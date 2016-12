Faruk Vele : Šamar lijepom licu Evrope

Teško je ove sedmice bilo biti Angela Merkel. Nakon gnusnog terorističkog napada na božićnom sajmu u Berlinu u ponedjeljak navečer slavila je monstruozna organizacija, tzv. Islamska država, a likovali svi oni koji već godinama napadaju njemačku kancelarku zbog politike otvorenih vrata prema migrantima.

Piše : Faruk Vele (Avaz)

– Merkel je kriva što su mrtvi – napisao je jedan od dužnosnika pokreta Alternativa za Njemačku (AfD) Markus Precel (Marcus Pretzell) na Twitteru.

Sudeći i prema kritikama u tamošnjim medijima, pokolj na božićnom sajmu u Berlinu mogao bi biti novi težak udarac za Merkl.

– Atentat je košmar za Angelu Merkel, koja ima manje izgleda da bude ponovo izabrana 2017. godine – ocijenio je „Der Spiegel“ na svojoj internetskoj stranici.

Angela Merkel, iako je prije šest godina kazala da ideja multikulturalnog društva nije uspjela, zbog čega je često kritizirana, u teškim trenucima čovječanstva pokazala je ono lijepo lice Evrope. Dok se ostatak Evrope ograđivao žicama, Nijemci su, baš kao bosanskim izbjeglicama 90-ih, širom otvorili svoja vrata i ponudili utjehu izbjeglicama za čiju su sudbinu ponajmanje krivi.

U eri Donalda Trampa (Trump), dok Marin le Pen (Marine) postaje sve snažnija, Gert Vilders (Geert Wilders) sve omiljeniji, a ekstremna desnica doživljava svoj historijski uzlet, ukoliko je uistinu došao trenutak za šamar politici Angele Merkel, a da u najsnažnijoj državi Evrope zamah dobije ekstremističko, neonacističko i profašističko zlo, onda je to siguran znak da ulazimo u svijet koji je daleko gori od onog koji poznajemo.

Rijetki lideri

Dok njemački državni mediji odgovorno nastoje upozoriti da put nije u strahu i užasu koji vodi do pogrešnih reakcija, stvaranja jaza unutar društva, a što bi olakšalo regrutaciju novih terorista, nismo sigurni da će uspjeti. Teroristi i žele promjene koje bi evropskom društvu otele ono najbolje i “zbog čega se isplati živjeti”, a to su sloboda, zajedništvo i osjećaj sigurnosti. Populisti to spremno dočekuju nanož spremni za skalp naših najljepših vrijednosti.

Angela Merkel je među rijetkim liderima koji su dorasli jednom on najtežih i najkompleksnijih trenutaka u planetarnoj historiji i koji svojom otvorenošću i odgovornošću mogu nuditi rješenja za bolji svijet.

Takvi lideri, očito je, imaju sve manje prostora na svjetskoj sceni i to je užasna vijest za nas. Evropa neće odbraniti svoje vrijednosti žicama, jačanjem presija obavještajnih službi, pod čizmom desnice koja uvijek nudi “snažnu ruku”, već pod vodstvom lidera poput Merkel. Bude li njih, uspjet ćemo kako-tako sačuvati nadu u bolju planetu. Ne bude li njih, vrata jednog tamnog, “podzemnog” svijeta s mnogo više muke i stradanja bit će širom otvorena.

Borba za četvrti mandat na izborima naredne godine

Angela Dorotea Merkel rođena je 17. jula 1954. godine u Hamburgu. Najstarije je dijete u porodici Kasner. Otac Horst je bio luteranski svećenik porijeklom iz Berlina, a majka Herlind je bila učiteljica engleskog, italijanskog i latinskog jezika.

Na prvim općim izborima 1990. godine, nakon ujedinjenja dvije Njemačke, izabrana je za zastupnicu u Bundestagu. Na čelo Kršćanske demokratske unije (CDU) došla je 2000. godine. U godinama koje su slijedile za vrijeme vladavine SPD-a, odnosno njenog lidera Gerharda Šredera (Schroder), bila je lider opozicije. Godine 2005. postala je prva žena na čelu njemačke vlade.

Na parlamentarnim izborima 2009. izabrana je drugi put za njemačku kancelarku, a treći mandat kancelarke dobila je krajem 2013. godine. Potvrdila je da će se kandidirati i za četvrti mandat na izborima naredne godine.