portala Radio Sarajevo o jučerašnjem obilježavanju Dana državnosti Republike Srbije, kojem je prisustvovao i Milorad Dodik. Tamo se ponašao kao domaćin, kažu mnogi, govorio da je entitet Republika Srpska država. Istovremeno na obilježavanje nisu došli ambsadori zapadnih zemalja, upravo zbog Dodikova prisustva, no to nije zabrinulo vlasti u Srbiji.

Dodik i Vučić nisu bili u Orašcu zajedno, no sukoba između njih nema

“Poenta te politike koju već duže vrijeme, 15 godina najmanje, Dodik provodi jeste obesmišljavanje države BiH. To nije ni naivnost, niti neznanje, to je projekat koji se provodi direktno uz podršku Beograda”, kazao je Vele i dodao:

“Ljudi koji su ovih dana razmatrali zašto predsjednik Vučić nije došao na centralnu svečanost obilježavanja (Dana državnosti – Orašac), na neki način su razmatrali mogućnost eventualnog konflikta između dvojice lidera, u osnovi pokazalo se vrlo brzo da je to prilično plitka analiza. Ti odnosi između Dodika i Vučića su obilježeni od početka različitim toplo-hladno varijantama. Međutim iako se u jednom trenutku čini da su u lošim odnosima, pod pritiskom Zapada prije svega, u osnovi se ispostavi da je to jeftini spin u kojem predsjednik Srbije na određeni način spušta pritisak na svoju vlast, a zapravo se provodi jedna te ista agenda“, poručio je on i dodao da se to najbolje vidi na primjeru uplitanja predsjednika Srbije u bh. pitanja.

“To je najbolje vidjeti na primjeru uplitanja predsjednika Srbije u pitanje državne imovine u BiH, pitanja šuma itd., gdje su institucije BiH, Ustavni sud, vrlo jasno kazali na kojem su stanovištu, a susjedna država koja pri tome odbija da ratificira granicu, da se sa svojim susjedima dogovara u miru, na određeni način se demaskira ovakvom vrstom pristupa”.

Vele dodaje da ti postupci na određeni način skidaju sve maske sa lica Aleksandra Vučića.

“Naravno to je nama jasno i to je tragično i to na određeni način skida sve maske sa lica Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što ako vi, iako je meni potpuno sporan kocept dijaloga između naroda kojeg favorizira gospodin Vučić, nasuprot koncepta dogovora država, ako smo mi dobrosusjedski raspoloženi, ako smo opredijeljeni za saradnju jedni prema drugima, onda pitanje institucija, pitanje država prije svega, ne smije biti upitno“.

“Vučić svjesno dezavuiše međunarodnu zajednicu”

“Međutim, vrlo svjesno Vučić takve postupke radi i dezavuiše često međunarodnu zajednicu koja pada na te jeftine spinove u kojima se kao nešto on i Dodik svađaju pa se razilaze, zapravo je na sceni jedna vrlo opasna po BiH politika, destrukcije koja je izražena u obliku srpskog sveta. Zašto je pitanje imovine toliko važno? Zato što je na koncu i Slobodan Milošević devedesetih počeo ratove na ovim prostorima da bi se okupirale neke srpske zemlje. Otud se i govori o konceptu dvije države, to je zapravo pokušaj da se zaokruži jedan nacionalistički projekat koji je počeo osamdesetih kroz devedesete i vodi se različitim sredstvima do danas”, ističe novinar Vele.

Dodik bitniji od “zapadnih” ambasadora

“Naravno, zato što su u aprilu u Srbiji izbori, predsjednik Vučić uvijek baulja na tom planu između nacionalizma i navodnog evropeizma. Početkom ove godine poslana je jedna veoma ružna poruka učešća pripadnika policije u nacionalističkim i šovinističkim ispadima u jednom dijelu Srbije, da bi naravno se pojavljivao poslije predsjednik Vučić kao neki mirotvorac. I opet svođenje naravno te vrste razgovora na neke navodne sukobe između Bošnjaka i Srba, pa se kao oni trebaju miriti. Bošnjaci i Srbi se nisu svađali, ne postoji sukob između srpskog i bošnjačkog naroda, ni u BiH ni u Srbiji“, kazao je.

Odlikovanje Đogi koji je pozivao na ubistva

“Postoje nacionalistički koncepti koji nastoje da zaokruže svoje ratne agende na prostoru BiH i kroz historiju vrlo jasno je da je rješenje svih problema navodno podjela Bosne. To govori i Gojko Đogo kojeg je odlikovao predsjednik Vučić jučer na sramotu. Čovjek koji glorificira lik i djelo osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića, koji je u presretnutim razgovorima, emitiranim na suđenju Miloševiću, vrlo jasno govorio da treba pobiti sve sjeverno od Dubrovnika ili pobiti sve Bošnjake u Sarajevu, i vi sa takvim teretom prošlosti izlazite u priču o dijalogu i onda se čudite što vam se ne vjeruje. Vrlo jasno je u više navrata uvažena Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije kazala da se Srbiji ne vjeruje jer provodi i dan danas svoje ratne politike samo drugačijim sredstvima“, zaključuje Vele.

