Faruk Vele : Tvrtko Milović pokrenuo hajku na bosanske fratre!

Najprije je besramno negirao broj ubijene djece Sarajeva!

“Kada sam stigao u Sarajevo 2007. govorilo se o 900 djece. Kasnije je, (naravno), zaokruženo na 1000. Kada je bila Pašovićeva izložba sa stolicama već je bilo 1100 malih stolica za ubijenu djecu. Evo sad vidim naraslo na 1602. Jadna djeca…”, šegačio se i drsko lagao Tvrtko Milović, osoba kojoj je Upravni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca potvrdio imenovanje na mjesto urednika dokumentarno-savremenog programa BHT-a, i to na pet godina.

Potom je komentirao kako bi Hrvatska trebala uvesti vize za korisnike pasoša BiH pri ulasku u Hrvatsku.

Na radost svi desničarskih portala Hercegovine, pojašnjavao je:

“Suverena država sebi ne može dozvoliti da ubojice njenih sugrađana neometano ljetuju i prolaze kroz Hrvatsku svake godine”, kazao je Milović za Hrvatski Medijski Servis.

Somnabulnim stavljanjem Srebrenice u politički kontekst, tvrdio je da su Bošnjaci utemeljili ideologiju “genocidizam”. Očito opsjednut mržnjom, Smiljku Šagolju našeg doba smetalo je čak i što Bošnjaci izražavaju pijetet prema hrvatskim žrtvama u herojskom Vukovaru!? Jer je to, po njemu, pokušaj dizanja tenzija između Srba i Hrvata…

Štaviše, prošle godine je napisao i tekst pod nazivom “31 razlog zašto Sarajevo zavidi Kiseljaku“, nastojeći valjda osporiti bilo kakve vrijednosti glavnog grada BiH i onih koji u njemu žive…

Za Heliodrom – spremni!

Očito ozlojeđen zbog činjenice da se u Sarajevu nije snašao, pa je u nekoliko mjeseci promijenio radna mjesta na BHRT-u, TV Sarajevo i FACE TV, HDZ-ov jurišnik je odlučio “da siđe u gradove, da bije gadove”.

Nije to jedini put kada je Milović (taj omiljeni gost Vučićevih medija – notorne Happy TV i RTS-a) već poznatim huškačkim manirom nastojao dehumanizirati sve one koji bi po mjeri poznate politike HDZ-a i “udruženog zločinačkog poduhvata” (UZP), presuđenog u Haagu, valjda trebali ponovo završavati u Heliodromu, Dretelju, Gabeli, Ljubuškom, Komštanoj bolnici… Tamo gdje bi im, eto, ponovo utjerivali “europske vrijednosti”, sada po volji aktuelnih Tvrtkovih naredbodavaca. Znamo kako to završava.

No, sve to je prošlo Tvrtku Miloviću u Sarajevu, a on je upravo zahvaljujući ovakvim stavovima najprije bio kandidat za direktora BHT-a, da bi odlukom Upravnog odbora (UO) BHRT-a u Banjoj Luci marta 2018. godine bio izabran za urednika dokumentarnog programa BHT 1! Na istoj sjednici gdje je i Marko Radoja imenovan za urednika informativnog programa BHT 1.

Tako je, nakon što nije imenovan za direktora BHT-a, pisali su mediji, Miloviću učinjena usluga, pa je postavljen za urednika na televiziji.

Milović je, istina, u junu ove godine bio smijenjen sa uredničke funkcije. Ova medijska kuća raskinula je ugovor sa njim na temelju presude kojom je Sud BiH utvrdio da „Milović ne ispunjava svjetske standarde novinarstva”, te da konkurs na osnovu kojeg je izabran na uredničku dužnost nije u skladu sa zakonom.

Reagirale su u i ugledne advokatske kuće, ali, uzalud. Udarni huškač je amenovanjem njegovog HDZ-a već početkom jula ove godine, ponovo, vraćen na uredničku funkciju.

“Epilog svega je širenje nepovjerenja prema javnom RTV servisu, sudski troškovi koje je BHRT morao platiti i obnavljanje mog petogodišnjeg mandata na mjestu urednika“, rekao je Milović 5. jula za Radiosarajevo.ba.

Rehabilitiran, sa platom televizije države koju prezire, potvrđen odlukom Upravnog odbora BHRT-a, Milović nastavlja svoj lov na nove žrtve.

Sve uz podršku poznatih i dokazanih HDZ-ovih propagandista, Milović je ovih dana organizirao pravu hajku na čestite fratre Bosne Srebrene!

Naime, na filofašističkom portalu Kamenjar.com (kako ga je svojevremeno nazvao Prometej.ba), hercegovačkom portalu poznatom po pozivima na “zakonsku zabranu povika Allahu ekber”, Milović je sastavio crnu listu bosanskih fratara na kojoj su se našli fra Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici i doskora župnik u Varešu, te profesor Franjevačke teologije Fra Ivo Marković.

Svi HDZ-ovi propagandisti

Da sve ne bi ostalo na pisanijama “kamenjarskog” portala, Milovićev tekst su organizirano prenosili propagandisti iz HDZ-ovog sistema.

Sve se dešava u vrijeme aktiviranja zastrašujući propagande protiv BiH u Hrvatskoj, dok “cvjeta” TV Herceg-Bosne, na kojoj predsjednik Odbora za vanjske poslove Sabora RH Miro Kovač predlaže podjelu naše zemlje, a Čovićeva “dvorska luda” Mario Karamatić nepoželjne građane BiH naziva “balijama“!!!

Zanimljivo je da se na zvaničnoj stranici Regualtorne agencije za komunikacije upravo Milović navodio kao glavni i odgovorni urednik TV Herceg-Bosne, iako je urednik na BHRT-u?

Dok za profesora Ivu Markovića, jednog od najčestitijih ljudi ove zemlje, koji je ovdje i u svijetu toliko radio na promoviranju mira, samouvjereno tvrdi “da više nema ništa sa hrvatskim narodom”, Milović se histerično usmjerio na fra Mirka.

I fra Ivo i fra Mirko su se našli na meti urednika državne televizije jer su se usudili prisustvovati promociji publicističke knjige “Svjedoci zla” (autora Akifa Agića i Faruka Vele) u kojoj su doneseni brojni dokazi o agresiji Republike Hrvatske, ali i zločinima okviru “udruženog zločinačkog poduhvata” (UZP).

U toj knjizi, naravno, nema ni riječi mržnje prema hrvatskom puku i Hrvatima, ali ima, po prvi put, pravosnažna presuda i slučaju “Prlić i ostali”, postoje autentični transkripti, spiskovi zatočenika u logorima tzv. Herceg-Bosne, dokazi iz hrvatskih izvora o učešću HV-a u agresiji na BiH.

Ali ono što je sijače mržnje poput Milovića raspametilo jesu intervjui hrvatskih uglednika poput fra Ive Markovića, povjesničara Tvrtka Jakovine, Ante Nobila, Stjepana Mesića, Ive Banca, pokojnog fra Luke Markešića, Borisa Pavelića, dr. Marija Pejića i drugih koji nisu pristali na zlo Mate Bobana i Franje Tuđmana.

Nije se Milović usudio napasti Stjepana Kljuića, dr. Marinka i Marija Pejića, velikog Josipa Pejakovića i druge, također, koji su istinito govorili o navedenom djelu. Nije, naravno, atakovao na Vesnu Pusić, dr. Ivu Josipovića i Stjepana Mesića u čijim bibliotekama se već nalazi ovo djelo, već na čestitog fra Mirka o kojem s poštovanjem govori cijela Bosna i Hercegovina.

Autorima bi HDZ-ova politika, očito, oprostila da je ovo djelo, ne daj Bože, satkano od mržnje i poziva na zlo i zločine, ali im ne može oprostiti jer je Fra Mirko na promociji u Kaknju kazao da „nije pisana da bi se iskopala mržnja“. Ne može oprostiti jer dobri Fra Ivo konstatirao da je knjigu pročitao i “da je iskrena i poštena“.

S druge strane, koliko Milović želi “kopati rovove mržnje“,govori činjenica da prešućuje kako su autori stanovišta da je svaki zločin – zločin, te da je na promocijama knjige “Svjedoci zla” u više navrata odata počast fojničkim fratarima fra Nikici Miličeviću i fra Leonu Migiću koje je ubio zločinac iz redova Armije RBiH, te čak pozivano na otkrivanje nalogodavaca!

Naravno, prešutio je to urednik BHRT-a da bi mogao laži baciti u lice fra Mirku.

Bosna je naša mater

Bit će da je fra Mirkov, ali i fra Ivin, najteži zločin – ljubav prema Bosni.

“Bosna je u Božjoj ruci. Ona će opstati! Pitanje je koliko će se ona napatiti s nama, jer mi je ne znamo voljeti kako se voli mater“, kazao je fra Mirko u novembru 2018. godine u Kaknju, podržan snažnim aplauzom Kakanjaca.

Ono što je posebno znakovito, sramni Milovićev tekst jeste upravo reakcija na promociju knjige “Svjdoci zla” koja je održana u Kaknju, pazite sad, prije ravno devet mjeseci!

Tome je i zašto trebalo da poslije toliko vremena budu napadnuti ljudi koji su rat proveli u opkoljenom Sarajevu, koji svojoj Bosni svim srcem pjevaju “zemljo moja”? Zna se!