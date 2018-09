Faruk Šehić : Predizborni ratovi, predizborne masovne grobnice

Ima već šesnaesta godina kako pišem kolumne i napisao sam bezbroj tekstova na temu onog što se u sarajevskoj kotlini uporno prešućuje. Pisao sam o nojevskom načinu posmatranja svijeta i naše političke scene. Beskorisno pisao, jer ničeg uzaludnijeg od upozoravanja na opasnost koja dolazi.

Piše : Faruk Šehić (Oslobođenje)

Milorad Dodik je najopasniji političar postratne BiH, najopasniji po mir ove zemlje i po mir cijele regije. Možete vi njegove izjave objašnjavati predizbornim kampanjama i sličnim frivolnim izlikama. To je stoga jer se vi time branite od užasa koji ne želite vidjeti. Slobodno se nastavite braniti lažima koje proizvodi vaš razum. Slobodno organizujte mitinge za mir u sami osvit rata kao što ste radili i u proljeće 1992. A znamo kako je vaš miting završio, jer isto znamo da je put u pakao popločan dobrim namjerama. Samo što ste baš vi bili na tom putu pakla, vi ste ga utabali misleći kako je to za nekog drugog. Jer pakao to su uvijek drugi, ali nisu, pakao to ste svi vi koji ste zabijali glavu u pijesak kada su se pojavile prve barikade. Pakao smo i mi koji smo bili spremni uzeti pušku prvi dan nakon što je zapucalo. Ali smo barem za jotu bili pošteniji prema sebi i svijetu. Naš izbor je bio svjestan otpor prema onome što je Radovan Karadžić prijetećim prstom najavio u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine. Otpor prema biološkom nestanku.

Milorad Dodik je postratni Radovan Karadžić. On je Radovan Karadžić, navodno, mirnim sredstvima, gdje se misli na politička sredstva borbe, a ni ona druga, oružana nisu isključena kako je nekad zborio njihov politički otac Slobodan Milošević. Svaki put kada neko odluči u medijski prostor lansirati ideju o tome da svi Srbi treba da žive u jednoj državi ovu regiju zahvati rat. Zašto mislite da se to neće opet desiti? Vrlo precizno i neuvijeno je neki dan Milorad Dodik rekao: “Znači, Republika Srpska, Srbija, četiri opštine Kosova, reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u CG”.

Vjerovatno sad vi mislite kako je ova izjava u svrhu predizborne kampanje, što znači da predizborna kampanja traje već tridesetak godina naših života. Ja, naprotiv, ne mislim da je ovo predizborna retorička bomba koju naš ‘Mićko’, ‘Mićo’, Milorad Dodik, kako mu sve nije ‘tepao’ čovjek koji je ubio ideju socijaldemokratije u BiH, baca tek tako u politički prostor.

BiH je nemoguća država, Srbi žele da se RS pripoji Srbiji mirnim ragraničenjem, papagajski ponavlja Dodik. Međutim, ako Dodik dobija izbore pričom u kojoj imam arlauče toliko da cijena zemljišta pada uokolo džamije, i ako njegova sistematska dehumanizacija Bošnjaka nalazi odjeka među njegovim biračima onda to znači da su oni isti kao i on. Znači da su fašisti, ksenofobi, rasisti, regularni šovinisti koji mrze sve što je drugo od njih samih. Znamo da birači jesu takvi, jer zašto oni ne biraju političare koji šalju tolerantne poruke, humanističke poruke empatije, želje za mirom i prosperitetom? Zato što su naci-fašisti isto kao i onaj koji im obećava mirno razgraničenje (čitaj krvavi rat).

Mirno razgraničenje u Bosni ili bilo gdje na Balkanu je moguće koliko i drveni šporet, s tim da je on moguć barem za jednu vatru, dok bi vatra Miloradove velikosrpske peći mogla spržiti cijeli Balkan, a ni Evropa nije više toliko imuna na ‘balkanizaciju’ kao što je nekad bila.

Meni je u glavi stalno isti scenarij: koncert Yutel za mir, masa što frenetično uzvikuje parole koje je vrijeme pregazilo umjesto da se hvata pušaka i da misli na goli biološki opstanak. Druga slika su aktivisti SDA koji u Prijedoru Bošnjacima prodaju automatske puške po 2000 ondašnjih njemačkih maraka, iako su te puške dobili da ih ljudima podijele. Kako su prošli Bošnjaci i Hrvati Prijedora govori podatak o nekoliko hiljada ubijenih civila, gdje su žitelji cijelih sela pobijeni, gdje se genocid počeo dešavati davno prije Srebrenice. Govore jedini konclogori u Evropi nakon WWII: Omarska, Keraterm, Trnopolje…

Nema nikakve sumnje da će se ove slike vrlo lako ponoviti u Sarajevu i drugim gradovima gdje Bošnjaci imaju većinu. U trenutku dok su Srbija i Hrvatska naoružane do zuba politička elita u Bošnjaka se bavi onim što najviše vole: zgrtanjem novca, spletkarenjem i političkim sljepilom koje neće njih odvesti u smrt, nego sve te naivne i jadne ljude koji vjeruju da će ih SDA zaštititi. Znamo kako ih je zaštitila 1992. širom BiH, brojne masovne grobnice jasno svjedoče o tome.

Isto nema sumnje da ja mogu napisati još stotinu ili hiljadu ovakvih tekstova, i ništa se neće promijeniti, samo sumnjam da ću imati vremena da ih napišem. Sat otkucava i kazaljke sata ratne apokalipse će u jednom momentu biti nemoguće vratiti unazad. Zato vi vjerujte da su politički programi o nacionalnom ujedinjenju svih Srba samo predizborna kampanja. Bićete nagrađeni metkom i glinom masovne grobnice, kao nekad, jer znamo svi da se istorija ponavlja onima koji iz nje nisu u stanju ništa naučiti.

I dalje vjerujte da je moguće mirno podijeliti Bosnu. Nije bilo moguće ni na silu 1992. kada su Srbi imali JNA i sve novčane zalihe bivše države. Neće biti moguća nikakva podjela BiH. Na silu će biti odgovoreno silom, a miran put nije moguć, on je uvijek uvod u nasilje bez kraja i konca.