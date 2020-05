Faruk Vele : Koje smo mi ovce?!

Vjerovatno nema poštenog građanina Bosne i Hercegovine koji u proteklih mjesec-dva dana od izbijanja pandemije COVID-19 nije bio u nekoj vrsti straha za svoje, zdravlje svoje djece, roditelja, svojih najmilijih.

Ali, i u zebnji nad pitanjem kako u ovim okolnostima organizirati život, hoće li dobiti otkaz, koliko će mu biti umanjena primanja, kako podmiriti sve obaveze, kredite, kada će sve ovo proći i šta nosi sutra?

Piše: Faruk Vele (Radio Sarajevo)

Vijesti su prestizale jedna drugu. Svaka strašnija od one prethodne. Manje-više svako je poznavao nekog ko je bio pozitivan na COVID-19, umirali su dobri i dragi ljudi, nastajali i gasili se klasteri, hiljade ljudi je bilo u izolaciji i karantenu, patili su cijeli gradovi…

Svinjski rep

Posebna priča su bila djeca koja su, zatvorena u četiri zida, vapila za daškom svježeg zraka, za igralištem i šetnjom, a roditelji činili nadljudske napore da, zajedno s nastavnicima, organiziraju ne baš jednostavnu online nastavu i izvršenje preostalih obaveza kako bi bila zaključena školska godina. Osjetio s nadasve psihički i fizički zamor ljudi….

Sve to bacila je pod noge sinoćnjim korona-dernekom skupina od 20-tak ljudi, među kojima jedan državni ministar, ljekar i to šef Klinike, jedan dekan i, naravno, “muzičke zvijezde”, organizirajući rođendansko sijelo grupe očito obijesnih ljudi koja se odlučila iskeziti u lice raspamećenim građanima i poručiti: “Fukaro, ovako se živi”!

Ne, ne, nije to bila želja da se na trenutak pobjegne od sumorne svakodnevnice. Nije to onaj sevdah “kad babo pjeva i plače”. Ovo je bila jedna predstava obijesti, sile, zajebanih auta, “parada pijanstva i kiča”, nadasve bezobrazluka koji je, poput poznatog Márquezovog “svinjskog repa”, izbio iz naše bolesne stvarnosti i narugao se svima.

Kao uostalom i “zvijezde” afere s respiratorima čiji epilog još očekujemo.

Posebno je mnogima teško palo to što je sve to organizirao jedan ljekar, ili što su na navedenom sijelu mogli vidjeti dekana Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i člana Naučnog tijela za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom u Kantonu Sarajevo, prof. dr. Nihada Fejzića, koji je proteklih sedmica “obigrao” sve televizije kako bi zagovarao “restriktivne mjere” poput onih u Kini. Jer se, tobože, i on boji, iako je godinama bio na žarištu virusa u Africi!

Da ne govorimo o Staši Košarcu, državnom ministru i Dodikovom “nosaču svilenog gajtana”, koji se toliko sikirao zadnjih dana za ekonomske posljedice pandemije da je na korona-dernek došao sa sve kubanskom cigarom u ustima, uživljavajući se valjda u ulogu kuma…

Moj profesore…

Zato je ono što se sinoć desilo u Golf kubu šamar svim građanima Bosne i Hercegovine, drski čin poniženja za više od 30.000 porodica samo u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su ostale bez egzistencije, roditeljima koji nisu mogli otići na mezar tek preminulom djetetu zbog mjera zabrane (!!!), za Nezira i Ehlimanu Kanlić iz Hrasnice koji još nisu ukopali rođenu mater jer patolozi ne žele da obave obdukciju, za uplakanu djecu ljekara dr. Šefika Pašagića, koji je dušu ispustio prije tačno mjesec dana, za sve one koji su patili.

Na koncu, to je pljuvanje u lice svim onima koji su bili dovoljno odgovorni da se pridržavaju propisanih mjera kako bi se spriječilo širenje zaraze i katastrofe poput onih u Italiji ili Španiji.

Koje ste vi ovce, kazali su nam, dok su nas udarali golf palicom po glavi!

“Izvinjavam se svima zbog večerašnjeg ispada. Bio sam s prijateljima nakon dužeg vremena, našem dobrom prijatelju na rođendanu i svi ćemo snositi sankcije. Žao mi je zbog neprijatnosti koju ste osjetili”, napisat će dekan Fejzić.

Nešto ranije priznat će autoru ovih redaka da to što su učinili “jeste sporno”, ali, eto, da će ih popisati policija i da će platiti kazne…

Ne, nisu građani osjetili nikakvu neprijatnost, dragi profesore. To je samo osjećaj gađenja, jer vjerujte da smo svi budale i da u ovom društvu postoji kasta, “elita” za koju ne vrijede nikakva ni pravila, ni mjere, ni zakoni… Do sljedeće Srebrene maline!